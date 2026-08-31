Estados Unidos

Discusión por enchiladas en Nuevo México: acusan a un joven de matar a tiros a su primo

La víctima recibió varios disparos en un complejo de departamentos de Albuquerque después de una cena familiar que derivó en una pelea, de acuerdo con la reconstrucción policial

Fotografía policial de un hombre joven con cabello corto oscuro, barba en la barbilla y camiseta negra frente a un fondo neutro
El caso avanzó con una acusación de homicidio contra un joven de 22 años por la muerte de su primo en Nuevo México (Albuquerque Police)
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La Justicia de Nuevo México acusó de homicidio a Ervin Joaquin Gutierrez, de 22 años, por la muerte de su primo Nathaniel Cavazos en Albuquerque, en un caso que tomó notoriedad por la secuencia reconstruida por los investigadores y por el origen de la disputa dentro de una reunión familiar.

Documentos judiciales citados por NBC News señalan que el episodio se desató durante una comida entre parientes, avanzó hacia un enfrentamiento físico y terminó con disparos en un complejo de departamentos la noche del 27 de agosto.

La acusación se apoya en la declaración de un testigo presencial, un mensaje enviado después del ataque y otros elementos incorporados al expediente.

Gutierrez quedó detenido y permanece bajo custodia con un cargo abierto de homicidio, tal y como reflejan los registros carcelarios.

La comunidad sigue de cerca el caso, mientras las autoridades trabajan para capturar a los otros implicados.
La Policía de Albuquerque intervino tras el reporte de disparos y quedó a cargo de las primeras actuaciones del caso (Albuquerque Police Department)

Una cena familiar que terminó en un tiroteo

De acuerdo con el testimonio de un primo de ambos hombres, los tres pasaron parte de la tarde juntos. Compraron alimentos, regresaron al departamento y prepararon enchiladas verdes. Durante la reunión también consumieron alcohol, aseguró el testigo ante la Policía de Albuquerque.

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La tensión apareció durante la comida. Gutierrez sostuvo varias veces que el chile de su plato estaba más picante que el que tenía Cavazos.

La víctima respondió que todos habían comido la misma preparación y que el nivel de picante debía ser igual, afirmó el familiar en declaraciones recogidas por NBC News.

La discusión avanzó después de que ese mismo primo propusiera salir a caminar con su perro para calmar el ambiente. La idea no surtió efecto. La disputa derivó en una pelea a golpes entre los dos hombres.

Un plato blanco contiene enchiladas bañadas en salsa verde, crema, queso, aros de cebolla morada, frijoles y totopos de maíz
La comida compartida entre los tres familiares incluyó enchiladas verdes, el plato alrededor del cual comenzó la discusión (Magnific)

El relato del testigo y la acusación de homicidio

La declaración incorporada a la orden judicial indica que Cavazos golpeó a Gutierrez y le provocó una lesión que lo dejó sangrando. Después de ese episodio, Cavazos comenzó a alejarse del lugar. Ese punto ocupa un lugar central en la acusación.

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El testigo aseguró que, en ese momento, Gutierrez sacó un arma de fuego y disparó entre tres y cuatro veces. También afirmó que la víctima estaba a unos tres metros de distancia cuando recibió los disparos. Los impactos alcanzaron a Cavazos por la espalda, tal y como figura en el expediente citado por NBC News.

Antes de abrir fuego, el acusado le habría dicho a su primo una frase que los investigadores incorporaron a la causa. “¡Somos familia! ¡Somos familia! ¿Cómo pudiste hacerme esto?”, le gritó, tal y como relató el testigo ante la Policía en una versión reproducida por NBC News.

Los agentes encontraron a Cavazos poco antes de las 23.00 sobre una pasarela entre edificios del complejo habitacional. Estaba inconsciente, tendido en un charco de sangre, y presentaba al menos una herida de bala. Murió por esas lesiones, indicó la orden de arresto.

Vista de mapa satelital con calles, edificios y un marcador rojo en el complejo Copper Hills Apartments
La declaración de un familiar resultó central para reconstruir la secuencia que llevó a la imputación (Google Maps)

Qué dijo el acusado y qué halló la policía

Tras el tiroteo, Gutierrez escapó del lugar, afirmó la investigación. Más tarde, la Policía revisó un mensaje de Snapchat que el sospechoso le habría enviado al testigo.

¿De verdad está muerto? No quería matarlo, pero no quería que me matara a mí”, escribió el acusado, según el mensaje citado por NBC News.

Esa comunicación quedó incorporada como uno de los elementos de prueba evaluados por los investigadores.

Un mensaje enviado después del hecho quedó bajo análisis como parte de la evidencia incorporada a la causa (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Un mensaje enviado después del hecho quedó bajo análisis como parte de la evidencia incorporada a la causa (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La pesquisa también sumó otro dato relevante. Los agentes hallaron una pistola que pertenecía a Cavazos a unos 9 metros de su cuerpo.

El documento judicial no indica que la víctima la tuviera consigo al momento de recibir los disparos.

La detención de Ervin Joaquin Gutierrez ocurrió el viernes por la tarde. Después fue trasladado al Centro de Detención Metropolitana, donde quedó registrado poco después de la medianoche del sábado.

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