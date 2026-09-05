El Ejército de EEUU estrenó armas láser en la frontera sur: abatió 11 drones de cárteles tras neutralizar más de 100 en agosto

Estados Unidos derribó 11 drones vinculados con actividades ilícitas en la frontera sur con un sistema láser de alta energía del Ejército. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

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Desde el despliegue de sistemas láser a lo largo de la frontera sur, las fuerzas militares de Estados Unidos derribaron 11 drones vinculados con actividades ilícitas, según informó el Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) el 4 de septiembre. De acuerdo con Reuters, el comunicado oficial precisó que los aparatos fueron evaluados y clasificados como asociados a operaciones de cárteles antes de ser interceptados con el sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército.

El despliegue de esta tecnología se produjo durante la semana previa al anuncio. El Northcom no precisó los sitios exactos de los ataques ni aclaró si las operaciones se efectuaron dentro de Estados Unidos o en territorio mexicano. Tampoco identificó al fabricante del sistema láser empleado.

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Los láseres del Ejército de Estados Unidos contra drones de cárteles tuvieron su debut a fines de agosto

El antecedente inmediato se remonta al 28 de agosto de 2026, cuando el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció que miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur utilizaron por primera vez el sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército para interceptar tres sistemas aéreos no tripulados (UAS) hostiles vinculados con cárteles de la droga.

“La exitosa neutralización de estos drones adversarios es una prueba fehaciente de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la fuerza conjunta”, declaró el general de división del Ejército Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, según consta en el comunicado del Departamento de Guerra del 28 de agosto. El oficial agregó que la integración de contramedidas por capas junto con capacidades de energía dirigida dejó en claro que no se tolerará la vigilancia hostil.

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El Departamento de Guerra presentó aquella operación como el primer uso documentado de esta tecnología contra drones de cárteles en la frontera sur.

Más de 300 drones neutralizados desde 2026, con más de 100 solo en agosto

Las cifras oficiales revelan la escala de la operación antidrones en la región. Desde comienzos de 2026, más de 300 sistemas aéreos no tripulados fueron derribados con métodos cinéticos y no cinéticos en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), según informó el Northcom a Reuters. De ese total, más de 100 drones fueron neutralizados solo durante agosto.

El Northcom no detalló los lugares de los ataques ni aclaró si las operaciones con láser ocurrieron en Estados Unidos o en territorio mexicano. (REUTERS/Bing Guan/File Photo)

La tecnología láser se suma así a un conjunto de herramientas ya activas en la región. Los sistemas cinéticos —que incluyen métodos convencionales como proyectiles— habían sido hasta ahora el principal recurso de las fuerzas desplegadas en la frontera.

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Qué son las armas de energía dirigida y cómo se diferencian de los métodos cinéticos tradicionales

Las armas de energía dirigida funcionan mediante la emisión concentrada de energía —en este caso, luz láser de alta potencia— capaz de sobrecalentar y destruir componentes críticos de un dron sin necesidad de impacto físico directo. A diferencia de un misil, que es un proyectil de un solo uso con un costo elevado por disparo, un sistema láser puede activarse de forma repetida mientras cuente con suministro energético.

Según el Departamento de Guerra, los sistemas de energía dirigida tienen un bajo costo por disparo, cargadores de gran capacidad y la capacidad de enfrentarse a grupos de drones simultáneamente. Un funcionario de ese organismo ilustró la diferencia en el comunicado del 28 de agosto: “Es ventajoso en términos de relación costo-beneficio porque es mejor que disparar un misil de 2 millones de dólares contra un dron de bajo costo”.

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Esta ventaja operativa resulta especialmente relevante frente a lo que el Departamento de Guerra denomina “drones desechables en masa”, una amenaza que, según sus propias proyecciones, definirá escenarios futuros de conflicto.

La energía dirigida ocupa un lugar central en los planes militares de Estados Unidos

El empleo de láseres en la frontera sur se inscribe en una estrategia más amplia del Departamento de Guerra. La energía dirigida figura como una de las seis áreas tecnológicas críticas del organismo, junto con inteligencia artificial aplicada, biofabricación, tecnologías logísticas en disputa, dominio cuántico y de la información en el campo de batalla, e hipersónica a escala, según el comunicado oficial del 28 de agosto.

Las armas de energía dirigida destruyen componentes críticos de un dron con luz láser de alta potencia y reducen el costo por disparo frente a métodos cinéticos. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)

En julio de 2026, el departamento adjudicó dos contratos en el marco del programa Sistema Conjunto de Armas Láser, con un valor inicial de 86 millones de dólares y un techo presupuestario de 847 millones. El objetivo del programa es llevar los sistemas de energía dirigida desde prototipos de demostración hasta plataformas listas para el campo de batalla.

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Emil Michael, subsecretario de guerra para investigación e ingeniería y director de tecnología del Departamento de Guerra, sintetizó la orientación institucional en el comunicado: “Estamos colaborando con la industria para proporcionar rápidamente a las fuerzas conjuntas capacidades de energía dirigida de gran capacidad que puedan desplegarse sin problemas en múltiples ámbitos”.

El Departamento de Guerra prevé adquirir cientos de miles de drones durante el próximo año, así como tecnología antidrones que incluye sistemas de energía dirigida adicionales.