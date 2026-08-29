La Policía de Nueva York incautó 263 kilos de cocaína valuados en USD 10 millones en el mayor decomiso de la última década

Las autoridades de Nueva York incautaron 263 kilos de cocaína valuada en USD 10 millones y detuvieron a tres personas en un operativo del NYPD (Captura de video)

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Las autoridades de Nueva York informaron la incautación de 263 kg (580 libras) de cocaína valuada en USD 10 millones y la detención de tres personas en un operativo que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) describió como la mayor confiscación de esa droga en al menos una década. El procedimiento se realizó el miércoles y se anunció públicamente el viernes, de acuerdo con Reuters.

En una conferencia de prensa, la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, dijo que el cargamento estaba vinculado con una red de tráfico con conexiones en distintos puntos de Estados Unidos y que el caso se cerró tras varios meses de investigación.

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“Se trata de una enorme cantidad de narcóticos que nunca serán fraccionados, ni empaquetados, vendidos o distribuidos en nuestros vecindarios”, afirmó.

Según lo expuesto por las agencias, los investigadores intervinieron cuando la droga estaba a punto de ser trasladada para su posterior reparto. La reconstrucción oficial sostiene que la maniobra buscaba mover el cargamento hacia circuitos de distribución fuera del estado.

Dónde se hizo el procedimiento y qué se encontró

El operativo se realizó en un depósito de autoalmacenamiento de Long Island City, sobre Northern Boulevard, en el condado de Queens (Captura de video)

La cobertura de NBC New York ubicó el operativo en una instalación de guardado tipo self-storage (depósito de autoalmacenamiento) en Long Island City, sobre Northern Boulevard, dentro del condado de Queens. Ese punto fue señalado como el lugar donde se concretó la intervención principal.

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Las autoridades informaron que la mayor parte de la cocaína estaba dentro de una furgoneta: 147 paquetes con forma de ladrillo. El resto se encontraba fuera del vehículo, en cajas: otros 83 paquetes, según el recuento oficial difundido durante el anuncio.

En la presentación del caso, las autoridades evitaron detallar el itinerario previo del cargamento o su procedencia. Sí plantearon, en cambio, que la cantidad y el modo de embalaje eran consistentes con un esquema de tráfico a gran escala, en el que la carga es fragmentada recién en una fase posterior.

La detención de Nelson Salcedo y el avance judicial

Nelson Salcedo fue arrestado en Queens, acusado de posesión criminal de sustancias controladas, y quedó detenido en Rikers Island tras no pagar la fianza (Seth Wenig/AP)

En el lugar fue arrestado Nelson Salcedo cuando descargaba la cocaína hacia un almacén en el condado de Queens, según la versión oficial. Para los investigadores, ese movimiento fue el indicio que permitió intervenir antes de que la droga cambiara de manos.

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Salcedo, de 35 años y residente en Nueva Jersey, fue acusado de posesión criminal de sustancias controladas en primer y tercer grado. En la audiencia correspondiente se declaró no culpable, de acuerdo con Lisa Tompkins, fiscal adjunta de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de Nueva York.

Las autoridades indicaron que Salcedo permanece detenido en Rikers Island tras no pagar una fianza de USD 50.000. Sobre los otros dos arrestados, las agencias informaron que fueron detenidos como parte del mismo operativo, pero no divulgaron sus identidades.

La advertencia de la DEA por mezclas peligrosas

La directora de la DEA en Nueva Jersey, Towanda Thorne James, sostuvo que el decomiso impedirá que la droga llegue a las calles. “Gracias a esta investigación y a la excelente colaboración entre nuestros socios de las fuerzas del orden, más de 580 libras de cocaína no llegarán a nuestras calles”, declaró.

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Thorne James también advirtió que, con frecuencia, la cocaína se mezcla con sustancias peligrosas como el fentanilo. En su mensaje, señaló ese punto como un factor de riesgo asociado al consumo y como un elemento que agrava las consecuencias de la circulación de drogas en la comunidad.

Qué sostienen las autoridades y qué falta por determinar

Tisch afirmó que la investigación se extendió durante varios meses y que el expediente quedó cerrado tras el trabajo previo que permitió ubicar el cargamento y concretar el decomiso. Las agencias participantes indicaron que el caso apunta a una estructura de tráfico con conexiones en distintos estados.

En el plano judicial, las autoridades señalaron que el caso continuará con actuaciones para precisar responsabilidades y reconstruir la logística del traslado vinculada al cargamento.

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En esa etapa, de acuerdo con lo informado, el objetivo será establecer con mayor detalle el recorrido de la droga y el rol de cada imputado dentro de la maniobra investigada.