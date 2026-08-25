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China e India reanudaron el diálogo sobre su frontera en el Himalaya

Las dos potencias asiáticas, que comparten más de 3.500 kilómetros de frontera sin delimitar, buscan consolidar un acercamiento que comenzó a tomar forma tras el acuerdo de retirada de tropas de octubre de 2024

China e India retomaron en Pekín el diálogo sobre la frontera del Himalaya con el objetivo de alcanzar una solución justa, razonable y mutuamente aceptable. (Reuters)
China e India retomaron en Pekín el diálogo sobre la frontera del Himalaya con el objetivo de alcanzar una solución justa, razonable y mutuamente aceptable. (Reuters)
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China e India retomaron este martes en Beijing su diálogo sobre la frontera himalaya, con un acuerdo para avanzar hacia una solución “justa, razonable y mutuamente aceptable” a una disputa que lleva décadas sin resolverse.

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, encabezaron la 25.ª reunión de representantes especiales sobre la cuestión limítrofe, descrita por la cancillería china como “exhaustiva, profunda, amistosa y franca”. En la agenda figuraron el control de las zonas en disputa, la cooperación transfronteriza y asuntos regionales e internacionales de interés común.

Ajit Doval, asesor de Seguridad Nacional de India. (Reuters)
Ajit Doval, asesor de Seguridad Nacional de India. (Reuters)

Wang destacó que el vínculo entre Beijing y Nueva Delhi ya no reviste únicamente importancia bilateral, sino una dimensión global y estratégica, e instó a ambas partes a “reforzar la comunicación y reducir diferencias”. Doval reconoció que durante el último año la relación ha estado “regresando de forma constante a la normalidad”.

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El asesor indio se reunió también con el vicepresidente chino, Han Zheng, quien pidió incrementar la confianza mutua y profundizar el diálogo entre las dos potencias. Las delegaciones fijaron una nueva ronda de conversaciones en territorio indio para 2027.

Las dos naciones comparten aproximadamente 3.500 kilómetros de frontera en el Himalaya, en gran parte sin delimitar. En junio de 2020, un choque militar en el valle de Galwan dejó al menos 20 soldados indios y 4 chinos muertos, desencadenando la peor crisis entre ambos gobiernos en décadas y un enfrentamiento armado que se prolongó cuatro años.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente chino Xi Jinping y el primer ministro indio Narendra Modi se reúnen en el marco de la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, el 23 de octubre de 2024. (Reuters)
FOTO DE ARCHIVO. El presidente chino Xi Jinping y el primer ministro indio Narendra Modi se reúnen en el marco de la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, el 23 de octubre de 2024. (Reuters)

En octubre de 2024 se alcanzó un acuerdo de retirada de tropas que abrió paso a una normalización gradual. Desde entonces, ambos gobiernos recuperaron visados, reabrieron el comercio fronterizo y restablecieron los vuelos directos. Las conversaciones de representantes especiales, que habían estado suspendidas durante cinco años, se celebran anualmente desde su reanudación.

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Doval subrayó que las conversaciones adquieren especial peso ante la cumbre de los BRICS, prevista en Nueva Delhi los días 12 y 13 de septiembre, donde podría estar presente el presidente chino Xi Jinping, aunque no existe confirmación oficial de su asistencia.

De concretarse, sería la primera visita de Xi a territorio indio en siete años y podría propiciar un nuevo encuentro con el primer ministro Narendra Modi, tras el que ambos mantuvieron en agosto de 2025 en Tianjin, en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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