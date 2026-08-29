Estados Unidos

Marco Rubio aseguró que el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela atraerá USD 100.000 millones en inversión privada

El secretario de Estado norteamericano dijo que el pacto que otorga a Washington una participación en las reservas de crudo de Caracas impulsará la economía del país caribeño

Marco Rubio calificó como una gran victoria el acuerdo por el que Estados Unidos obtendrá el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de petróleo en Venezuela. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
Marco Rubio calificó como una gran victoria el acuerdo por el que Estados Unidos obtendrá el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de petróleo en Venezuela. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el viernes como “una gran victoria” el acuerdo mediante el cual Estados Unidos obtendrá el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, un pacto que, según el dirigente republicano, atraerá cerca de USD 100.000 millones en inversión privada al país sudamericano.

“Para el pueblo venezolano, este acuerdo traerá casi 100.000 millones de dólares en inversión privada, respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”, escribió Rubio en X. El funcionario añadió que el pacto “demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de ‘Estados Unidos primero’”.

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El presidente Donald Trump describió el acuerdo en Truth Social como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y afirmó que fue alcanzado sin costo alguno para el contribuyente estadounidense. Según Trump, la operación más que duplica las reservas certificadas de su país, que se estiman actualmente en torno a los 38.000 millones de barriles.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, calculadas en más de 300.000 millones de barriles, por encima de Arabia Saudita. El acuerdo otorgaría a Washington el control mayoritario sobre 65.000 millones de esos barriles, lo que representaría más del doble de las reservas certificadas actuales de Estados Unidos. A pesar de ese volumen de reservas, el país produce apenas alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, muy por debajo de su potencial, tras años de desinversión, mala gestión y sanciones internacionales.

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El acuerdo sobre petróleo en Venezuela atraerá cerca de USD 100.000 millones en inversión privada, según Marco Rubio (REUTERS/Archivo)
El acuerdo sobre petróleo en Venezuela atraerá cerca de USD 100.000 millones en inversión privada, según Marco Rubio (REUTERS/Archivo)

Trump ofreció escasos detalles sobre la estructura del acuerdo, los yacimientos específicos involucrados o las compañías participantes, ni explicó cómo se ejercería en la práctica ese control mayoritario. Fuentes consultadas previamente por Reuters indicaron que se evaluaba un modelo de arrendamiento en el que los yacimientos podrían subastarse a productores estadounidenses, aunque advirtieron que el esquema podría enfrentar desafíos legales y constitucionales en Venezuela, donde el Estado mantiene el control sobre las actividades clave de la industria petrolera.

Antes del anuncio oficial, medios como The Wall Street Journal apuntaban a un acuerdo inminente con Chevron —la única gran compañía que opera actualmente en Venezuela— y con otras petroleras para invertir miles de millones de dólares en yacimientos del país. La empresa de servicios Halliburton también figuraría entre las multinacionales implicadas en las negociaciones, dirigidas conjuntamente por el Pentágono y el Departamento de Estado. ExxonMobil y ConocoPhillips se mantendrían al margen por el momento, según el mismo medio.

Según The Wall Street Journal, ejecutivos de varias compañías tienen previsto firmar la próxima semana en Caracas un acuerdo de producción. Se espera además que el secretario de Energía, Chris Wright, viaje al país latinoamericano.

Donald Trump afirmó que el pacto con Venezuela constituye el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial y no tendrá costo para el contribuyente de Estados Unidos. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Donald Trump afirmó que el pacto con Venezuela constituye el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial y no tendrá costo para el contribuyente de Estados Unidos. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Trump atribuyó el acuerdo al trabajo conjunto de Rubio y del secretario de Guerra Pete Hegseth, quienes actuaron “en estrecha colaboración” con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien el mandatario describió como una interlocutora válida para negociar. La administración enfrenta presión política de cara a las elecciones de mitad de mandato previstas para finales de este año, en parte por el alza de los precios de la gasolina, agravada por el conflicto en Irán.

Trump tiene previsto reunirse el próximo martes con directivos de las principales petroleras estadounidenses ante los precios persistentemente elevados del combustible, según informó Bloomberg. La administración también ha estado evaluando opciones para reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo, incluyendo posibles intercambios de crudo con productores estadounidenses.

El anuncio se produce en el marco de una reconfiguración profunda de las relaciones entre Washington y Caracas. Desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, ambos países transitaron de la confrontación hacia un progresivo acercamiento, con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización diplomática. El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el acuerdo.

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