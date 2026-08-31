Inundaciones repentinas en el Gran Cañón: al menos dos muertos, 15 desaparecidos y evacuaciones de emergencia

Una inundación repentina en el Gran Cañón de Arizona dejó al menos dos muertos, unas 15 personas desaparecidas y más de 60 evacuadas por helicóptero (Wieke De Boer/via REUTERS)

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Entre el sábado por la tarde y el domingo, una inundación repentina arrasó el interior del Gran Cañón en Arizona, dejó al menos dos muertos, unas 15 personas desaparecidas y más de 60 evacuadas por helicóptero.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) confirmó que el cuerpo de un hombre de 46 años fue hallado el domingo cerca de Crystal Rapids, sobre el río Colorado. Mientras que la segunda víctima fue encontrada este lunes por la mañana. Aún no se dieron detalles adicionales sobre las identidades de los fallecidos.

La emergencia se originó el sábado 29 de agosto, cuando en apenas 30 minutos cayeron entre 1,3 y 2,5 centímetros (media pulgada a una pulgada) de lluvia sobre una ladera rocosa con pronunciada caída de elevación en la cara norte del cañón, donde Bright Angel Creek desciende desde el North Rim hasta el Colorado, con un desnivel de aproximadamente 1.828 metros.

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El sistema llegó sobre suelos ya saturados por dos tormentas previas del mismo sábado. “Cuando llegó la tormenta principal, la lluvia torrencial cayó sobre todo lo que ya estaba empapado, y eso causó todos los problemas que estamos viendo”, explicó el meteorólogo Darren McCollum, del Servicio Meteorológico Nacional en Flagstaff, en declaraciones para Associated Press.

El Servicio de Parques Nacionales confirmó que halló los cuerpos en el sector del Río Colorado (National Park Service via AP)

Qué destruyó la crecida y quiénes quedaron atrapados

Las aguas arrastraron rocas de gran tamaño y escombros hacia el Colorado, ensancharon el cauce de Bright Angel Creek y destruyeron prácticamente todos los puentes peatonales sobre ese arroyo.

El NPS señaló que la inundación tuvo lugar el sábado alrededor de las 14:30 y afectó el corredor de Bright Angel Canyon y el área de Phantom Ranch, uno de los alojamientos más solicitados del país, accesible solo a pie, en balsa o en mula. Las reservas en el rancho suelen agotarse con meses de anticipación.

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Además, el Servicio de Parques solicitó información sobre personas que hubieran estado en el interior del cañón a lo largo del corredor de Bright Angel Creek ese sábado, incluidos excursionistas con reservas en el campamento de Bright Angel Campground y quienes transitaran el sendero North Kaibab Trail entre la entrada norte y Phantom Ranch, o permanecieran en la zona conocida como “The Box”, al norte de Phantom Ranch.

Por su parte, el departamento de salud del condado de Coconino, Arizona, también se hizo presente en la escena, según informó el NPS.

Entre los desaparecidos se encuentra John Giusti, de 46 años, quiropráctico de Granbury, Texas, que recorría el Gran Cañón por primera vez junto a dos amigos. Su hermana menor, Valerie Gibbs, dijo en The New York Times que el último contacto con él fue el sábado cerca de las 14, minutos antes de que comenzara la crecida.

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El turista estuvo documentando el viaje en la página de Facebook de su clínica, ChiroHabit, donde publicó fotografías el viernes desde el primer día de la excursión.

Phantom Ranch y el corredor de Bright Angel Creek quedaron entre las zonas más afectadas por la emergencia en el interior del Gran Cañón (ZUMA Press Wire)

Relato de los sobrevivientes

Gabe Bergemann estaba con su familia en Phantom Ranch cuando describió que “un monzón básicamente golpeó el campamento y el área de cabañas”. Él y unas 60 personas recibieron la orden de cruzar un puente peatonal mientras el agua subía. “Eran aguas marrones, casi negras, llenas de escombros”, relató en CBS News.

Su compañero de viaje, David Gregory, de 59 años, precisó que el puente que cruzaron quedó destruido unos 10 minutos después del paso del grupo. Con respecto a esto, reflexionó: “Si hubiéramos estado todos en ese puente, nos habría arrojado al arroyo y luego al río Colorado”.

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El médico Parth Desai transitaba un pasaje estrecho de Bright Angel Canyon con otros colegas y un guardabosques cuando la lluvia se intensificó. “Vimos inundarse al arroyo, cascadas que surgían de la nada, rocas, barro, deslizamientos de tierra por todas partes”, relató en Associated Press. Todos fueron rescatados por helicóptero al caer la noche.

La inundación en Bright Angel Canyon arrastró rocas y escombros, ensanchó Bright Angel Creek y destruyó casi todos los puentes peatonales del arroyo (Wieke De Boer/via REUTERS)

Daño a la infraestructura hídrica y cierre del parque

La inundación inutilizó la Transcanyon Waterline, un ducto de 20 kilómetros (12,5 millas) que transporta agua potable desde el cañón para abastecer a visitantes y a los cerca de 1.600 residentes permanentes de Grand Canyon Village.

Con la tubería fuera de servicio, el NPS impuso restricciones de consumo y suspendió todos los alojamientos nocturnos dentro del parque a partir del lunes. “La tubería no está operativa, lo que deja al parque con reservas de agua limitadas”, advirtió el NPS en un comunicado.

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La paralización es un golpe directo a un proyecto de rehabilitación de USD 208 millones que arrancó en 2023 y tenía previsto completarse el año próximo. “Que el cielo nos ayude si todo lo que hay allí abajo tiene que reconstruirse”, dijo Jack Schmidt, director del Centro de Estudios del Río Colorado de la Universidad Estatal de Utah.

Más de 20 trabajadores de la empresa Stronghold Engineering, contratada para modernizar el sistema de distribución de agua, también fueron evacuados, aunque todos quedaron localizados, según confirmó su director, Scott Bailey.

El turista John Giusti, de Texas, figura entre los desaparecidos tras perderse contacto con él minutos antes de la crecida en el Gran Cañón (Wieke De Boer/via REUTERS)

Operativo de rescate y alertas vigentes

Dos helicópteros, uno del NPS y otro del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, recorrieron el corredor del North Kaibab Trail y el tramo del Colorado comprendido entre la desembocadura de Bright Angel Creek y el área de Deer Creek Narrows el domingo por la mañana.

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La portavoz del parque, Joelle Baird, informó que los vuelos no arrojaron hallazgos de personas desaparecidas.

El Servicio Meteorológico Nacional en Flagstaff emitió una alerta de inundación repentina para todo el norte y centro de Arizona con vigencia hasta el lunes por la noche.

Las labores de evacuación y búsqueda continúan este lunes, con la posibilidad de lluvias adicionales que, según los pronósticos, podrían generar nuevas crecidas, deslizamientos de tierra y cambios abruptos en las condiciones de los senderos y el río.

El operativo de búsqueda aérea en el Gran Cañón sigue activo bajo alerta de inundación repentina en el norte y centro de Arizona por riesgo de nuevas crecidas (Arizona´s Family/David Gregory)

El Gran Cañón recibió 4.430.653 visitas recreativas en 2025, y el evento ocurre días antes del fin de semana del Día del Trabajo, uno de los períodos de mayor afluencia turística del año.

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