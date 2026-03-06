El Túnel de Hudson, obra de USD 16.000 millones, recupera ritmo tras aval judicial y nuevos fondos

El Proyecto del Túnel del Hudson, con un presupuesto de USD 16.000 millones, es la mayor inversión ferroviaria en décadas para Nueva York y Nueva Jersey (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Proyecto del Túnel del Hudson, con un presupuesto de USD 16.000 millones, representa la mayor inversión ferroviaria en las últimas décadas para Nueva York y Nueva Jersey, según datos de la Comisión de Desarrollo de Gateway, la agencia binacional responsable del desarrollo ferroviario entre ambas ciudades.

Este plan contempla la construcción de un nuevo túnel ferroviario de dos tubos bajo el río Hudson, que se sumará a la infraestructura inaugurada en 1910. Actualmente, aproximadamente 200.000 pasajeros atraviesan a diario los túneles originales entre Newark y Manhattan, cifras que generan presión constante sobre el sistema y restringen su capacidad de expansión.

Con la entrada en operación del nuevo túnel y la rehabilitación de los tubos originales, prevista para 2038, la red podrá duplicar la capacidad ferroviaria para absorber hasta 400.000 desplazamientos diarios, respondiendo así a una demanda en rápido crecimiento.

En febrero, el proyecto encontró un obstáculo relevante cuando el gobierno federal suspendió el reembolso de cientos de millones de dólares. Esta medida ocasionó la paralización inmediata de las obras y el despido temporal de 1.000 trabajadores.

Ambas administraciones estatales presentaron demandas judiciales, señalando el incumplimiento de acuerdos previos. Un tribunal federal autorizó finalmente la liberación de más de USD 200 millones a fines de febrero, medida que permitió reanudar la obra y reincorporar a los equipos técnicos, según la GDC.

El Programa Gateway, del que este túnel es el núcleo, implica una estructura de financiación singular para la región: 73% de los fondos provienen de partidas federales, es decir, USD 11.700 millones del total presupuestado, según la GDC. El resto será aportado por los estados y entidades locales mediante un esquema de cooperación entre múltiples jurisdicciones.

El plan maestro establece que los dos nuevos tubos estarán en servicio en 2035; a partir de entonces se abordará la rehabilitación integral de los túneles originales, dañados por el huracán Sandy en 2012 pero todavía fundamentales para el tráfico entre Nueva Jersey y Manhattan. Para 2038, la región contará con cuatro tubos totalmente funcionales, lo que no solo permitirá duplicar la capacidad, sino también aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad operativa del sistema ferroviario.

Avances en la ingeniería y la logística del proyecto

Los trabajos se desarrollan simultáneamente en ambas márgenes del Hudson. En Nueva Jersey, los equipos preparan el terreno para el lanzamiento de las tuneladoras (TBM), que comenzarán a perforar hacia Manhattan a partir de mediados de 2026.

Estas máquinas, diseñadas para operar bajo el lecho del río, construirán los tubos a profundidades que requieren consolidación y refuerzo del subsuelo, bajo condiciones técnicas complejas.

En el área de Hudson Yards, Manhattan, avanzan las obras para finalizar las grandes secciones de hormigón que formarán los accesos y futuros andenes de pasajeros. Al mismo tiempo, ingenieros inyectan lechada en zonas susceptibles del lecho fluvial, una fase necesaria para estabilizar el terreno antes de la excavación profunda.

Como complemento para el sistema, la operadora ferroviaria nacional Amtrak ha empezado a desviar trenes hacia el Puente Portal Norte, estructura ferroviaria sobre el río Hackensack y recientemente inaugurada. Este nuevo viaducto reemplaza a un puente giratorio centenario, origen frecuente de demoras y restricciones técnicas en la conexión con el área metropolitana de Nueva York.

Cronograma y desafíos hacia 2038

La GDC ha delineado un cronograma escalonado para el megaproyecto. En 2026 iniciará la excavación principal bajo el Hudson, con la primera tuneladora avanzando desde Nueva Jersey hacia Manhattan. Para 2027 se habrá conformado el acceso subterráneo y la estabilización del lecho; en 2029 se prevé unir los extremos mediante el túnel completo.

El objetivo es que, en 2035, los nuevos tubos entren en operación para trenes de pasajeros, permitiendo iniciar la rehabilitación alternada de los túneles existentes. Cuando termine este proceso en 2038, estarán habilitados cuatro tubos completamente operativos, lo que generará una duplicación de la capacidad del corredor y la atención de hasta 400.000 desplazamientos diarios según proyecciones de la GDC.

Impacto estructural y futuro de la movilidad interurbana

La GDC califica al Proyecto del Túnel del Hudson como una infraestructura “fundamental para el futuro del transporte público” en la costa este. El sistema diseñado soportará alrededor de 200.000 desplazamientos diarios solo en días laborables una vez concluidas las obras de rehabilitación, cifra que se duplicará conforme al cronograma de ampliación.

La modernización del corredor ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey permitirá incrementar la confiabilidad del servicio, reducir la exposición a incidentes y potenciar la competitividad regional como eje logístico y económico. El proyecto materializa la renovación de infraestructuras envejecidas y la anticipación ante riesgos climáticos extremos, como los evidenciados tras el huracán Sandy.

Finalizada la obra en 2038, el corredor dispondrá de una capacidad operativa ampliada y de una infraestructura resistente, con cualidades técnicas que facilitarán el crecimiento económico y la movilidad de millones de personas en las décadas siguientes.