En el jardín de su fabulosa mansión, Meghan Markle recibió a Gloria Steinem y hablaron sobre feminismo

A propósito de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que se realizarán el 3 de noviembre, Meghan Markle, de 39 años, se unió al ícono feminista Gloria Steinem, de 86, para hablar sobre la importancia de votar

Meghan Markle está convirtiéndose en una poderosa voz a favor del voto y, de forma discreta, en una adversaria de Donald Trump. La antipatía de la duquesa de Sussex contra el actual presidente de los Estados Unidos es de larga data. Antes incluso de conocer al príncipe Harry, ya mostró su desagrado hacia él en una entrevista, en la que lo llamó “misógino y divisorio”. En 2019 en una visita oficial de Trump al Palacio de Buckingham, Harry acudió solo y, este año, el mandatario no le dio la mejor de las bienvenidas a la pareja real en el país.

En uno de los jardines de su fabulosa mansión en Santa Bárbara, con el príncipe Harry detrás de la cámara, los dos perros de la pareja paseando, la duquesa de Sussex habló sobre la importancia del voto femenino, un tema que nunca se le habría permitido como Alteza Real y, ni más ni menos, que con Gloria Steinem, una de las figuras pioneras del movimiento feminista estadounidense en los años sesenta y setenta.

En un encuentro grabado por Harry a principios de mes en la mansión de USD 14 millones del matrimonio, las dos mujeres mantuvieron un diálogo informal sobre la importancia de que las mujeres, especialmente las más jóvenes, voten de cara a unas elecciones presidenciales que tendrá lugar el próximo 3 de noviembre y en las que se decidirá la continuidad de Donald Trump en la Casa Blanca.

La conversación se inicia con Gloria Steinem dando la bienvenida a la duquesa usando su nombre de pila: “Meg, bienvenida a casa. Estoy tan feliz de que estés en casa”. Meghan le responde: “Gracias, yo también, por muchas razones”.

Markle, de 39 años, se juntó con la activista de derechos humanos para discutir la importancia del voto y la representación femenina. En un clip en blanco y negro publicado en las redes sociales, la duquesa expresó su admiración por el trabajo de Steinem en la lucha por la igualdad de género.” La gente se olvida de lo duro que fue para las mujeres como tú y tantas otras antes para que estuviéramos dónde estamos ahora”, le dijo Meghan. “Si no votas, no existes”, respondió Steinem. “Es el único lugar donde todos somos iguales, la cabina de votación”.

Meghan Markle y Gloria Steinem en compañía de Guy y Pula

El adelanto es parte de un material realizado por la plataforma de medios feminista Makers Women. La sesión de preguntas y respuestas con la duquesa y Steinem se lanzará completo este miércoles.

Steinem, de 86 años, confesó que le preocupaba la indiferencia de las nuevas generaciones hacia el voto. “Lo que más me preocupa son los jóvenes, que entiendo son los menos propensos a votar”, continuó. “Puedo entender la sensación de que no creen que tengan un impacto. Sin embargo, es más importante para ellos votar que para cualquier otra persona porque estarán vivos mucho después que yo y sufrirán las consecuencias”.

Markle fue interrumpida por sus amadas mascotas que hicieron un cameo. En las imágenes aparecen su beagle Guy, y su otro perro, Pula, un labrador negro. “Uno de ellos quiere estar frente a la cámara”, bromeó Steinem mientras los perros se tiraban a los pies de su dueña.

Harry también tuvo su momento cuando la activista le preguntó por su nueva vida en los Estados Unidos tras renunciar a la familia real a principios de año. Es entonces cuando Meghan insiste y le dice a su marido: “Pero, ¿estás emocionado?”. Harry, sin aparecer delante de la cámara en ningún momento responde: “Muy emocionado, no puedes verlo por la mascarilla”.

La campaña de Meghan Markle que el príncipe Harry no puede apoyar

El príncipe Harry con los Trump en Buckingham (Grosby)

Días atrás, a través de una videollamada, la duquesa de Sussex llamó a los ciudadanos estadounidenses a participar de las próximas elecciones. Sin embargo, su esposo no está dispuesto a manifestarse públicamente en el mismo sentido.

El duque no participará de la campaña pública en la que se involucró su esposa. Es que, como parte del protocolo real, los miembros de la corona británica se mantienen alejados de las cuestiones políticas, especialmente si se trata de declaraciones partidarias. La familia real tampoco acude a las urnas en Reino Unido.

A pesar de que no apoyó a ningún candidato o partido específico, la ex actriz se mostró muy involucrada en la previa a las elecciones en EEUU y habló del “cambio”que esperaba ver. “Esta semana estamos reconociendo el centenario de la 19ª Enmienda, que por supuesto otorgó a las mujeres el derecho votar, pero no todas las mujeres, y específicamente no a las mujeres de color”, dijo Markle en un evento online que buscó estimular la participación femenina en la esfera política.

“Las mujeres tardaron décadas en obtener el derecho al voto, incluso hoy estamos viendo a tantas mujeres en diferentes comunidades que están marginadas. Todavía luchan para que ese derecho se haga realidad. Y eso no está bien”, agregó Markle. “Es una razón más para que se apoyen unas a otras, y entiendan que esta pelea vale la pena. Todas tenemos que movilizarnos para que se escuchen nuestras voces”.

