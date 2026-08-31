Zelensky busca destrabar las negociaciones con Trump y prepara una visita de Witkoff y Kushner a Ucrania

Volodimir Zelensky habló con Steve Witkoff y Jared Kushner para avanzar en las gestiones diplomáticas entre Estados Unidos y Ucrania por la guerra con Rusia. (REUTERS/Vladislav Culiomza)

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, conversó este lunes con Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, y Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca y yerno del mandatario estadounidense, en un nuevo contacto destinado a avanzar en las gestiones diplomáticas para terminar la guerra con Rusia. El principal asunto fue definir cuándo ambos representantes de Washington podrían viajar finalmente a Kiev, una visita que Ucrania considera útil para acelerar las conversaciones.

Zelensky describió el intercambio como “detallado y constructivo” y confirmó que los equipos negociadores de ambos países mantienen contactos permanentes. Según explicó, las partes están intentando establecer las fechas del viaje de Witkoff y Kushner a Ucrania, una posibilidad que había sido planteada anteriormente pero que todavía no se concretó.

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“Es importante que el diálogo entre los equipos negociadores de Estados Unidos y Ucrania continúa en todo momento, y ahora estamos hablando de cerrar las fechas para la visita a Ucrania”, señaló el mandatario.

La llegada a Kiev supone además dificultades logísticas adicionales, ya que el espacio aéreo ucraniano permanece cerrado para la aviación civil desde el inicio de la invasión rusa y los desplazamientos internacionales deben realizarse principalmente por tren o carretera.

Zelensky afirmó que los equipos negociadores de Estados Unidos y Ucrania mantienen contactos permanentes para preparar nuevos contactos diplomáticos.

Durante la conversación, Zelensky también presentó a los representantes de Trump un panorama actualizado de la situación militar. El mandatario sostuvo que las fuerzas rusas están obteniendo avances limitados en el frente pese al elevado costo en efectivos y recursos.

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“Los avances de Rusia han sido escasos” y han supuesto “enormes pérdidas”, afirmó Zelensky al referirse a la situación sobre el terreno.

La discusión se produjo mientras Rusia y Ucrania mantienen una elevada intensidad de ataques aéreos. En los últimos días, ambos países han empleado grandes cantidades de drones contra objetivos situados tanto en territorio ucraniano como en zonas bajo control ruso. Moscú también ha sufrido ataques dirigidos contra su retaguardia, incluida la capital.

La llamada entre Zelensky, Witkoff y Kushner ocurre después de una serie de gestiones estadounidenses orientadas a explorar una salida negociada al conflicto. Uno de los movimientos más importantes fue el viaje del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú, donde mantuvo conversaciones con Serguéi Narishkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia.

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Washington mantuvo abiertas las gestiones diplomáticas con el viaje del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú para reunirse con Serguéi Narishkin. (@ALFREDSPODINS VIA X/via REUTERS)

La reunión coincidió con contactos diplomáticos del Vaticano en la capital rusa. El secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Paul Richard Gallagher, se reunió con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y transmitió la posición del Vaticano sobre la necesidad de una solución política.

“Hablemos claro. Esta guerra tiene que terminar”, declaró Gallagher posteriormente.

El representante de la Santa Sede sostuvo además que el conflicto no puede resolverse mediante una victoria militar y reclamó condiciones para impulsar negociaciones diplomáticas, junto con el respeto al derecho humanitario.

La visita de Ratcliffe también estuvo vinculada a la posibilidad de avanzar hacia contactos de mayor nivel entre Washington, Kiev y Moscú. Ucrania ha defendido durante meses una reunión directa entre Trump, Zelensky y Vladimir Putin. El Kremlin, sin embargo, ha rechazado ese formato mientras no exista previamente un acuerdo que permita cerrar la guerra.

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En este contexto, Zelensky acordó con Witkoff y Kushner mantener una coordinación estrecha para preparar los próximos contactos.

“Nuestros equipos estarán en estrecho contacto para trabajar en una agenda y en el calendario más adecuado para nuevas comunicaciones”, afirmó el presidente ucraniano.