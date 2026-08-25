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Gemini es ahora el técnico de los Google Pixel: solo habla que la IA repara el celu

La función está disponible por ahora en fase beta para los usuarios del Pixel 11 Pro, aunque Google podría ampliarla a otros modelos en el futuro

Google Pixel 10 presente función de traducción de llamadas en tiempo real
Gemini ahora puede ser el soporte técnico de su Pixel 11 Pro. (Foto: Bloomberg)
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Google está probando una nueva función dentro de Gemini que permitirá resolver problemas y modificar ajustes del teléfono mediante instrucciones en lenguaje natural. La herramienta, denominada “Ayuda con el dispositivo”, está siendo probada inicialmente en el Pixel 11 Pro y busca convertir al asistente de inteligencia artificial en una especie de soporte técnico integrado en el teléfono.

La función aparece en la versión beta 17.52 de la aplicación de Google y permite acceder a diferentes opciones del sistema sin necesidad de recorrer manualmente los menús de configuración. El usuario puede pedirle directamente a Gemini que realice determinadas acciones, revise el estado del dispositivo o le ayude a identificar el origen de un problema.

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Entre las tareas que puede realizar se encuentran cambiar entre el modo claro y oscuro, activar la función “No molestar” y consultar las estadísticas de Bienestar digital. También puede intervenir ante problemas de conectividad, como una conexión Wi-Fi lenta o dificultades para configurar auriculares mediante Bluetooth.

Gemini ahora puede resolver los fallos de un Pixel si se lo pides.
Gemini ahora puede resolver los fallos de un Pixel si se lo pides. (9to5Google)

La herramienta amplía además las capacidades de Gemini hacia otros aspectos del funcionamiento cotidiano del teléfono. Según las pruebas detectadas, el asistente puede ayudar a identificar problemas de rendimiento en aplicaciones, revisar el nivel de batería y activar el modo de ahorro de energía. También puede colaborar con la gestión del almacenamiento para evitar que el dispositivo se quede sin espacio.

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Una forma más sencilla de solucionar problemas en Android

La principal diferencia de “Ayuda con el dispositivo” está en la manera en que el usuario accede a las herramientas. En lugar de buscar una opción concreta dentro de los ajustes, puede describir directamente el problema.

Por ejemplo, si una persona detecta que su conexión Wi-Fi funciona lentamente, puede pedir ayuda a Gemini sin conocer de antemano qué configuración debe revisar. El asistente puede utilizar la información disponible en el dispositivo para ofrecer una solución o guiar al usuario a través de los pasos necesarios.

Este enfoque puede resultar especialmente útil para quienes tienen poca experiencia con Android. Google también ha incorporado opciones para explicar paso a paso algunas funciones básicas del Pixel, como el uso de los gestos de navegación, las herramientas de la cámara o diferentes configuraciones del sistema.

Teléfono inteligente oscuro con bordes dorados, logo G, módulo de cámara y lente sobre fondo negro. Acompañan los textos Google y Pixel once Pro
La nueva función de Gemini solo se encuentra disponible en los Pixel 11 Pro. (Google)

La inteligencia artificial también podría ayudar a revisar los ajustes relacionados con la privacidad. Entre las funciones detectadas se encuentra la posibilidad de auditar permisos sensibles, como el acceso a la ubicación, la cámara o el micrófono. Además, el usuario podrá gestionar las notificaciones de las diferentes aplicaciones desde una interacción más sencilla.

Gemini aprovecha herramientas que ya existían en los Pixel

Aunque la función representa una nueva forma de interactuar con el teléfono, parte de sus capacidades no son completamente nuevas. “Ayuda con el dispositivo” se apoyaría en Utilities, una herramienta que ya estaba integrada en los teléfonos Pixel para realizar tareas de diagnóstico y comprobar diferentes componentes del sistema.

Gemini añade una capa conversacional a esas funciones. En lugar de que el usuario tenga que abrir una aplicación específica y ejecutar manualmente cada comprobación, la inteligencia artificial puede interpretar una petición expresada en lenguaje natural y utilizar las herramientas disponibles para buscar una solución.

Google lleva varios meses desarrollando una estrategia orientada a conseguir que sus asistentes comprendan mejor el contexto del dispositivo. La intención es que Gemini no se limite a responder preguntas generales, sino que pueda utilizar información relacionada con el funcionamiento del móvil para ofrecer respuestas y acciones más útiles.

Google se prepara para el lanzamiento de su nuevo celular Pixel 11.
Gemini puede ayudarte a resolver los problemas técnicos de tu Pixel 11 Pro. (Foto: OnLeaks)

Convertir los ajustes del sistema en una conversación permitiría reducir el número de pasos necesarios para resolver problemas. En la práctica, el usuario podría explicar qué ocurre y dejar que Gemini identifique qué herramientas o configuraciones necesita consultar.

Por ahora, la función está limitada al Pixel 11 Pro

De momento, “Ayuda con el dispositivo” solo aparece en el Pixel 11 Pro para los usuarios que hayan instalado la versión beta 17.52 de la aplicación de Google. Todavía se desconoce cuándo llegará a la versión estable del sistema y si la compañía planea extenderla al resto de los modelos Pixel.

Sin embargo, no existen motivos técnicos conocidos que impidan llevar estas capacidades a otros dispositivos de la familia, especialmente a los modelos más recientes. Como ocurre con otras funciones basadas en inteligencia artificial, su disponibilidad podría depender de la potencia del hardware o de las decisiones comerciales de Google.

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