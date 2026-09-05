Acusan a un hombre de apuñalar mortalmente a su madre dentro de su apartamento en Brickell

La Policía de Miami investiga un apuñalamiento mortal ocurrido durante la madrugada del viernes en la torre Solitair Brickell, frente a Brickell City Centre (Captura de video)

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Una mujer murió tras recibir múltiples puñaladas dentro de un edificio residencial de lujo en Brickell, en Miami, durante la madrugada del viernes, en un caso que permanece bajo investigación y por el que las autoridades informaron que hay una persona bajo custodia.

La información fue difundida por CBS News, que detalló que el hecho ocurrió en la torre Solitair Brickell, ubicada frente a Brickell City Centre, una de las zonas más transitadas del sector financiero y residencial de la ciudad. Hasta el momento, la Policía de Miami no divulgó la identidad de la víctima ni explicó en qué circunstancias se produjo el ataque.

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La policía llegó al edificio tras un aviso recibido de madrugada

Los agentes acudieron al edificio alrededor de las 4:45 de la madrugada después de recibir una alerta por una mujer apuñalada, informó la vocera Kenia Fallat (Captura de video)

La vocera de la Policía de Miami, Kenia Fallat, afirmó que los agentes acudieron al edificio alrededor de las 4:45 de la madrugada después de recibir una alerta por una mujer apuñalada. Cuando los oficiales ingresaron al lugar, encontraron a la víctima con múltiples heridas de arma blanca, tal y como indicó la funcionaria en declaraciones recogidas por el medio.

Poco después, equipos de rescate y bomberos confirmaron que la mujer murió en la escena, sin que pudiera ser trasladada a un hospital. Esa fue una de las primeras precisiones oficiales del caso, mientras el perímetro del inmueble quedaba rodeado por cinta amarilla y bajo resguardo policial.

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El reporte publicado por CBS News señaló además que afuera del edificio podía verse una fuerte presencia de agentes, en medio del trabajo inicial de levantamiento de pruebas y recolección de información sobre lo ocurrido dentro de la torre.

Una persona permanece detenida mientras avanza la investigación

NBC South Florida identificó al detenido como Stefano Cremasco-Cicero, de 36 años, y señaló que enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado con un arma (Captura de video)

Las autoridades aseguraron que una persona fue puesta bajo custodia y está siendo interrogada en relación con el ataque. Sin embargo, esa información inicial fue ampliada después por NBC South Florida, medio que indicó que el detenido era el hijo de la víctima.

La misma cobertura identificó al sospechoso como Stefano Cremasco-Cicero, de 36 años, y aseguró que ahora enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado con un arma. Hasta el momento, la Policía de Miami no había incorporado públicamente esos detalles en la información inicial difundida sobre el caso.

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Ese dato aparece como uno de los pocos elementos confirmados por la investigación hasta el momento. La policía evitó difundir más detalles sobre el episodio, una postura habitual en las primeras horas de este tipo de casos, cuando los investigadores todavía intentan reconstruir la secuencia completa de los hechos.

El edificio Solitair Brickell está ubicado en el 86 del suroeste y la calle 8, en una zona de alta circulación peatonal y vehicular. La ubicación del crimen, en un sector asociado a residencias de alto valor y vida urbana intensa, volvió a poner atención sobre la seguridad en complejos habitacionales del área.

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El caso sigue abierto y todavía no se conocen las circunstancias del ataque

(Reuters)

Hasta ahora, la Policía de Miami no confirmó qué ocurrió antes del apuñalamiento, si hubo una llamada de emergencia realizada por testigos o residentes, ni si el hecho se produjo dentro de un apartamento, en un pasillo o en otra parte común del edificio.

Tampoco trascendió si la víctima residía en la torre o si se encontraba allí por otro motivo. Esa falta de información impide establecer de momento un móvil claro o una cronología definitiva de lo sucedido.

Lo que sí quedó establecido, de acuerdo con lo informado por las autoridades y replicado por CBS News, es que la mujer presentaba varias puñaladas cuando fue hallada por los oficiales y que la muerte fue declarada en el lugar. Ambos puntos constituyen la base confirmada del caso en esta etapa inicial.

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Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima ni posibles cargos

A la espera de nuevas precisiones, el expediente continúa en desarrollo y las autoridades no comunicaron si presentarán cargos en las próximas horas contra la persona demorada. Tampoco se informó la edad de la víctima ni si ya fue notificada su familia.

Por el momento, el caso permanece como una investigación por apuñalamiento mortal en Brickell, con escasa información oficial disponible y con peritos y detectives concentrados en determinar qué pasó dentro del edificio durante la madrugada del viernes.