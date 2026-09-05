Las autoridades sanitarias confirmaron tres casos nuevos de sarampión vinculados a una guardería en Atlanta

Georgia confirmó tres nuevos casos de sarampión vinculados a una guardería del área metropolitana de Atlanta (Foto: Archivo)

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En Georgia, autoridades sanitarias confirmaron tres nuevos casos de sarampión vinculados a un brote en una guardería del área metropolitana de Atlanta, un episodio que volvió a poner el foco sobre el avance de una enfermedad altamente contagiosa en Estados Unidos. La actualización fue difundida por el Departamento de Salud del condado de Fulton y recogida por CBS Atlanta, que indicó que el total de contagios relacionados con ese foco ascendió a ocho.

La información oficial señala que los casos están asociados a un establecimiento de cuidado infantil en la zona metropolitana de Atlanta, aunque las autoridades no divulgaron detalles adicionales sobre el lugar ni sobre la identidad de los afectados. El departamento local de salud sostuvo, tal y como informó el medio, que los niños involucrados no estaban vacunados o no habían completado su esquema de inmunización, un dato central para entender la propagación del virus.

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El brote en Atlanta ya suma ocho contagios

El brote de sarampión en la guardería de Atlanta ya suma ocho contagios, según el Departamento de Salud del condado de Fulton (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con lo difundido por las autoridades del condado de Fulton, el primer caso vinculado a este brote fue informado el 18 de agosto. Días después, el 28 de agosto, los funcionarios confirmaron otros cuatro contagios. Ahora, con la incorporación de tres nuevos diagnósticos, el número de casos asociados a la guardería llegó a ocho.

Las autoridades sanitarias aseguraron que continúan con la tarea de notificar a las personas que pudieron haber estado expuestas al virus a partir de estos últimos casos. Esa etapa resulta clave en enfermedades como el sarampión, ya que el nivel de contagio es elevado y el rastreo de contactos suele ser determinante para limitar nuevos cuadros.

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La cobertura de CBS Atlanta remarcó que, por el momento, los detalles del brote siguen siendo acotados. Aun así, la confirmación de nuevos contagios en un ámbito infantil vuelve especialmente sensible la situación, dado que estos espacios concentran a menores de corta edad, algunos de los cuales todavía pueden no haber completado su calendario de vacunación.

Georgia atraviesa uno de sus años con más casos de sarampión en una década

Georgia elevó a 14 los casos confirmados de sarampión en 2026, la segunda cifra más alta de la última década en el estado

Con esta actualización, el total de casos confirmados en Georgia durante 2026 trepó a 14, una cifra que, de acuerdo con los datos oficiales citados por el medio, se ubica como la segunda más alta de los últimos diez años en el estado. El único antecedente reciente superior fue 2019, cuando se registraron 18 casos.

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El escenario estatal se inscribe, además, en un contexto más amplio. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) muestran que este año ya se notificaron más de 2.700 casos de sarampión en el país. Esa cifra representa el volumen más alto de tiempos recientes y alimenta la preocupación de las autoridades sanitarias por el riesgo de que Estados Unidos pierda su estatus oficial de eliminación de la enfermedad.

Ese dato nacional permite dimensionar por qué los nuevos casos detectados en el área de Atlanta no son leídos como un episodio aislado. Aunque el foco esté concentrado en una guardería, la evolución general de la enfermedad en el país muestra un repunte que los organismos de salud siguen de cerca.

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Las autoridades pidieron aislarse y avisar antes de ir a un centro médico

En relación con los síntomas, los organismos sanitarios explicaron que el sarampión suele comenzar con fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos rojos y lagrimeo, antes de la aparición del sarpullido. Tal y como detallaron los CDC en la información citada por CBS Atlanta, la erupción cutánea aparece por lo general entre tres y cinco días después de los primeros síntomas, comienza con manchas rojas planas en el rostro y luego se extiende hacia el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies.

Las autoridades también advirtieron que, cuando aparece el sarpullido, la temperatura corporal puede superar los 40 ℃. A eso se suma otro factor que refuerza la preocupación: el virus se transmite por el aire y puede permanecer en superficies o ambientes cerrados durante hasta dos horas después de que una persona infectada haya estado en el lugar.

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Frente a una posible exposición o ante la aparición de síntomas, los funcionarios pidieron contactar de inmediato a un profesional de salud, pero evitar acudir sin aviso previo a un consultorio o centro médico. Esa recomendación busca reducir el riesgo de contagio a otras personas en salas de espera o espacios compartidos. Además, las autoridades exhortaron a permanecer en el hogar y evitar el contacto con terceros, en especial con menores de un año y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

La información fue publicada por CBS Atlanta, que además señaló que Associated Press contribuyó al reporte original.