Estados Unidos

Vance dijo que Trump quiso “enviar un mensaje” a Irán con su video de Kharg Island

El vicepresidente estadounidense confirmó que la publicación en Truth Social, con imágenes generadas por inteligencia artificial, no correspondió a una acción militar real, mientras Washington ejecutaba ataques efectivos contra objetivos iraníes en la isla de Larak

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los medios antes de abordar el Air Force Two en la Base Conjunta Andrews en Maryland, EEUU, el 31 de agosto de 2026. Vance viaja a Michigan para hablar en un evento del super PAC MAGA Inc. en Sterling Heights. SAUL LOEB/Pool vía REUTERS
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los medios antes de abordar el Air Force Two en la Base Conjunta Andrews en Maryland, EEUU, el 31 de agosto de 2026. Vance viaja a Michigan para hablar en un evento del super PAC MAGA Inc. en Sterling Heights. SAUL LOEB/Pool vía REUTERS
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El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, afirmó este lunes que el presidente Donald Trump buscaba enviar una advertencia a Irán al publicar un video generado con inteligencia artificial que mostraba la isla de Kharg, principal terminal petrolera iraní, “volada en pedazos”. La publicación, difundida el domingo en Truth Social, no se correspondió con ninguna operación militar real: un funcionario estadounidense confirmó el lunes que las fuerzas de Estados Unidos no atacaron la isla de Kharg durante la noche.

“Al presidente le gusta cambiar un poco de registro en las redes sociales. Él sería el primero en decir que no anuncia acciones militares por redes sociales, pero creo que está enviando un mensaje a los iraníes”, declaró Vance ante periodistas, al ser consultado sobre la publicación de Trump.

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Un funcionario iraní calificó la publicación de “ridícula”, según la misma agencia. La reacción oficial de Teherán se produjo horas después de que el video, que no fue verificado como material real, circulara ampliamente en redes sociales y generara especulación sobre una posible escalada militar sobre la infraestructura energética iraní.

Contexto: una guerra abierta desde febrero

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen de satélite muestra una terminal petrolera en la isla de Jarg, Irán, el 25 de febrero de 2026. 2026 Planet Labs PBC/Imagen cedida a través de REUTERS
FOTO DE ARCHIVO: Una imagen de satélite muestra una terminal petrolera en la isla de Jarg, Irán, el 25 de febrero de 2026. 2026 Planet Labs PBC/Imagen cedida a través de REUTERS

El episodio se enmarca en el conflicto que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán el 28 de febrero de 2026, cuando ambos países lanzaron ataques aéreos que mataron al entonces líder supremo iraní, Ali Khamenei, y golpearon instalaciones nucleares y militares del país. Irán respondió con una oleada de misiles y drones contra Israel, bases militares estadounidenses en la región y Estados aliados del Golfo, y cerró el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y el gas licuado que se comercializan a nivel mundial.

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Un acuerdo de mediación alcanzado en junio, impulsado por Pakistán, permitió reducir la intensidad de los combates, pero no resolvió las disputas centrales sobre el programa nuclear iraní, el control del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones. Desde entonces, ambas partes han intercambiado ataques puntuales por presuntas violaciones del entendimiento, sin que se haya alcanzado una tregua definitiva.

La isla de Kharg concentra en condiciones normales cerca del 90% de las exportaciones petroleras de Irán. Un ataque efectivo contra la instalación representaría un golpe grave a la economía iraní, ya debilitada por meses de bloqueo naval estadounidense y por la caída del tráfico marítimo por Ormuz, que según datos de la Organización Mundial del Comercio se redujo un 95% en el transporte de crudo y un 99% en el de gas licuado desde el inicio del conflicto.

Un ataque real, pero en otro punto

Mientras el video de la isla de Kharg resultó ficticio, Vance sí confirmó una operación militar efectiva: fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak, también situada en el estrecho de Ormuz. Se trató de los primeros ataques militares estadounidenses conocidos contra Irán desde finales de julio, un dato que sugiere una reactivación de las hostilidades pese a la vigencia formal del entendimiento de junio.

La combinación de un ataque real de baja escala con una publicación ficticia fue presentada como una estrategia de comunicación que mezcla la disuasión militar con la ambigüedad digital, según sus críticos. Trump ha recurrido en ocasiones anteriores a este tipo de publicaciones para proyectar fuerza sin comprometerse con una acción verificable, una táctica que sus críticos han calificado de riesgosa por su potencial para generar interpretaciones erróneas en un contexto de conflicto activo.

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