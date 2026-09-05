Estados Unidos

Acusan a un hombre de apuñalar mortalmente a su madre dentro de su apartamento en Brickell

La Policía de Miami investiga el ataque ocurrido durante la madrugada del viernes en la torre Solitair Brickell, frente a Brickell City Centre, mientras mantiene a una persona detenida para ser interrogada

La Policía de Miami investiga un apuñalamiento mortal ocurrido durante la madrugada del viernes en la torre Solitair Brickell, frente a Brickell City Centre (Captura de video)
La Policía de Miami investiga un apuñalamiento mortal ocurrido durante la madrugada del viernes en la torre Solitair Brickell, frente a Brickell City Centre (Captura de video)
Guardar

Una mujer murió tras recibir múltiples puñaladas dentro de un edificio residencial de lujo en Brickell, en Miami, durante la madrugada del viernes, en un caso que permanece bajo investigación y por el que las autoridades informaron que hay una persona bajo custodia.

La información fue difundida por CBS News, que detalló que el hecho ocurrió en la torre Solitair Brickell, ubicada frente a Brickell City Centre, una de las zonas más transitadas del sector financiero y residencial de la ciudad. Hasta el momento, la Policía de Miami no divulgó la identidad de la víctima ni explicó en qué circunstancias se produjo el ataque.

PUBLICIDAD

La policía llegó al edificio tras un aviso recibido de madrugada

Los agentes acudieron al edificio alrededor de las 4:45 de la madrugada después de recibir una alerta por una mujer apuñalada, informó la vocera Kenia Fallat (Captura de video)
Los agentes acudieron al edificio alrededor de las 4:45 de la madrugada después de recibir una alerta por una mujer apuñalada, informó la vocera Kenia Fallat (Captura de video)

La vocera de la Policía de Miami, Kenia Fallat, afirmó que los agentes acudieron al edificio alrededor de las 4:45 de la madrugada después de recibir una alerta por una mujer apuñalada. Cuando los oficiales ingresaron al lugar, encontraron a la víctima con múltiples heridas de arma blanca, tal y como indicó la funcionaria en declaraciones recogidas por el medio.

Poco después, equipos de rescate y bomberos confirmaron que la mujer murió en la escena, sin que pudiera ser trasladada a un hospital. Esa fue una de las primeras precisiones oficiales del caso, mientras el perímetro del inmueble quedaba rodeado por cinta amarilla y bajo resguardo policial.

PUBLICIDAD

El reporte publicado por CBS News señaló además que afuera del edificio podía verse una fuerte presencia de agentes, en medio del trabajo inicial de levantamiento de pruebas y recolección de información sobre lo ocurrido dentro de la torre.

Una persona permanece detenida mientras avanza la investigación

NBC South Florida identificó al detenido como Stefano Cremasco-Cicero, de 36 años, y señaló que enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado con un arma (Captura de video)
NBC South Florida identificó al detenido como Stefano Cremasco-Cicero, de 36 años, y señaló que enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado con un arma (Captura de video)

Las autoridades aseguraron que una persona fue puesta bajo custodia y está siendo interrogada en relación con el ataque. Sin embargo, esa información inicial fue ampliada después por NBC South Florida, medio que indicó que el detenido era el hijo de la víctima.

La misma cobertura identificó al sospechoso como Stefano Cremasco-Cicero, de 36 años, y aseguró que ahora enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado con un arma. Hasta el momento, la Policía de Miami no había incorporado públicamente esos detalles en la información inicial difundida sobre el caso.

Ese dato aparece como uno de los pocos elementos confirmados por la investigación hasta el momento. La policía evitó difundir más detalles sobre el episodio, una postura habitual en las primeras horas de este tipo de casos, cuando los investigadores todavía intentan reconstruir la secuencia completa de los hechos.

El edificio Solitair Brickell está ubicado en el 86 del suroeste y la calle 8, en una zona de alta circulación peatonal y vehicular. La ubicación del crimen, en un sector asociado a residencias de alto valor y vida urbana intensa, volvió a poner atención sobre la seguridad en complejos habitacionales del área.

El caso sigue abierto y todavía no se conocen las circunstancias del ataque

(Reuters)
(Reuters)

Hasta ahora, la Policía de Miami no confirmó qué ocurrió antes del apuñalamiento, si hubo una llamada de emergencia realizada por testigos o residentes, ni si el hecho se produjo dentro de un apartamento, en un pasillo o en otra parte común del edificio.

Tampoco trascendió si la víctima residía en la torre o si se encontraba allí por otro motivo. Esa falta de información impide establecer de momento un móvil claro o una cronología definitiva de lo sucedido.

