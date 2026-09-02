“Operación Manzana Podrida”: ICE detuvo a 2.197 migrantes ilegales en Nueva York

ICE detuvo a 2.197 personas en situación migratoria irregular en Nueva York entre el 27 de julio y el 29 de agosto de 2026. (DHS Official Website)

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a 2.197 personas en situación migratoria irregular en el estado de Nueva York entre el 27 de julio y el 29 de agosto de 2026. El resultado fue presentado públicamente el 1 de septiembre durante una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, quien calificó la Operación Rotten Apple (“Operación Manzana Podrida”) como un éxito de la agencia federal.

Según el comunicado oficial del DHS, entre las personas detenidas había individuos con antecedentes o acusaciones vinculadas con homicidio, violación, abuso sexual infantil, secuestro, tráfico de drogas y otros delitos violentos. La dependencia no desglosó cuántos de los arrestados tenían condenas firmes y cuántos enfrentaban únicamente cargos o arrestos previos.

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En qué consistió el despliegue

La Operación Rotten Apple fue un operativo de cumplimiento migratorio diseñado y ejecutado por ICE con alcance en todo el estado de Nueva York. Tuvo una duración de 34 días y, de acuerdo con la agencia, fue coordinada con socios federales sin participación de las autoridades estatales ni municipales.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en la conferencia de prensa de la Operación Rotten Apple. Nueva York, 1 de septiembre de 2026. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El nombre del operativo alude a una expresión del inglés coloquial —“manzana podrida”— usada para referirse a elementos negativos dentro de un grupo. La elección del nombre forma parte del encuadre comunicacional con el que el gobierno federal presentó la acción ante la prensa.

La Operación Rotten Apple fue un operativo de cumplimiento migratorio de ICE con alcance estatal y sin participación de autoridades estatales ni municipales. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Según el DHS, el foco estuvo puesto en individuos con historial criminal o acusaciones pendientes en el sistema judicial estadounidense o en el extranjero. La dependencia sostuvo que el operativo fue “deliberado, preciso y fundamentado en la ejecución legal de nuestra misión de seguridad pública”, según las palabras del director de la Oficina de Campo de la ciudad de Nueva York de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE (ERO), Kenneth Genalo.

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Cuándo se realizaron los arrestos y qué informó el DHS

El operativo se extendió entre el 27 de julio y el 29 de agosto de 2026, un período de poco más de un mes. El anuncio oficial tuvo lugar el 1 de septiembre, en una conferencia de prensa encabezada por Mullin en la ciudad de Nueva York.

El DHS informó que entre los detenidos había personas con antecedentes o acusaciones por homicidio, violación, abuso sexual infantil, secuestro, tráfico de drogas y otros delitos violentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación contó con la participación de cuatro funcionarios federales: el secretario Mullin; Tom Homan, designado por la Casa Blanca como “zar fronterizo”; Kenneth Genalo, director de la oficina de Nueva York de ERO, y Philip Rhoney, director interino de la oficina de Buffalo de esa misma dependencia.

El comunicado oficial no especificó qué proporción de los arrestados fue trasladada a centros de detención, cuántos enfrentaban procesos de deportación en curso ni en qué estado se encontraban los procedimientos legales al momento del anuncio.

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Qué dijeron los funcionarios federales sobre el operativo

En la conferencia de prensa, Mullin afirmó que el operativo “hizo lo que los políticos de ciudades santuario en Nueva York se niegan a hacer: volver más seguro al Estado Imperio” y que se realizó “sin ayuda del alcalde Mamdani ni de la gobernadora Hochul”.

El comunicado del DHS no detalló cuántos arrestados tenían condenas firmes, cuántos enfrentaban cargos ni cuántos fueron trasladados a centros de detención. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Homan dijo que los esfuerzos de ICE por remover amenazas a la seguridad pública “contribuyeron a la mayor disminución del crimen violento en la historia de Estados Unidos”, pero no presentó datos estadísticos independientes.

Genalo afirmó que “las políticas que obstaculizan la cooperación con las autoridades federales de inmigración comprometen la seguridad pública” y que ICE seguirá aplicando la ley federal. Rhoney, desde la oficina de Buffalo, agregó que esas políticas “crean riesgos evitables para los residentes, los agentes y los vecindarios de todo el estado”, según el comunicado del DHS.

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Las críticas del gobierno federal a las políticas migratorias de Nueva York

El DHS cuestionó las políticas migratorias de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul y del alcalde Zohran Mamdani, al señalar que limitaron la coordinación local con ICE.

El DHS acusó a Kathy Hochul y Zohran Mamdani de restringir la coordinación con ICE y afirmó que 13.621 migrantes con antecedentes penales fueron liberados sin transferencia federal. (REUTERS/Heather Khalifa)

Según el DHS, Mamdani firmó una orden que volvió a la ciudad de Nueva York un escudo para personas en situación irregular con antecedentes penales, facilitando que eludan la custodia federal. Esto ocurrió después de que Hochul propusiera una ley para prohibir la colaboración policial local con ICE.

El DHS afirmó que 13.621 migrantes con antecedentes penales quedaron liberados de cárceles de Nueva York sin ser transferidos a ICE, sin detallar la metodología ni el período correspondiente. Las autoridades estatales y municipales no respondieron al comunicado.

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Los casos citados por ICE tras la Operación Rotten Apple

El DHS incluyó en su comunicado una selección de casos individuales para ilustrar el perfil de algunos detenidos durante el operativo. La agencia aclaró en cada caso si se trata de condenas firmes o de arrestos y acusaciones previas.

ICE citó casos de detenidos de Ucrania, India, Venezuela, Camboya, República Dominicana, Colombia y México para ilustrar condenas, arrestos y acusaciones vinculadas al operativo. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Entre los casos con condenas, el comunicado menciona a Bogdan Detrovich Gren, nacional de Ucrania, con sentencias por secuestro, muerte como resultado de un rapto, posesión ilegal de armas y asesinato. También figura Palvinder Singh, de India, con una condena por violación cometida en Alemania y Carlos Mendez-Acosta, de Venezuela, condenado por el mismo delito.

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En el apartado de tráfico de sustancias, la dependencia citó a Chhun Kim Pril, de Camboya, con una condena por narcotráfico y a Danilo Antonio Rodriguez, de República Dominicana, sentenciado por conspiración para distribuir heroína.

El comunicado también incluyó casos con arrestos o acusaciones, sin condenas firmes. Andreas Bernal Chiquito, de Colombia, figura con arrestos vinculados a abuso sexual contra menores. Noel Celestino Lopez Martinez, de México, tiene registrado un arresto por violación en primer grado.

El DHS no especificó en qué etapa procesal se encuentran esos casos.