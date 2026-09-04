Acusan a un candidato de Missouri de intentar plantar drogas a su rival político

El plan contra Louise Secker incluía una denuncia anónima a la policía para que las drogas fueran halladas en su vehículo (Thomas Ross/Louise For Missouri).

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Un candidato republicano de Missouri fue acusado de conspirar para plantar drogas a una rival interna, en un caso que sacudió la disputa por una banca estatal tras las primarias de agosto.

Thomas Ross, ganador de la primaria republicana del Distrito 161 de la Cámara de Representantes estatal, enfrenta cargos luego de que los investigadores reconstruyeran un presunto plan contra Louise Secker en las semanas previas a la votación del 4 de agosto, según documentos judiciales citados por ABC News.

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La acusación sostiene que Ross, de 37 años, pidió a un exjefe de campaña que colocara una pequeña cantidad de cocaína y una cápsula de Adderall en el bolso o el vehículo de Secker.

La maniobra también contemplaba la posibilidad de realizar una denuncia anónima a la policía para que las sustancias fueran halladas.

La investigación se apoyó en mensajes de texto y una reunión grabada

De acuerdo con la denuncia penal, el entonces responsable de campaña acudió a la policía en julio y entregó un guante negro de nailon que contenía una pequeña bolsa de plástico con polvo blanco y una cápsula rosa y blanca.

Los análisis posteriores confirmaron que se trataba de cocaína y Adderall, según la declaración jurada de un agente del FBI.

“El jefe de campaña informó en ese momento que se creía que Ross tenía una receta para Adderall, que era de donde creía que provenía la cápsula”, decía la declaración citada por ABC News.

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Los análisis citados en la causa confirmaron que las sustancias entregadas por el exjefe de campaña eran cocaína y Adderall (AP).

Los investigadores también reunieron mensajes de texto que se remontan al menos a mayo. En uno de ellos, Ross expresó su deseo de que el plan pudiera concretarse antes de una reunión de mujeres republicanas en un restaurante de Joplin porque eso sería “una gran vergüenza” para su adversaria.

Tras la denuncia inicial, la policía contactó al FBI, que proporcionó al exjefe de campaña un dispositivo de grabación encubierto. El equipo se utilizó el 31 de julio durante una reunión en la residencia de Ross, donde el colaborador le preguntó si aún quería que intentara incriminar a Secker.

Según la acusación, Ross respondió: “Si puedes lograrlo, hazlo”. La misma conversación incluyó la idea de “llamar para dar un aviso anónimo de que Secker tenía drogas en su coche”.

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Ross ganó la primaria por 33 votos y el partido pidió que se retire de la contienda

El episodio tomó mayor relevancia porque Ross derrotó a Secker por 33 votos e iba a competir en la elección general contra el candidato demócrata Aaron Metzger, precisó ABC News.

Ross ya había competido por el mismo escaño hace dos años y había sido derrotado con amplitud por el entonces titular, Lane Roberts, quien este año no buscó la reelección, indicó The New York Times.

En esta nueva campaña, el ahora acusado había centrado parte de su discurso en temas como el crimen, la falta de vivienda y el consumo de drogas.

Thomas Ross ganó la primaria republicana del Distrito 161 por 33 votos (Facebook: Thomas Ross).

Tras conocerse la acusación federal, el presidente del Partido Republicano de Misuri, Peter Kinder, reclamó que Ross abandone la candidatura y calificó las circunstancias del arresto como “serias y profundamente preocupantes”.

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Por su parte, el fiscal federal para el distrito, R. Matthew Price, expresó en una declaración citada por Associated Press que los votantes deben poder confiar en las elecciones: “Se espera que los candidatos lleven a cabo sus campañas con integridad, honestidad y respeto hacia sus oponentes”.

Los registros carcelarios recogidos por ABC News señalan que el acusado se encuentra alojado en la Cárcel Municipal de Joplin. Aún no se ha declarado culpable. La audiencia preliminar y de detención fue fijada para el 9 de septiembre.