Murió Robin Morgan a los 85 años: la poeta que reescribió el feminismo con palabras, protestas y un expediente del FBI

La poeta y activista dedicó más de seis décadas a transformar el movimiento feminista desde adentro (Susan Ragan/AP)

Guardar

El feminismo estadounidense perdió en tres días a sus dos figuras más emblemáticas. Gloria Steinem murió el miércoles.

El sábado 5 de septiembre de 2026, le siguió Robin Morgan, en Nueva York, a los 85 años, tras complicaciones de salud en las últimas semanas. Su hijo, Blake Morgan, confirmó el deceso a NBC News.

PUBLICIDAD

Morgan no era una figura más del movimiento, fue parte de su estructura fundacional. Julie Burton, presidenta y directora ejecutiva del Women’s Media Center (WMC), lo sintetizó en declaraciones a Ms. Magazine: “Fue una de las arquitectas del movimiento contemporáneo de mujeres”.

Poeta, ensayista y editora, construyó ese legado a lo largo de más de seis décadas de activismo ininterrumpido.

Morgan y Steinem, dos figuras centrales del feminismo de la segunda ola, murieron con tres días de diferencia en septiembre de 2026 (Foto AP/Anthony Camerano, archivo)

Niña estrella que se convirtió en radical

Nacida el 29 de enero de 1941 en Lake Worth Beach, Florida, Morgan comenzó su carrera como actriz infantil en los años cuarenta y cincuenta. Fue la “Ideal American Girl” de la televisión de la época.

PUBLICIDAD

Esa imagen impoluta contrastó con lo que vino después: un expediente del FBI y un antecedente penal.

En 1970, junto a otros activistas, fue detenida tras la ocupación de las oficinas de la editorial Grove Press, cuyos dueños se oponían a la sindicalización de sus empleados.

Ese mismo año, editó Sisterhood Is Powerful, la antología que la Biblioteca Pública de Nueva York clasificó como “uno de los 100 libros más influyentes del siglo XX”, según informó NBC News.

La "Ideal American Girl" de la televisión de los años 50 terminó con un expediente del FBI y un antecedente penal por ocupar las oficinas de una editorial en 1970 (AP Photo/Robert Kradin)

“Herstory”: la palabra que redefinió la historia

El feminismo de la segunda ola resignificó el lenguaje como herramienta política, y Morgan fue pionera en esa práctica.

El Oxford English Dictionary le acredita el primer uso del término “herstory” —una reescritura feminista de la palabra history— en aquella antología.

PUBLICIDAD

La palabra surgió en el contexto de W.I.T.C.H., organización feminista radical que Morgan contribuyó a fundar, cuyo nombre era un acrónimo que podía variar: una de sus versiones fue Women Inspired to Commit Herstory.

Morgan también popularizó el ícono del puño cerrado combinado con el símbolo femenino, imagen que se convirtió en emblema visual del movimiento de liberación de las mujeres.

Morgan popularizó el ícono del puño cerrado con el símbolo femenino, que se convirtió en la imagen más reconocible del movimiento de liberación de las mujeres en todo el mundo (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Una obra que atravesó décadas

Como poeta, Morgan publicó ocho colecciones a lo largo de su vida, entre ellas Monster (1972) y Harvesting Darkness (2023). Su poema “Monster” fue recitado en actos feministas de todo el país.

Uno de sus versos más citados: “Quiero una revolución de mujeres como un amante. La deseo con urgencia”.

Otro poema, “Arraignment”, contribuyó a instalar la figura del poeta Ted Hughes como responsable del suicidio de Sylvia Plath en 1963; el dístico “Te acuso / Ted Hughes” inspiró luego el título de una canción de Sonic Youth.

PUBLICIDAD

Completó más de 20 libros en total. A Sisterhood Is Powerful le siguieron Sisterhood Is Global (1984), que reunió contribuciones de Simone de Beauvoir, entre otras autoras, y Sisterhood Is Forever (2003).

Más de 20 libros, ocho colecciones de poesía y tres antologías de Sisterhood componen una obra que abarcó desde 1972 hasta los meses previos a su muerte (AP Foto/Ed Ford, Archivo)

Entre 1989 y 1994, fue editora en jefe de Ms. Magazine, publicación en la que colaboró desde 1979.

En 2005, fundó junto a Steinem y la actriz Jane Fonda el WMC, con la misión de impulsar la visibilidad y el poder de decisión de las mujeres en los medios.

Morgan también fue cofundadora del Sisterhood Is Global Institute —organización distinta del libro homónimo—, la National Network of Rape Crisis Centers, la National Battered Women’s Refuge Network y el National Museum of Women in the Arts, entre otras organizaciones.

PUBLICIDAD

Fonda, Steinem y Morgan en la presentación del Women's Media Center, la organización que crearon para impulsar la representación femenina en los medios de comunicación (Andy Kropa/Invision/AP)

El Parkinson no detuvo su escritura

En 2010, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. La enfermedad no la alejó de la escritura ni del activismo público: en 2015 ofreció una charla en TED Women y siguió trabajando en nuevos proyectos hasta el final.

Morgan en su charla de 2015 en TEDWomen, donde habló sobre su diagnóstico de Parkinson y la escritura como forma de resistencia (@TED)

Al momento de su muerte, tenía en proceso un libro de ensayos que, según sus propias palabras recogidas por Ms. Magazine, abarcaba “desde la caída de las Torres Gemelas hasta el auge de la inteligencia artificial”, además de una nueva novela y más poemas.

Su hijo describió su forma de condensar el pensamiento como la de una poeta nata: “Era capaz de tomar ideas muy grandes y destilarlas con precisión, en pocas palabras”, afirmó Blake Morgan en declaraciones recogidas por NBC News.

PUBLICIDAD