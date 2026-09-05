Parece sólido, pero la TSA lo considera un líquido: el alimento cotidiano que podrían quitarte en el equipaje de mano

La TSA recordó que los frascos de mantequilla de maní de más de 100 mililitros no pueden pasar en el equipaje de mano en los aeropuertos de Estados Unidos. (REUTERS/Jim Vondruska)

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Los frascos de mantequilla de maní de más de 100 mililitros (3,4 onzas) no pueden pasar por los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos si van en el equipaje de mano. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) lo recordó el 2 de septiembre de 2026 en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“La mantequilla de maní es un líquido… dijimos lo que dijimos… esta vez con pruebas”, informó la TSA en su cuenta verificada en X. La publicación acompañó el texto con una captura que detallaba la aplicación del límite a este producto.

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La mantequilla de maní queda alcanzada por la regla de líquidos de la TSA porque puede esparcirse, derramarse y adoptar la forma del recipiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aclaración no introdujo ninguna norma nueva. La regla que convierte a este alimento en un problema potencial en la fila del control existe desde hace años, pero el organismo decidió reiterarla ante la frecuencia con que los pasajeros la desconocen o la ignoran.

La TSA considera la mantequilla de maní un líquido en el equipaje de mano

La postura de la TSA se basa en el criterio que el propio organismo aplica para definir qué es un líquido en términos de seguridad aeroportuaria: si un producto puede bombearse, exprimirse, esparcirse, untarse, rociarse o derramarse, entra en esa categoría. La mantequilla de maní, aunque es un alimento semisólido, adopta la forma del recipiente que la contiene y puede esparcirse o derramarse, de modo que queda comprendida dentro de esa definición.

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Una publicación de la cuenta oficial de la TSA en redes sociales sostiene que la mantequilla de maní equivale a un líquido. (TSA)

El anuncio del 2 de septiembre incluyó, en la imagen que la TSA adjuntó a su publicación, tres puntos concretos: la restricción para el equipaje de mano, los requisitos de la bolsa transparente y la excepción para los sándwiches ya preparados, que pueden viajar en cabina sin límite de tamaño.

El límite de líquidos de la TSA para viajar en cabina

La TSA aplica para líquidos, geles y aerosoles en el equipaje de mano la denominada regla 3-1-1, vigente en todos los aeropuertos de Estados Unidos desde 2006. Según esa norma, cada recipiente que contenga un líquido, gel o aerosol debe tener una capacidad máxima de 3,4 onzas (100 mililitros). Todos los envases del pasajero deben caber juntos en una sola bolsa transparente con cierre de cremallera de un cuarto de galón (aproximadamente un litro), y cada persona tiene derecho a una única bolsa de ese tipo.

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La publicación de la TSA del 2 de septiembre de 2026 no creó una norma nueva, sino que reiteró una restricción vigente desde hace años. (TSA)

Esa restricción alcanza a la mantequilla de maní en frasco o en cualquier otro envase, sin importar que se trate de un alimento. Un frasco estándar de supermercado supera ampliamente ese límite y no pasa el control de seguridad si va en la mochila o en la maleta de cabina. Las cantidades superiores pueden transportarse sin restricciones en el equipaje facturado.

Además, los agentes de la TSA pueden indicarles a los pasajeros que saquen de sus bolsas los alimentos, polvos y otros objetos que obstruyen las imágenes en el escáner de rayos X, lo que puede ralentizar el proceso en la fila.

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Por qué la mantequilla de maní queda alcanzada por la regla de líquidos

Gary Leff, experto en la industria de viajes con base en Texas y autor del blog View From the Wing, explicó a Fox News Digital el criterio que sigue la TSA para clasificar este producto. “No se puede llevar mantequilla de maní; la TSA la considera un líquido porque adopta la forma de su recipiente en vez de conservar una forma propia”, declaró Leff.

La regla 3-1-1 de la TSA exige que los líquidos, geles y aerosoles en cabina viajen en recipientes de hasta 3,4 onzas dentro de una sola bolsa transparente.

La explicación de Leff describe la lógica operativa del organismo, no una definición científica universal. La TSA no evalúa la composición química del producto sino su comportamiento físico: si no mantiene una forma estable por sí solo, entra en la categoría de líquido a efectos del control de seguridad.

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Bajo ese mismo criterio, el Nutella, el hummus, el queso crema y el yogur reciben el mismo tratamiento en los puntos de control de los aeropuertos de Estados Unidos.

Cómo llevar mantequilla de maní en un vuelo sin problemas en el control de seguridad

Para evitar inconvenientes con la mantequilla de maní en el aeropuerto, hay al menos tres alternativas:

Envase de viaje: optar por un recipiente de 100 mililitros o menos, colocarlo dentro de la bolsa transparente de un cuarto de galón junto con los demás líquidos y geles, y llevarlo en el equipaje de mano sin contratiempos.

Equipaje facturado: guardar el frasco de tamaño normal en la valija que se despacha en el mostrador de la aerolínea. El equipaje facturado no tiene restricciones de volumen para este producto.

Sándwich preparado: armar el sándwich con mantequilla de maní antes de llegar al aeropuerto. Según la captura incluida por la TSA en su publicación del 2 de septiembre, los sándwiches ya elaborados con este producto pueden viajar en cabina sin el límite de tamaño que aplica a los recipientes para untar. Un sándwich preparado no se clasifica como líquido, gel ni aerosol y no necesita entrar en la bolsa de un cuarto de galón.

Vale tener en cuenta que consumir parte del contenido de un frasco grande antes de pasar por el control no resuelve el problema: la TSA considera el tamaño del recipiente, no la cantidad de producto que queda dentro. Un frasco de 350 mililitros con apenas un par de cucharadas dentro sigue siendo un frasco de 350 mililitros.

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Qué otros alimentos conviene revisar antes de viajar en avión

El caso de la mantequilla de maní ilustra una categoría más amplia de alimentos que los pasajeros suelen asumir como sólidos, pero que la TSA clasifica como líquidos o geles. Cualquier alimento cremoso, untable o con consistencia de gel —como el hummus, las cremas de avellana, mermeladas, el queso crema o el yogur— queda sujeto a la misma restricción por recipiente en el equipaje de cabina.

Por eso, antes de hacer las maletas, conviene consultar las normas vigentes en el sitio oficial de la TSA, especialmente cuando se planea llevar alimentos de este tipo en el equipaje de mano. La regla 3-1-1 no distingue entre comida y cosmética: lo que importa es la consistencia del producto y si el envase supera el tope permitido.

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