Es músico, fue al médico porque creyó que su cansancio era por las giras y terminó en una operación a corazón abierto

Marc Gaudisosi, músico de 57 años, consultó por cansancio y falta de aire y recibió un diagnóstico de insuficiencia de la válvula mitral (Marc y Jean Gaudisosi)

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Marc Gaudisosi, músico de 57 años, supo en enero de 2025 que el cansancio persistente y la falta de aire que venía arrastrando no tenían que ver con el ritmo de las giras. El diagnóstico fue una insuficiencia de la válvula mitral, una alteración que lo llevó a una cirugía a corazón abierto.

Un año después de aquel recorrido médico, volvió a tocar con su banda sin las limitaciones que le habían cambiado la rutina.

El músico ya retomó su vida cotidiana y, según informó CBS News, seguirá con controles periódicos con su cardiólogo. La evaluación médica, de acuerdo con esa publicación, es que no debería volver a tener complicaciones vinculadas con esa válvula.

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Antes de llegar a un diagnóstico, Gaudisosi interpretó los síntomas como un desgaste acumulado por la vida en la ruta: fatiga, respiración entrecortada y una sensación general de agotamiento. Con el correr de las semanas se sumó un dolor de cabeza que atribuyó a una posible infección sinusal, pero el malestar no cedía.

La primera alerta concreta apareció cuando, en enero de 2025, acudió a una clínica de urgencias CVS Minute Clinic. Allí, una enfermera detectó un soplo cardíaco durante la consulta. “Me preguntó: ‘¿Desde cuándo tienes un soplo cardíaco?’ Y yo pensé: ‘Vaya, nunca antes había tenido un soplo cardíaco’”, recordó en diálogo con el medio estadounidense.

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A la semana siguiente, su médico de cabecera lo derivó a un cardiólogo. El proceso incluyó varias semanas de estudios y ecografías hasta que, a mediados de febrero, recibió el diagnóstico de insuficiencia mitral.

Qué es la insuficiencia de la válvula mitral

El Dr. Jordan Bloom explicó que la insuficiencia de la válvula mitral puede derivar con el tiempo en arritmias, congestión, dificultad para respirar e hinchazón en las piernas (Marc y Jean Gaudisosi)

La insuficiencia de la válvula mitral ocurre cuando esa estructura no cierra bien o prolapsa, lo que permite que parte de la sangre vuelva hacia la aurícula izquierda. Ese reflujo puede generar un exceso de volumen en esa cavidad y, con el tiempo, derivar en arritmias y otras complicaciones.

El Dr. Jordan Bloom, cirujano cardíaco del Hospital General de Massachusetts, explicó citado por CBS News que la válvula mitral se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Su función es permitir que la sangre pase al ventrículo antes de que salga del corazón a través de la válvula aórtica hacia el resto del cuerpo.

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Cuando la afección avanza, puede aparecer un cuadro con síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca, como congestión, dificultad para respirar e hinchazón en las piernas. Bloom señaló que, en la mayoría de los casos, no se trata de un problema hereditario, aunque consideró posible una explicación genética en el caso de la familia Gaudisosi.

Un antecedente familiar y un cirujano clave

El cirujano Sabet Hashim, del Hospital Hartford, operó a Marc Gaudisosi casi tres décadas después de haber intervenido a su madre por el mismo problema cardíaco (Atención médica de Hartford)

Esa hipótesis cobró fuerza por un antecedente directo: la madre del músico, Jean Gaudisosi, había recibido el mismo diagnóstico en 1998 y necesitó una cirugía de urgencia. “Fue muy emotivo y aterrador enterarme de que mi hijo se enfrentaba al mismo diagnóstico que yo recibí hace 28 años”, contó.

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El cardiólogo derivó a Marc Gaudisosi al Dr. Sabet Hashim, especialista del Instituto Cardiovascular del Hospital Hartford, con una trayectoria de décadas en reparaciones y reemplazos de válvula mitral. Para la familia, la elección tuvo un significado particular: Hashim había intervenido años atrás a Jean Gaudisosi por el mismo problema.

“Es raro operar a una madre y a su hijo. Sobre todo la misma cirugía”, afirmó el cirujano. Jean, que hoy tiene 77 años, describió el alivio que sintió al enterarse de quién estaría a cargo: “Cuando Marc me dijo que el Dr. Hashim era su cirujano, me sentí totalmente aliviado. Sabía que estaba en buenas manos”.

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La operación, la recuperación y el regreso a los escenarios

Para el músico, el diagnóstico no fue sencillo de procesar. La idea de una cirugía a corazón abierto le generaba ansiedad: temía una recuperación difícil y no estaba seguro de si podría volver a salir de gira una vez superada la intervención.

Bloom explicó que la reparación de la válvula mitral suele ser más compleja que su reemplazo. También advirtió que, si se coloca una prótesis valvular, eso “probablemente acortará la esperanza de vida del paciente”, mientras que la cirugía de reparación se asocia con una expectativa de vida normal.

Gaudisosi se sometió a la reparación de la válvula mitral el 22 de julio de 2025. Según relató, la recuperación fue más llevadera de lo que imaginaba. “En realidad no me dolió mucho. Lo que más miedo daba era, en casa, al quitarme las vendas, no saber qué iba a haber debajo. Pero ni siquiera eso fue tan terrible. Fue mucho mejor de lo que pensaba”, dijo.

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El contraste se hizo evidente apenas pasó la cirugía. “Noté la diferencia de inmediato. Cuando empiezan a contarte todos los síntomas, te das cuenta de que ‘sí, tengo eso’. Lo atribuí a la edad. Después de la cirugía, todo desapareció. No me di cuenta de lo grave que era hasta entonces”, explicó.

Según CBS News, tras la recuperación el músico se reunió con su grupo para celebrar el lanzamiento mundial de un álbum. Entre sus próximos planes figuran grabar un nuevo disco y continuar con los conciertos en directo. “Hay una enorme sensación de alivio para todos”, afirmó.

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