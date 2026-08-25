Los Ángeles tendrá taxis aéreos en los Juegos Olímpicos de 2028 y planea construir un vertipuerto

Los Ángeles planea construir un vertipuerto en LA Live para que los taxis aéreos estén operativos en los Juegos Olímpicos de 2028

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Los Ángeles busca llevar parte de su tránsito al aire antes de los Juegos Olímpicos de 2028. Archer Aviation, fabricante de taxis aéreos eléctricos, y AEG, empresa de entretenimiento y eventos deportivos, presentaron este lunes uno de los primeros taxis aéreos de la ciudad.

La exhibición tuvo lugar en el complejo L.A. Live, donde prevén operar aeronaves capaces de convertir trayectos urbanos de una hora o más en vuelos “totalmente eléctricos” de entre 10 y 20 minutos.

Las compañías planean operar desde L.A. Live para trasladar pasajeros hacia distintos puntos de la región. La red prevista incluirá el SoFi Stadium, la Universidad del Sur de California (USC) y el aeropuerto Hollywood Burbank, con el aeropuerto Hawthorne —adquirido recientemente— como centro operativo principal.

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Nick Baker, presidente y director de operaciones de AEG, dijo que se trata de un proyecto “ambicioso y vanguardista” que combina infraestructura y tecnología para los aficionados y visitantes que concurren a los principales eventos deportivos y de entretenimiento de L.A. Live.

La red de vertipuertos de Archer incluirá el SoFi Stadium, la USC, el aeropuerto Hollywood Burbank y un centro operativo en Hawthorne

Según informaron las compañías, Archer Aviation y AEG ya completaron un estudio inicial de viabilidad para instalar el vertipuerto.

El análisis incluyó el uso del suelo y del espacio aéreo, la disponibilidad de energía y el impacto en la comunidad. Ahora, las firmas avanzan en una segunda etapa para definir cómo funcionaría el servicio y cuál sería la experiencia de los pasajeros.

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En una entrevista con ABC7, el director de marketing de Archer, Miles Rogers, sostuvo que viajes en auto de “90 minutos, a veces de 2 horas” al centro de Los Ángeles pasarían a ser “vuelos de 10 a 15 minutos”.

También dijo que la empresa busca que los precios se acerquen a los de “Uber Black” y que, al ampliar la flota, “los precios irán bajando cada vez más”.

Cómo sería el vuelo

Archer Aviation y AEG presentaron un proyecto de taxis aéreos eléctricos que promete reducir traslados urbanos a vuelos de 10 a 20 minutos (Captura de video)

El taxi aéreo está diseñado para operar con cuatro pasajeros y un piloto, con un alcance de 160 kilómetros. Por ahora, la aeronave todavía no recibió la aprobación de la FAA para volar.

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El modelo exhibido este lunes llegó en camión al complejo de L.A. Live.

Retos de infraestructura por delante

Archer Aviation y AEG ya completaron el estudio inicial de viabilidad, pero el camino hacia la construcción real presenta desafíos concretos.

El emplazamiento en L.A. Live requerirá infraestructura de carga para aeronaves eléctricas de alto voltaje, terminales con controles de seguridad y coordinación con las autoridades de planificación urbana y la FAA. La mitigación del ruido y la aceptación de la comunidad también serán factores determinantes en el diseño final.

Si bien Los Ángeles tiene una larga historia con las operaciones de helicópteros, los taxis aéreos eléctricos introducen variables nuevas: desde la gestión de las rutas de vuelo hasta los protocolos de emergencia.

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Las compañías deberán trabajar en estrecha coordinación con las agencias municipales para definir el marco operativo antes de que comience la construcción.

Los Juegos de 2028 como vidriera y el antecedente de Joby

Archer es el proveedor oficial de taxis aéreos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 a través de su alianza con LA28

Archer es el proveedor oficial de taxis aéreos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los organizadores de LA28 anunciaron una alianza con la compañía para utilizar estos vehículos durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, con el objetivo de conectar las principales sedes deportivas con el aeropuerto internacional y otros puntos de alta demanda en la ciudad.

El acuerdo posiciona a Archer como una de las apuestas tecnológicas centrales de unos Juegos que buscan proyectar a Los Ángeles como referencia en movilidad urbana del futuro.

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En septiembre de 2024, otra empresa, Joby Aviation, presentó un taxi aéreo eléctrico en The Grove, y sus directivos dijeron entonces que también esperaban tener su servicio en funcionamiento en la ciudad para los Juegos de 2028.

La presencia de dos compañías del sector apuntando al mismo horizonte temporal muestra el peso que Los Ángeles tiene como mercado de prueba para esta tecnología.