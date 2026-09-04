Estados Unidos

Bessent prevé que el petróleo baje hasta los 40 dólares tras la guerra con Irán

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los precios del petróleo se desplomarán hasta los 40 dólares por barril una vez que termine el conflicto con Irán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. REUTERS/Evelyn Hockstein
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. REUTERS/Evelyn Hockstein
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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los precios del petróleo se desplomarán hasta los 40 dólares por barril una vez que termine el conflicto con Irán, lo que provocará una caída en los rendimientos de los bonos, que últimamente han alcanzado los niveles más altos en años.

“Vamos a superar este conflicto con Irán, y preveo que el petróleo bajará”, declaró Bessent en una entrevista con Steve Bannon, emitida el viernes. “Tras esto, habrá un exceso de oferta en el mercado petrolero. Podríamos ver el crudo a 50 o 40 dólares, simplemente porque la producción aumentará considerablemente”, añadió.

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El crudo Brent cotizaba por encima de los 95 dólares el barril el viernes —alcanzando niveles cercanos a los máximos desde julio—, mientras que el West Texas Intermediate se situaba cerca de los 91 dólares, tras los ataques militares entre Estados Unidos e Irán a principios de esta semana. El aumento de los precios de la energía en las últimas semanas ha incrementado la preocupación por la inflación, elevando los rendimientos de los bonos de referencia en todo el mundo. Los tipos de interés de los bonos estadounidenses a diez años alcanzaron esta semana su nivel más alto desde 2023.

“Si observan los tipos de interés, verán que presentan la mayor correlación con el precio del petróleo de la historia”, declaró Bessent.

El secretario del Tesoro también restó importancia a la propuesta del fondo soberano de Noruega, una de las mayores instituciones de este tipo a nivel mundial, de reducir sus tenencias de bonos del Tesoro. Según un análisis de Bloomberg, esta medida podría implicar una disminución de 75.000 millones de dólares en las tenencias de bonos del Tesoro estadounidense.

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Demanda de los inversores

El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent. (AP foto/Gerald Herbert)
El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent. (AP foto/Gerald Herbert)

“Simplemente buscan mejorar su rentabilidad con otros activos estadounidenses”, dijo Bessent. “Quieren comprar títulos de Fannie Mae y Freddie Mac; soy el mayor defensor de esa estrategia”.

Fannie y Freddie son dos gigantes estadounidenses de préstamos hipotecarios autorizados por el gobierno. Sus bonos suelen ofrecer una prima sobre los bonos del Tesoro.

La noticia noruega podría aumentar la preocupación sobre el interés de los inversores en la deuda pública estadounidense en un momento de endeudamiento excesivo. Un indicador de la deuda federal acaba de superar la cifra récord de 40 billones de dólares.

(c) 2026 , Bloomberg

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