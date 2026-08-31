Estados Unidos

Detectan grietas bajo las vías del metro de Nueva York y modifican el servicio en varias líneas

Equipos técnicos hallaron fisuras en la base de un tramo y las autoridades aplicaron restricciones de velocidad, desvíos y demoras, con cambios operativos en distintos recorridos mientras avanzan las tareas de revisión y reparación

Una escalera de metro bloqueada con cinta amarilla de precaución, carteles de señalización de líneas y una persona caminando en el andén
La MTA suspendió el servicio local hacia el sur en las líneas A, B, C y D por grietas bajo las vías del metro en Central Park West (Spectrum News NY1)
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Las cuadrillas de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) trabajan desde el fin de semana tras la detección de grietas bajo las vías del metro en Central Park West, lo que obligó a suspender el servicio local hacia el sur en las líneas A, B, C y D entre 125th Street y 59th Street–Columbus Circle en Manhattan.

El hallazgo, detectado durante trabajos programados de recambio de vías, obligó a suspender el servicio local hacia el sur en las líneas A, B, C y D entre 125th Street y 59th Street–Columbus Circle, en Manhattan, y alteró los desplazamientos de miles de usuarios del Upper West Side.

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El problema fue identificado durante tareas rutinarias que incluyeron demoliciones y reemplazos de rieles en la estación de 81st Street y Central Park West.

Operarios hallaron que el hormigón de la base del túnel presentaba daños, lo que impedía la correcta fijación de los nuevos rieles, según detalló New York Daily News.

Las cuadrillas debieron aplicar una solución temporal con balasto de piedra triturada mientras se postergan las reparaciones estructurales.

Un trabajador con chaleco de seguridad camina sobre un suelo de hormigón agrietado con barro y charcos
Las grietas fueron detectadas durante trabajos de recambio de vías en la estación de 81st Street, donde la base de hormigón del túnel presentaba daños (Obtained by Daily News)

La consecuencia inmediata fue la suspensión de las paradas locales en dirección sur entre las estaciones mencionadas, con trenes B y C circulando solo como expreso en ese tramo, y la B desviada por las líneas M y Q en parte de su recorrido, según precisó NY1.

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Además, la línea B suspendió su servicio en el Bronx y el Alto Manhattan durante la jornada, mientras que la C mantuvo las paradas locales hacia el norte.

Demoras y alternativas para los pasajeros

El hallazgo en Central Park West afectó el tramo entre 125th Street y 59th Street–Columbus Circle y alteró los viajes de miles de usuarios en Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)
El hallazgo en Central Park West afectó el tramo entre 125th Street y 59th Street–Columbus Circle y alteró los viajes de miles de usuarios en Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)

El resto de los servicios, incluidos los trenes A y D, operaron con demoras al compartir vías con trenes desviados.

Las reparaciones de urgencia comenzaron la noche del domingo y continuaron durante la mañana del lunes. Durante la hora pico del lunes, los pasajeros enfrentaron retrasos y restricciones en todo el corredor afectado.

Videos difundidos en redes sociales mostraron rocas y escombros a lo largo de las vías. La MTA no anunció una fecha para la finalización de los trabajos definitivos.

En respuesta a la situación, la agencia recomendó a los usuarios de las líneas A, B, C y D en Manhattan optar por los trenes 1, 2 y 3 de Broadway como alternativa, y prever más tiempo de viaje ante posibles demoras adicionales.

También sugirió consultar su sitio web o la aplicación oficial: actualizaciones sobre el estado del servicio.

El túnel afectado bajo Central Park West cuenta con dos niveles, y el daño se localizó en la base de las vías locales que circulan por el nivel inferior.

El hallazgo en Central Park West afectó el tramo entre 125th Street y 59th Street–Columbus Circle y alteró los viajes de miles de usuarios en Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)
El hallazgo en Central Park West afectó el tramo entre 125th Street y 59th Street–Columbus Circle y alteró los viajes de miles de usuarios en Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)

Hasta el mediodía del lunes, no se había confirmado si la falla podía extenderse a las vías expresas del mismo nivel.

Un vocero de la MTA advirtió a New York Daily News que la expectativa inicial era restablecer el servicio completo durante la tarde del lunes.

Sin embargo, dadas las características de la reparación temporal, no se descartaba que las demoras persistieran hasta el martes, dependiendo de la evolución de los trabajos y de los resultados de las inspecciones adicionales.

La agencia reiteró su recomendación de utilizar rutas alternativas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Las reparaciones permanentes quedarán para una fecha posterior, una vez que los ingenieros determinen la magnitud del daño y el método más adecuado para restaurar la base del túnel.

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