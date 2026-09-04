Nueva York invertirá USD 1 millón en visitas escolares y formación docente para enseñar el 11-S a las nuevas generaciones

Nueva York destinará USD 1 millón a la enseñanza del 11-S con visitas escolares, recorridos virtuales y capacitación docente junto al 9/11 Memorial & Museum (REUTERS/Christian Monterrosa)

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Nueva York destinará USD 1 millón a la enseñanza del 11-S mediante visitas escolares, recorridos virtuales y capacitación docente en colaboración con el 9/11 Memorial & Museum. El programa apunta a acercar la historia de los atentados a alumnos que no vivieron los ataques de 2001, a días del 25.º aniversario.

Según CBS News, miembros del Concejo Municipal anunciaron la inversión frente al Oculus, en el Bajo Manhattan. Los fondos cubrirán excursiones al museo —con especial atención en estudiantes de octavo grado—, contenidos virtuales para quienes no puedan asistir y formación profesional para maestros.

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La iniciativa responde a un cambio generacional: los alumnos que hoy cursan en las escuelas de la ciudad conocen el 11-S a través de relatos, imágenes, videos y libros de historia, sin una memoria personal de aquella jornada.

Para los impulsores del plan, el desafío es ofrecerles herramientas que conecten esos materiales con las consecuencias humanas de los ataques.

El museo, los recorridos virtuales y los docentes

Beth Hillman señaló que unos 100 millones de estadounidenses no recuerdan el 11-S y sostuvo que el 9/11 Memorial & Museum preserva testimonios y documentos para nuevas generaciones (REUTERS/Jeenah Moon)

La maestra Vaughan Danvers, que participó del anuncio, sostuvo que explicar los atentados dentro del aula no siempre alcanza para transmitir su dimensión humana. En declaraciones a CBS News, afirmó que una visita al museo puede transformar una lección académica en un recuerdo perdurable.

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Danvers contó que antiguos alumnos aún le hablan de esos recorridos y de lo que sintieron al conocer las historias de bomberos, trabajadores de recuperación y otras personas vinculadas de forma directa con la Zona Cero.

También destacó el valor de los recursos digitales para llegar a estudiantes de distintos puntos de la ciudad y del país.

Beth Hillman, presidenta y directora ejecutiva del 9/11 Memorial & Museum, puso el foco en la cantidad de estadounidenses sin recuerdos propios de los atentados. Según indicó, unos 100 millones de estadounidenses no habían nacido o eran demasiado pequeños para recordar lo ocurrido.

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Hillman sostuvo que el museo puede conservar testimonios y documentos para las nuevas generaciones, además de recuperar las historias de solidaridad, valentía y compasión que surgieron después de los ataques. El programa prevé trasladar esos recursos al trabajo de los docentes y a las actividades escolares.

El 11 de septiembre será Día de Conmemoración y Servicio

El alcalde Zohran Kwame Mamdani declaró el 11 de septiembre como Día de Conmemoración y Servicio en Nueva York por el 25.º aniversario de los atentados (REUTERS/Christian Monterrosa)

La inversión educativa coincide con una nueva decisión de la Alcaldía: el alcalde Zohran Kwame Mamdani firmó dos órdenes ejecutivas vinculadas con el 25.º aniversario de los ataques. Una de ellas establece el 11 de septiembre como Día de Conmemoración y Servicio en toda Nueva York.

La medida contempla un momento de silencio por las personas asesinadas en los atentados y por quienes enfermaron en los años posteriores. Además, invita a las agencias municipales a organizar ceremonias, programas educativos y actividades en memoria de las víctimas, sus familias y los socorristas.

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La Oficina del Alcalde trabajará con NYC Service para abrir oportunidades de voluntariado e impulsar la participación de las dependencias municipales.

Según la Alcaldía, el Estado y el gobierno federal ya cuentan con jornadas similares, pero es la primera vez que un alcalde de Nueva York formaliza una fecha de este tipo para la ciudad.

La segunda orden actualiza los planes de continuidad de operaciones del gobierno municipal, que no se revisaban desde 2007. Su objetivo es asegurar la prestación de servicios esenciales ante una emergencia en cualquiera de los cinco condados.

Los homenajes previstos en Brooklyn, Chinatown y St. Paul’s Chapel

Los homenajes por el aniversario del 11-S incluyen 36 nombres agregados al muro del FDNY en Brooklyn, un encuentro de Ladder 6 en Chinatown y 2.977 grullas de papel en St. Paul’s Chapel (REUTERS/Christian Monterrosa)

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, remarcó que los estudiantes deben conocer tanto la pérdida de casi 3.000 vidas como la labor de los primeros respondedores y la solidaridad entre desconocidos. Menin recordó que vivía en Lower Manhattan cuando cayeron las Torres Gemelas y que su restaurante sufrió daños graves.

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En Brooklyn, el miércoles se sumaron 36 nombres al muro conmemorativo del FDNY dedicado a personas fallecidas por enfermedades vinculadas al World Trade Center. La ceremonia se realizó como parte de las actividades previas al aniversario.

En Chinatown, integrantes de Ladder 6 se reunieron con familiares de Josephine Harris, una sobreviviente que fue evacuada de la Torre Norte por la escalera B. El encuentro recordó el trabajo de los bomberos durante la evacuación y el vínculo posterior con sobrevivientes y familiares.

En St. Paul’s Chapel, la iglesia que permaneció intacta durante los ataques, se exhibirán 2.977 grullas de papel dobladas a mano: una por cada persona asesinada el 11 de septiembre.

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