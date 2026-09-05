Cómo funciona Stand Your Ground, la ley de legítima defensa en Florida que absolvió a una mujer tras dispararle a un hombre en un Walmart

La Fiscalía de Broward concluyó que el acto fue legítima defensa bajo la ley Stand Your Ground, tras analizar videos de la confrontación ocurrida en North Lauderdale. (Fuente: @bigi_Jackson_12)

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En Florida, una mujer que disparó y mató a un hombre desarmado en el estacionamiento de un Walmart quedó libre de cargos penales amparada en la ley de defensa propia (Stand Your Ground): una normativa que, desde 2005, permite el uso de fuerza letal sin obligación de huir cuando existe un temor razonable de peligro inminente.

El caso reabrió el debate sobre los alcances reales de esta legislación.

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La ley elimina la obligación de huir antes de defenderse

Aprobada en 2005 y codificada en los Estatutos de Florida § 776.012 y § 776.013, la norma abolió la obligación de retirarse (duty to retreat), el deber que aún rige en muchos estados de intentar escapar antes de usar la fuerza. Fue la primera legislación de este tipo en el país y sirvió de modelo para más de 20 estados.

La ley Stand Your Ground de Florida permite usar fuerza letal sin obligación de huir cuando existe un temor razonable de peligro inminente. (X)

Según la disposición, una persona que se encuentre en un lugar donde tiene derecho legal a estar puede emplear fuerza letal si cree, de forma razonable, que es necesaria para prevenir la muerte, una lesión grave o la comisión de un delito violento. El texto legal extiende esa cobertura a hogares, vehículos y espacios públicos como calles, parques y estacionamientos.

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Tres condiciones deben cumplirse para invocar la defensa

La inmunidad no es automática. Según los Estatutos de Florida, quien invoca la ley debe cumplir simultáneamente:

Estar en un lugar de manera legal , con derecho a ocupar el espacio donde ocurrió el incidente.

No haber provocado ni iniciado el enfrentamiento : quien genera la agresión pierde el derecho a la defensa.

Tener una percepción razonable de peligro inminente: el miedo subjetivo no alcanza; las circunstancias deben justificar objetivamente ese temor.

La ley tampoco ampara a quien comete un delito al momento del incidente, usa fuerza desproporcionada o actúa contra un agente de las fuerzas del orden en ejercicio de sus funciones.

La protección varía según el lugar del incidente

El Estatuto § 776.013 otorga una protección reforzada cuando el incidente ocurre en el hogar o dentro de un vehículo ocupado. En esos contextos, la ley establece una presunción legal de temor razonable: si alguien ingresa de manera ilegal y por la fuerza a una vivienda o intenta hacerlo en un vehículo ocupado, se da por sentado que el ocupante tenía motivos fundados para temer por su vida. Esta figura deriva de la doctrina del castillo (castle doctrine), según los Estatutos de Florida.

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La infografía explica la aplicación de la ley Stand Your Ground en Florida tras la desestimación de cargos en un homicidio ocurrido en North Lauderdale. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vía pública, la ley elimina igualmente la obligación de huir, pero no presume el temor razonable: quien usó la fuerza debe acreditarlo de forma activa. La presunción tampoco aplica cuando la persona contra quien se usó la fuerza tenía derecho legal a estar en ese lugar, cuando se trata de un padre que recupera a un hijo bajo su custodia o cuando la fuerza se dirige contra un agente policial identificado.

Un límite clave: la ley nunca ampara el uso de fuerza letal para proteger únicamente bienes materiales. Solo cuando la amenaza a la propiedad escala hacia un delito violento grave puede activarse la protección.

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El Estado debe demostrar que la fuerza no estaba justificada

Tras una reforma de 2017, la carga de la prueba recae sobre la Fiscalía, que debe demostrar “mediante pruebas claras y convincentes” que el uso de la fuerza no estuvo justificado, según consignan Daytona Defense y The Law Offices of Tad A. Yates.

Antes de llegar a juicio, la defensa puede solicitar una audiencia de inmunidad previa al juicio (pre-trial immunity hearing) ante un juez, regulada en el Estatuto § 776.032. El proceso funciona así:

La defensa presenta una moción de inmunidad y establece una base inicial suficiente ( prima facie ) de legítima defensa.

La carga se traslada a la Fiscalía, que debe refutar esa defensa con pruebas claras y convincentes.

El juez decide sin jurado: si concede la inmunidad, el caso se cierra antes de llegar a juicio, según Stroleny Law y Brancato Law Firm .

Si la deniega, la defensa puede volver a presentar el mismo argumento ante un jurado, bajo el estándar más exigente de “más allá de toda duda razonable”.

La inmunidad, si se concede, también bloquea las demandas civiles: la víctima o su familia no puede demandar al acusado por daños derivados del mismo incidente.

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El caso del Walmart de North Lauderdale ilustra la aplicación de la ley

El 30 de junio, Melissa Payne disparó y mató a Bart DiGuglielmo, de 62 años, en el estacionamiento de un Walmart de North Lauderdale, Florida, tras una disputa por un lugar. DiGuglielmo, desarmado, regresó y caminó hacia Payne en actitud «amenazante», según testigos y cámaras. Ella le advirtió que no se acercara y, ante su avance, hizo un único disparo.

El caso de Melissa Payne en un Walmart de North Lauderdale reabrió el debate sobre los alcances de Stand Your Ground tras el cierre sin cargos de la Fiscalía de Broward.

El 3 de septiembre de 2026, la Fiscalía del condado de Broward cerró el caso sin cargos. “Florida es un estado de Stand Your Ground. Payne no tenía que esperar a ser atacada antes de recurrir a la fuerza letal”, indicó el jefe de la Unidad de Homicidios, Stephen Zaccor, en el memorando oficial reproducido por The Guardian.

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La representación legal de la hija de DiGuglielmo cuestionó la resolución y argumentó que las amenazas contra una propiedad no justifican, bajo ningún criterio, el uso de fuerza letal. La familia podría explorar la vía civil, donde el estándar de prueba es menor.

La controversia sobre los alcances reales de la ley de defensa propia permanece abierta en Florida dos décadas después de su sanción.