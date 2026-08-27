Nueva York avanza con la Ley de Cielos Oscuros: cuándo estaría vigente y qué cambios deberán hacer casas y edificios si se aprueba

La Ley de Protección de los Cielos Oscuros en Nueva York impondría nuevas reglas de iluminación exterior desde el 1 de enero de 2028 para reducir la contaminación lumínica (REUTERS/Jeenah Moon)

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La posible aprobación en Nueva York de la Ley de Protección de los Cielos Oscuros impondría un cambio estructural en las reglas de iluminación exterior a partir del 1 de enero de 2028.

La iniciativa busca mitigar la contaminación lumínica en el territorio estatal mediante normas técnicas para luminarias residenciales, comerciales e industriales, con exigencias que van desde el blindaje de reflectores hasta restricciones horarias nocturnas.

El proyecto, tramitado como S9637A en el Senado estatal y A4615 en la Asamblea, obligaría a los propietarios a modificar sus instalaciones exteriores para dirigir la luz únicamente hacia abajo.

Para aquellos equipos que no cumplan con ese estándar, la norma exige un apagado obligatorio entre las 23:00 y el amanecer, bajo un esquema supervisado por autoridades ambientales.

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A mediados de 2026, la propuesta impulsada por la senadora Patricia Fahy y la asambleísta Deborah Glick permanecía en comités parlamentarios.

Según reportó Latin Times, el calendario legislativo dejaría un período de transición destinado a que consorcios, dueños de edificios e industrias auditen sus equipos actuales y programen los reemplazos tecnológicos requeridos antes de la entrada en vigor de las exigencias.

Esta ventana temporal busca evitar colapsos operativos en el sector inmobiliario y permitir la adecuación presupuestaria de los proyectos de infraestructura, tanto en el ámbito privado como público local.

Cumplimiento técnico: blindaje total o corte nocturno

La norma prohíbe focos decorativos, proyectores sin cobertura, luces ascendentes de fachada y bombillas descubiertas que emitan luz hacia la atmósfera o predios vecinos (REUTERS/Bing Guan)

La regla principal establece que cualquier dispositivo de iluminación exterior, permanente o portátil, debe contar con un blindaje completo que oriente el 100% del haz luminoso por debajo de un plano horizontal.

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Bajo este principio técnico, quedarían prohibidos los focos decorativos arquitectónicos, proyectores sin cobertura, luces ascendentes de fachada y bombillas descubiertas que emitan resplandor hacia la atmósfera o predios vecinos.

Para las propiedades con luminarias que no admitan adaptación física, la legislación abre la opción del control de tiempos. Esos sistemas deberán conectarse a temporizadores automatizados que interrumpan el suministro eléctrico desde las 23:00 hasta la salida del sol.

La salvedad contempla artefactos con detectores de presencia, siempre que permanezcan encendidos menos de 15 minutos por activación y se apaguen automáticamente.

Si un artefacto no redirige la luz hacia el suelo, la propiedad queda forzada al corte de energía nocturno. En cambio, si las instalaciones se sustituyen por modelos adaptados que eviten la dispersión vertical, el inmueble podrá mantener la iluminación durante la madrugada sin violar la reglamentación estatal.

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La fiscalización no recaería en los inspectores de obras tradicionales. El texto delega el control en el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC) y agentes municipales habilitados, otorgando a la norma un enfoque de protección ambiental antes que urbanístico.

Sanciones progresivas y exenciones estratégicas

La legislación contempla sanciones civiles de hasta USD 1.000 por infracción reincidente en edificios comerciales e inmuebles multifamiliares de mayor escala (Max Touhey/Handout vía REUTERS)

En viviendas unifamiliares y complejos residenciales de hasta cuatro unidades, la aplicación se canalizará mediante educación y zonificación local.

Por el contrario, los edificios comerciales, estructuras industriales e inmuebles multifamiliares de mayor escala quedarán sujetos a la supervisión directa del estado.

Ante una falta en el sector comercial o multifamiliar, la autoridad emitirá una intimación formal con plazo para corregir. De persistir el incumplimiento, la legislación prevé sanciones civiles que alcanzan hasta USD 1.000 por infracción en casos de reincidencia.

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Para evitar riesgos de seguridad y perjuicios económicos, el proyecto incorpora exenciones específicas. La de mayor impacto geográfico excluye al Distrito Especial de Midtown, definido en la Sección 81-70 de la zonificación de Nueva York, con el fin de preservar el carácter estético y la identidad luminosa del circuito de Times Square.

Asimismo, monumentos históricos designados podrán solicitar autorizaciones especiales al DEC cuando su iluminación posea valor cultural. También quedan exentas las luces de seguridad vial en puentes, túneles y aeropuertos, junto con instalaciones indispensables en obras de construcción, servicios de emergencia e industrias.

La norma margina además a las fuentes de baja potencia, como lámparas incandescentes de 150 vatios o menos y emisores de menos de 70 vatios, categoría que abarca luminarias decorativas festivas o de temporada.

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El choque normativo en la ciudad de Nueva York

La ciudad de Nueva York enfrenta un choque normativo porque exige iluminar accesos toda la noche, por lo que los propietarios deberán instalar artefactos blindados para compatibilizar ambas reglas (REUTERS/Bing Guan)

Para los administradores en la metrópoli, el desafío radica en la superposición legal. Las ordenanzas de la ciudad para inmuebles residenciales con tres o más unidades obligan a mantener encendidos los accesos desde la puesta del sol hasta el amanecer, lo que contrasta con las versiones sobre un apagado obligatorio a las 23:00.

Apagar las entradas principales a mitad de la noche podría generar responsabilidades civiles y contravenciones al código de edificación por incidentes de seguridad.

No obstante, el proyecto estatal aclara que no anula leyes municipales más estrictas ni impone la penumbra total en zonas peatonales.

La compatibilización requerirá sustituir apliques de pared sin protección por artefactos blindados de emisión descendente. Así, los propietarios cumplirán la obligación municipal de mantener iluminados los accesos durante la noche sin transgredir el límite estatal de contaminación lumínica.

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Si la propuesta es promulgada, los administradores deberán realizar una auditoría integral de sus redes eléctricas exteriores antes de 2028.

El relevamiento permitirá determinar qué luminarias requerirán temporizadores, cuáles exigirán reemplazo físico por unidades blindadas y cuáles encuadran en las excepciones de la norma.