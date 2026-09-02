Dos muertos en un bar gay de Tucson: el sospechoso fue hallado sin vida y la policía investiga el caso como crimen de odio

Un tiroteo en el bar Venture-N dejó dos muertos y reavivó el debate sobre la violencia motivada por odio en Estados Unidos (AP Photo/Rebecca Noble)

Guardar

Vincent Anthony Siqueiros, de 42 años, y Cameron Davis Capara, de 33, fueron baleados en el exterior del Venture-N, un bar gay de Tucson, Arizona, con décadas de historia dentro del colectivo queer local.

Ambos murieron en el lugar. El ataque ocurrió poco después de la medianoche del lunes 31 de agosto y reavivó el temor de una comunidad que ya cargaba con el peso de episodios similares en otras ciudades del país.

PUBLICIDAD

El sospechoso, Ousman Ceesay, de 44 años, murió en un hospital cercano después de recibir una herida de bala. La Policía de Tucson no precisó de inmediato cómo se produjo esa lesión y aclaró que aguarda los resultados del médico forense.

Lo que sí confirmó el departamento es que Ceesay llevaba consigo una nota con una lista de negocios asociados al colectivo queer, un hallazgo que orientó la pesquisa hacia la figura de crimen de odio, tal como informó NBC News.

Las autoridades aumentaron la presencia policial en negocios queer de la región tras confirmar que el sospechoso llevaba una lista de locales (Tucson Police Department)

Ceesay confrontó a las víctimas antes de abrir fuego

La policía sostuvo, en declaraciones recogidas por NBC News, que las primeras pruebas indican que Ceesay se enfrentó a los dos hombres frente al bar antes del ataque. Por ahora, los investigadores no detallaron si existía un vínculo previo entre el sospechoso y las víctimas.

PUBLICIDAD

El jefe de información pública del departamento, James Horton, señaló que la pesquisa sigue abierta y que aún faltan precisiones sobre la secuencia completa. El departamento evitó adelantar hipótesis cerradas sobre el modo en que murió el atacante.

Esa cautela busca preservar el trabajo pericial y evitar conclusiones prematuras en un caso de alta sensibilidad pública.

La jefa de policía, Monica Prieto, afirmó que “los delitos motivados por prejuicios son especialmente atroces” y “no tienen lugar” en la comunidad. La funcionaria agregó, en declaraciones difundidas por el departamento, que los investigadores revisan las pruebas y siguen todas las pistas disponibles para establecer las circunstancias del ataque.

PUBLICIDAD

Las primeras pruebas indican que el sospechoso se dirigió deliberadamente a Siqueiros y Capara en el exterior del bar antes del ataque (AP Photo/Rebecca Noble)

El ataque golpeó a un espacio histórico para la comunidad de Tucson

El bar Venture-N ocupa desde hace décadas un lugar central dentro de la vida social queer local. Tras el tiroteo, vecinos y allegados colocaron flores, velas y fotografías en un memorial improvisado frente al establecimiento.

La organización PFLAG Phoenix aseguró en una publicación que el lugar fue “un refugio seguro, un santuario y un espacio de contención para la comunidad queer de Tucson durante décadas”.

El impacto del caso se extendió más allá del entorno inmediato de las víctimas. Mary O’Donoghue, directora ejecutiva de Southern Arizona Senior Pride, sostuvo ante NBC News que el ataque dejó a muchos integrantes del colectivo “conmocionados y con el corazón roto”.

PUBLICIDAD

También advirtió que el hecho reactivó recuerdos traumáticos en adultos mayores que atravesaron décadas de discriminación y violencia.

Flores, velas y fotografías marcaron el homenaje improvisado frente al Venture-N, un espacio que la comunidad queer de Tucson consideraba un refugio seguro (AP Photo/Rebecca Noble)

El caso reavivó el recuerdo de otras masacres contra personas LGBTQIA+

O’Donoghue explicó que entre las personas afectadas hay integrantes de entre 70 y 80 años que vivieron episodios históricos de persecución contra la diversidad sexual.

A su juicio, el ataque produjo un efecto expansivo porque muchas de esas personas sienten que vuelven a atravesar experiencias de exclusión y amenaza.

La dirigente indicó que uno de los miembros de su organización se había mudado a Tucson desde Colorado Springs, ciudad marcada por el ataque de 2022 en un club nocturno gay que dejó cinco muertos.

PUBLICIDAD

También recordó que otros residentes llegaron desde Florida después de la masacre de Pulse, en Orlando, donde en 2016 murieron 49 personas y otras 53 resultaron heridas.

El ataque en Tucson reavivó el recuerdo de la masacre de 2016, donde 49 personas perdieron la vida en uno de los peores crímenes de odio de la historia reciente de Estados Unidos (REUTERS/Miguel Rodriguez)

La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, definió lo ocurrido como “un ataque directo y devastador contra nuestra comunidad LGBTQ+” y como otro acto de violencia armada sin sentido.

En un video publicado en Facebook, calificó el episodio como “otro recordatorio doloroso de que el odio sigue muy extendido en nuestro país”.

La alcaldesa de Tucson calificó el episodio como un acto de violencia armada sin sentido y advirtió que el odio contra el colectivo LGBTQ+ sigue presente en el país (City of Tucson)

La policía reforzó la presencia en otros locales de la zona

Tras el ataque, la Policía de Tucson señaló que no existe una amenaza activa conocida para la comunidad. Aun así, dispuso un refuerzo de presencia en otros comercios y espacios amigables con la diversidad en la región.

PUBLICIDAD

En paralelo, varias organizaciones, entre ellas Tucson Queerstory, Southern Arizona Senior Pride y la Southern Arizona AIDS Foundation, convocaron a una vigilia con velas para la noche de este miércoles en un parque local.

La actividad busca rendir homenaje a Siqueiros y Capara en una ciudad que todavía procesa el alcance de lo ocurrido.