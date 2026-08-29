Emiratos Árabes ordenó una inspección a las sucursales del banco egipcio Misr por transacciones vinculadas a Irán

Banque Misr informó que revisaba la notificación del Tesoro y que su sucursal en Emiratos continuaba operando bajo las normas vigentes

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El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos ordenó una inspección urgente a las sucursales de la entidad bancaria egipcia Banque Misr en el país después de que Estados Unidos dispusiera excluir a esa operación del sistema financiero estadounidense por sus vínculos con transacciones relacionadas con Irán.

Además, señaló en el comunicado que esta evaluando qué medidas adoptar sobre el banco una vez que concluya el proceso en Estados Unidos, con atención a sus clientes en Emiratos.

“El Banco Central está estudiando actualmente las opciones disponibles con respecto a la situación del banco en caso de que se tomen medidas especiales contra él una vez que se hayan completado los procedimientos de conformidad con las leyes estadounidenses, y tomará la decisión apropiada al respecto en el momento oportuno, teniendo en cuenta las obligaciones del banco para con sus clientes en los EAU”, reza el comunicado.

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Por su parte, informó que revisa de forma regular los mecanismos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en los bancos que operan en Emiratos Árabes Unidos, controla el funcionamiento de los sistemas electrónicos vinculados con sanciones y otras áreas sensibles, y exige ajustes y mejoras para que esas herramientas se mantengan en línea con la normativa vigente.

El anuncio emiratí llegó un día después de la medida comunicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que avanzó con una regla para excluir de su sistema financiero a las sucursales del banco egipcio Banque Misr en territorio emiratí. La decisión alcanzó únicamente a esas oficinas y a sus transferencias en dólares, sin extenderse al resto de las operaciones del banco en Egipto ni a otras filiales en el exterior.

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La sede central del Banque Misr en El Cairo, Egipto (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/Archivo)

“Hoy, en el marco de la ‘Operación Marginado Económico’, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una norma que revocaría el acceso de Banque Misr UAE como banco corresponsal a las instituciones financieras estadounidenses”, comunicó ayer el Tesoro en su comunicado.

Luego de ese anuncio, el Banque Misr señaló que estaba revisando la notificación de Estados Unidos y que sus sucursales en Emiratos Árabes Unidos seguían operando con normalidad.

Además, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sostuvo que Irán no podía seguir contando con facilitadores con acceso al dólar y al sistema financiero global. En ese marco, acusó a la entidad egipcia en Emiratos de mantener un respaldo persistente al régimen iraní y afirmó que Washington dio el primer paso para exigir responsabilidades.

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Scott Bessent afirmó que Irán no debía seguir contando con facilitadores con acceso al dólar y al sistema financiero global (Reuters)

“También advertimos que quienes apoyan a Irán no pueden seguir teniendo acceso al dólar estadounidense ni al sistema financiero global. Banque Misr UAE decidió aprenderlo por las malas, y hoy damos el primer paso para exigirle responsabilidades por su continuo e imperdonable apoyo al régimen iraní”, completó Bessent.

(Con información de AFP y Reuters)