Tiroteo en Times Square: la policía de Nueva York dispara a una mujer hispana que apuñaló a dos personas

La Policía de Nueva York baleó en Times Square a una mujer armada con cuchillos tras un presunto apuñalamiento y un avance hacia los agentes. La investigación en Manhattan continúa sin datos oficiales sobre arrestos, cargos, cantidad de disparos ni evolución médica de las tres personas heridas (Video: @Breaking911)

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La Policía de Nueva York baleó este lunes por la tarde a una mujer armada con cuchillos en Times Square, Manhattan, después de que presuntamente apuñalara a dos personas y avanzara hacia un grupo de agentes.

La mujer y las víctimas fueron trasladadas a un hospital con heridas de riesgo vital.

El episodio ocurrió cerca de las 16.27, en el área de Seventh Avenue y West 42nd, West 43rd y West 47th. La Policía estableció cierres de tránsito mientras las autoridades intentaban determinar cómo comenzó el ataque.

Según WABC-TV, cadena local de televisión, los agentes acudieron tras recibir un aviso sobre un robo cometido a punta de cuchillo.

Las fuentes policiales citadas por la cadena indicaron que la mujer amenazaba a transeúntes con dos cuchillos.

Antes de la llegada de los efectivos, la mujer habría apuñalado a un hombre y a una mujer. CBS News New York señaló inicialmente que se desconocían el estado y el género de las dos personas heridas, y que más tarde fueron identificadas como un hombre y una mujer de origen hispano.

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El NYPD indicó que ambas víctimas fueron llevadas a un hospital con heridas que ponían en riesgo sus vidas.

Antes de la intervención policial, la mujer hispana habría apuñalado a un hombre y a una mujer, de acuerdo con reportes citados por CBS News New York y el NYPD (Foto: Jorge Disla)

Además, informó que la mujer huyó hacia el norte después de los presuntos apuñalamientos. Su recorrido terminó cerca de un destacamento policial, donde los agentes la confrontaron.

De acuerdo con las fuentes citadas por WABC-TV, la mujer parecía estar emocionalmente alterada. Los reportes citados no precisan qué ocurrió antes de que comenzara a amenazar a los transeúntes.

El momento de la intervención policial

Un video difundido por Fox News mostró a una mujer que sostenía lo que parecía ser un cuchillo y se acercaba a un grupo de policías. En las imágenes, los agentes le disparan durante el avance.

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El video publicado por CBS News New York mostró a una mujer con una camisa color durazno mientras agitaba dos cuchillos frente a los oficiales. La grabación también registró el momento en que se acercaba a ellos.

“Cuando veo a la policía doblar corriendo la esquina, veo qué está pasando, cuál es la situación real”, contó el testigo a CBS News New York. Aseguró que los agentes le gritaron: “Suéltalo”.

El testigo agregó que la mujer intentó avanzar y no dejó las armas. Después de esa negativa, dijo haber escuchado los disparos.

La Policía de Nueva York no precisó cuántos agentes dispararon ni cuántos proyectiles fueron efectuados. Tampoco se informó qué tipo de heridas sufrió la mujer baleada.

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El ataque en Manhattan dejó a la mujer baleada y a dos víctimas trasladadas a un hospital con heridas de riesgo vital, según el NYPD (Captura CBS News)

Cierres y demoras en el área

El Departamento de Bomberos de Nueva York recibió a las 16.26 un aviso sobre una persona apuñalada en 42nd Street y Seventh Avenue. También, trasladó a tres personas a hospitales de la zona, según informó CBS News New York.

La cifra incluye a la mujer baleada y a las dos personas apuñaladas, de acuerdo con la información publicada por WABC-TV. El NYPD señaló que las tres presentaban heridas que ponían en riesgo sus vidas.

La Policía pidió al público evitar Times Square y mantenerse alejado de West 43rd Street y Seventh Avenue. Las autoridades también anticiparon demoras en el tránsito y alteraciones en el transporte público.

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“Esperen demoras de tráfico, cierres de calles, interrupciones del transporte masivo y personal de emergencia cerca de 42nd Street y Seventh Avenue, Manhattan. Eviten el área”, advirtió el NYPD en redes sociales.

Los cierres se extendieron desde West 42nd Street hasta West 47th Street mientras continuaba la investigación.

Lo que aún no se informó

Los reportes de las tres cadenas no aportan información sobre arrestos, cargos o la evolución médica de las personas trasladadas.