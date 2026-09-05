Estados Unidos

De estudiante ejemplar a “El Padrino” del campus: así cayó el presunto jefe de una red de cocaína en Penn State

Agostino Abbatiello pasó de la vida académica y deportiva a liderar una organización de narcotráfico que operaba entre fraternidades en una de las universidades más conocidas del país

Un hombre joven con anteojos de marco oscuro, traje azul, camisa blanca y corbata frente a una pared de color beige
Agostino Abbatiello pasó de estudiante y exjugador de fútbol americano a presunto jefe de una red de cocaína en Penn State (AG Dave Domingo)
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Agostino Abbatiello pasó de comprar cocaína con amigos a presuntamente financiar operaciones de mayor escala y vender droga entre estudiantes de Penn State, según el testimonio de Lars Zeepvat, uno de sus antiguos compañeros y coacusados.

El relato, reconstruido por PennLive, describe cómo el dinero y la popularidad dentro del campus modificaron el papel que Abbatiello ocupaba en ese grupo.

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Zeepvat declaró durante una audiencia preliminar que ambos comenzaron reuniendo dinero con otros amigos para comprar pequeñas cantidades de cocaína destinadas al consumo personal. Con el tiempo, según su versión, Abbatiello encontró un proveedor en Long Island, cerca de su ciudad natal, que podía ofrecer la droga a menor precio y en mayores cantidades.

Abbatiello, de 24 años, creció en el condado de Nassau, en Long Island. Antes de llegar a Penn State, estudió en Chaminade High School, una institución católica en la que jugó dos temporadas de fútbol americano.

Se graduó de la universidad en la primavera de 2024 con un promedio de 3,3 sobre 4 y, antes de su detención, vivía en Boca Ratón, Florida, donde trabajaba como asesor financiero, según informó previamente Infobae.

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El paso de las compras compartidas a la venta de cocaína

Según el testimonio de Lars Zeepvat, las compras de cocaína crecieron en 2023 y llegaron a operaciones de entre 50 y 150 gramos (AP Photo/Matt Rourke)
Según el testimonio de Lars Zeepvat, las compras de cocaína crecieron en 2023 y llegaron a operaciones de entre 50 y 150 gramos (AP Photo/Matt Rourke)

Según declaró Zeepvat y reportó PennLive, en 2022 él, Abbatiello y otros amigos aportaban unos USD 50 cada uno para comprar cocaína a un contacto de Filadelfia. Cuando ese proveedor dejó de responderles, Abbatiello aseguró que podía conseguir una nueva fuente de abastecimiento en Long Island.

El testigo sostuvo que las operaciones crecieron durante la primavera de 2023. Las compras pasaron a ser de entre 50 y 150 gramos y Abbatiello aportaba la mayor parte del dinero para adquirir la droga, de acuerdo con PennLive.

La cocaína era llevada a la sala social de la fraternidad Sigma Chi, donde era dividida en bolsas para su posterior venta. Zeepvat afirmó que Abbatiello entregaba parte de esos paquetes a amigos, quienes debían venderlos, devolverle el dinero y quedarse con una ganancia.

El dinero, la popularidad y el apodo de “El Padrino”

Un grupo de jóvenes rodea una gran cruz de piedra con las letras griegas Sigma Chi frente a un edificio
El apodo de “El Padrino” apareció cuando Abbatiello, según los testimonios, exhibía dinero y financiaba actividades vinculadas a la venta de cocaína (Instagram/Sigma Chi Alpha Chi)

“Noté un cambio en Auggie. Empezó a vender por dinero. Y empezó a vender por popularidad”, declaró Zeepvat durante la audiencia, según CBS News Pittsburgh. El testigo situó esa transformación en el momento en que Abbatiello empezó a acceder a cantidades mayores de cocaína y a moverlas dentro del campus.

Zeepvat afirmó que Abbatiello comenzó a referirse a sí mismo como “El Padrino” y a exhibir el dinero que obtenía. Según PennLive, compraba ropa nueva, hacía apuestas de alto riesgo y adquirió una pipa de agua de USD 5.000.

El exestudiante también declaró que Abbatiello le prestó cerca de USD 1.500 para un viaje de vacaciones de primavera y le pidió que saldara la deuda mediante ventas de cocaína.

Zeepvat aseguró que recibía droga sin pagarla como compensación por distribuir bolsas entre otros alumnos, de acuerdo con PennLive.

Las fiestas, la expansión de la red y la causa judicial

La causa judicial por la red de cocaína en Penn State derivó en cargos contra 14 personas y dejó a Abbatiello con 11 cargos graves y una fianza de USD 250.000 (AP Photo/Matt Rourke)
La causa judicial por la red de cocaína en Penn State derivó en cargos contra 14 personas y dejó a Abbatiello con 11 cargos graves y una fianza de USD 250.000 (AP Photo/Matt Rourke)

Hacia el final de su tercer año universitario, Abbatiello se mudó a un departamento que se convirtió en un punto de encuentro después de fiestas y conciertos. “El apartamento de Auggie era conocido como el lugar de la fiesta posterior. Íbamos allí, él ponía una bolsa sobre la mesa y la gente consumía cocaína gratis”, declaró Zeepvat, citado por New York Post.

Según la Fiscalía, la presunta red se extendió desde Sigma Chi hacia Delta Upsilon. Thomas Robinson, otro de los acusados, declaró que comenzó a comprarle cocaína a Abbatiello en 2023 y que las operaciones llegaron a involucrar un kilogramo por USD 22.000, según PennLive.

La investigación derivó en cargos contra 14 personas, entre estudiantes y exestudiantes de Penn State. Abbatiello enfrenta 11 cargos graves que avanzarán a juicio. Al final de la audiencia en la que se expuso el testimonio de Zeepvat, el juez Jonathan Grine fijó una fianza de USD 250.000, que Abbatiello pagó para recuperar la libertad mientras continúa el proceso judicial.

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