Lo que sí quedó establecido, de acuerdo con lo informado por las autoridades y replicado por CBS News, es que la mujer presentaba varias puñaladas cuando fue hallada por los oficiales y que la muerte fue declarada en el lugar. Ambos puntos constituyen la base confirmada del caso en esta etapa inicial.

Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima ni posibles cargos

A la espera de nuevas precisiones, el expediente continúa en desarrollo y las autoridades no comunicaron si presentarán cargos en las próximas horas contra la persona demorada. Tampoco se informó la edad de la víctima ni si ya fue notificada su familia.

Por el momento, el caso permanece como una investigación por apuñalamiento mortal en Brickell, con escasa información oficial disponible y con peritos y detectives concentrados en determinar qué pasó dentro del edificio durante la madrugada del viernes.

Temas Relacionados

MiamiHomicidioApuñalamientoEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ejército de EEUU estrenó armas láser en la frontera sur: abatió 11 drones de cárteles tras neutralizar más de 100 en agosto

El Northcom confirmó la neutralización de estos aparatos mediante sistemas de energía dirigida, un método de alta potencia y bajo costo por disparo que complementa el uso de proyectiles convencionales en la frontera con México

El Ejército de EEUU estrenó armas láser en la frontera sur: abatió 11 drones de cárteles tras neutralizar más de 100 en agosto

La Odisea supera los USD 1.500 millones y se convierte en la película más exitosa de Christopher Nolan

El largometraje dirigido por el cineasta británico mantiene un sólido desempeño fuera de Norteamérica, donde concentra más del 60% de sus ingresos

La Odisea supera los USD 1.500 millones y se convierte en la película más exitosa de Christopher Nolan

Los pasajeros que ayudaron a inmovilizar a un hombre en un vuelo a Newark describen el caos

Un vuelo de American Airlines que había partido de Dallas fue desviado a Baltimore después de que un pasajero agrediera a otro ocupante e insultara a la tripulación, de acuerdo con testigos y con la aerolínea

Los pasajeros que ayudaron a inmovilizar a un hombre en un vuelo a Newark describen el caos

Alerta sanitaria en Estados Unidos por nuevos casos de rabia: estos son los animales afectados

Autoridades de Idaho, Texas, Carolina del Norte, Florida y Alabama reportaron contagios en distintas especies y reforzaron las recomendaciones para evitar posibles exposiciones

Alerta sanitaria en Estados Unidos por nuevos casos de rabia: estos son los animales afectados

Amazon, Target y Walmart retiran un disfraz de soldado alemán por su similitud con uniformes nazis

Usuarios en redes sociales alertaron sobre el parecido del atuendo de Orion Costumes con los uniformes del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Las páginas de compra dejaron de estar disponibles

Amazon, Target y Walmart retiran un disfraz de soldado alemán por su similitud con uniformes nazis

TECNO

GTA Online en septiembre de 2026: propiedades gratis y bono de GTA$ 1.000.000

GTA Online en septiembre de 2026: propiedades gratis y bono de GTA$ 1.000.000

Starlink flexibiliza su plan marítimo y permite que embarcaciones grandes se conecten con una tarifa personal

Bitcoin: cuál es su precio este sábado

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Por qué el Nokia 1100 sigue vivo en 2026: diseño resistente, batería duradera y más claves de su regreso

ENTRETENIMIENTO

Orlando Bloom sorprende en Venecia con un nuevo papel bajo la dirección de Werner Herzog

Orlando Bloom sorprende en Venecia con un nuevo papel bajo la dirección de Werner Herzog

La historia detrás de “¡Soy el rey del mundo!”: así nació el recordado grito de Titanic

El detalle de Neville Longbottom que la serie de “Harry Potter” recupera del primer libro

La Odisea supera los USD 1.500 millones y se convierte en la película más exitosa de Christopher Nolan

Oasis y su posible gira de 2027: una filtración revela más de 23 conciertos en Europa

MUNDO

Un grupo de hombres enmascarados bloqueó los accesos al puerto de Dover, uno de los más concurridos de Reino Unido

Un grupo de hombres enmascarados bloqueó los accesos al puerto de Dover, uno de los más concurridos de Reino Unido

Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes en respuesta al lanzamiento de misiles por parte de la Guardia Revolucionaria

Irán advirtió que tiene un plan para enfrentar la presión económica de Estados Unidos: “El enemigo será derrotado”

Zelensky y Putin suspendieron por tres días los ataques en medio de la visita de los enviados de Donald Trump

Los enviados de Trump llegaron a Rusia para reactivar las negociaciones de paz con Ucrania