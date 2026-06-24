Una jueza federal prohíbe a Trump implementar el requisito de prueba de ciudadanía para votar

La jueza federal Denise Casper prohibió de forma permanente a Donald Trump exigir ciudadanía documental para votar en elecciones federales (REUTERS/Eduardo Munoz).

Una jueza federal de Boston prohibió de forma permanente al presidente Donald Trump aplicar la exigencia de ciudadanía documental para votar incluida en su primera orden ejecutiva sobre elecciones, una decisión que refuerza el criterio de que la Constitución reserva a los estados y al Congreso la regulación electoral y no otorga al presidente facultades específicas en esa materia.

Según Associated Press, la resolución convierte en definitiva una medida cautelar que ya había frenado temporalmente gran parte de esos cambios hace un año. La jueza federal Denise Casper, del tribunal de distrito de Estados Unidos en Massachusetts, rechazó el argumento del gobierno de que la demanda presentada por fiscales generales demócratas de varios estados era prematura porque las reglas aún no se habían aplicado.

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Casper coincidió con los demandantes en que los requisitos impulsados por Trump vulneraban la separación de poderes. En su resolución, la magistrada escribió que la Constitución “no concede al presidente ningún poder específico sobre las elecciones”.

Qué sostenía el presidente Donald Trump sobre el requerimiento

De acuerdo con Reuters, la administración de Trump proponía que quienes deseen inscribirse para votar en comicios federales presenten pruebas de ciudadanía estadounidense, como un pasaporte o un acta de nacimiento, de forma presencial.

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El presidente aseguró que la participación de votantes no ciudadanos podría impactar negativamente a los candidatos republicanos en las elecciones legislativas de noviembre, en las que se define el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

No obstante, diversos estudios independientes y revisiones estatales señalan que el sufragio de personas no ciudadanas es sumamente inusual en Estados Unidos. Algunos expertos consideran que este requisito podría afectar especialmente a sectores que suelen apoyar al Partido Republicano, entre ellos mujeres casadas y habitantes de áreas rurales, informó Reuters.

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A su vez, la orden ejecutiva de Trump buscaba impedir el conteo de votos por correo que lleguen después del día de la elección aunque tengan matasellos de esa fecha y retener ciertos fondos federales a los estados que no acataran las nuevas reglas, indicó Associated Press.

La administración de Trump proponía que la inscripción para votar en comicios federales se hiciera con prueba presencial de ciudadanía, como pasaporte o acta de nacimiento (REUTERS/Annabelle Gordon).

El fallo se suma a una serie de decisiones judiciales contra la orden electoral

La decisión de Casper es la más reciente de una cadena de reveses judiciales contra esa iniciativa. El año pasado, un juez federal en Washington que analizaba una impugnación separada presentada por grupos de derechos civiles y organizaciones alineadas con el Partido Demócrata bloqueó al gobierno para que no avanzara con la inclusión del requisito de prueba de ciudadanía en el formulario federal de inscripción de votantes.

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Más tarde, ese mismo juez también prohibió al secretario de Defensa exigir prueba documental de ciudadanía a los miembros de las fuerzas armadas que se registraran para votar o solicitaran boletas.

Mientras tanto, Trump firmó una segunda orden ejecutiva sobre elecciones, con la que busca crear una lista nacional de votantes y limitar el voto por correo. La medida enfrenta múltiples impugnaciones judiciales.

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Un juez federal en Washington bloqueó la inclusión del requisito de prueba de ciudadanía en el formulario federal de inscripción de votantes (REUTERS/Jonathan Ernst).

En paralelo, Trump impulsa imponer por ley el requisito de ciudadanía. El proyecto SAVE America fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero quedó estancado en el Senado. Ese freno llevó al presidente a defender la eliminación del filibusterismo legislativo, que impide el avance de la iniciativa, reportó Associated Press.

Este miércoles, además, canceló de forma abrupta la firma prevista de un proyecto bipartidista sobre vivienda y afirmó que no rubricará legislación hasta que el Congreso apruebe su exigencia de prueba de ciudadanía para votar.

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En una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense escribió: “La conferencia de prensa y la firma de la ley de vivienda previstas para hoy quedan canceladas hasta que aprobemos la Ley SAVE AMERICA, que necesitamos con urgencia y que considero una emergencia nacional”.