El nuevo limpiador de casas es un robot, cuesta 30 dólares la hora y ya tiene sus primeros clientes

Una empresa emergente lleva la robótica humanoide a los hogares con un servicio que busca hacer más accesible la limpieza doméstica.

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Una empresa emergente de robótica de San Francisco comenzó a ofrecer servicios de limpieza a domicilio mediante robots humanoides operados con asistencia de inteligencia artificial y supervisión humana. Tau Robotics anunció que seleccionará a sus primeros clientes en la ciudad estadounidense y ofrecerá el servicio por 30 dólares la hora, en una de las primeras iniciativas que intenta llevar este tipo de máquinas a las tareas cotidianas de los hogares.

El servicio ya ha sido probado por algunos usuarios. Una mujer de San Francisco contrató a uno de los robots humanoides de Tau Robotics para realizar una hora de limpieza en su vivienda y aseguró posteriormente que la experiencia fue satisfactoria. Según relató, el robot hizo un “trabajo sólido” y no tuvo que repetir ni rehacer ninguna de las tareas realizadas por la máquina.

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El testimonio ofrece una primera muestra de cómo estos robots podrían funcionar fuera de las demostraciones controladas y en entornos domésticos reales. Sin embargo, la experiencia positiva de una usuaria no elimina las dudas sobre la capacidad actual de los humanoides para encargarse de forma autónoma de todas las labores que implica limpiar una casa.

Robots humanoides pueden limpiar casas. (Tau Robotics)

Alex Koch, director ejecutivo y cofundador de Tau Robotics, explicó que el proyecto busca ampliar el acceso a los servicios de limpieza doméstica. Según el ejecutivo, una parte de los primeros usuarios está formada por personas que habitualmente no contratan personal de limpieza o que realizan las tareas del hogar por sí mismas.

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La propuesta, por tanto, no busca únicamente sustituir a los servicios tradicionales, sino también atraer a consumidores que hasta ahora no podían o no querían pagar por este tipo de asistencia. El objetivo a largo plazo de la empresa es desarrollar una solución capaz de limpiar una vivienda completa a un costo más accesible.

Un operador humano todavía controla al robot

El funcionamiento actual del servicio demuestra que la tecnología todavía no es completamente autónoma. Koch reconoció que los sistemas de inteligencia artificial disponibles hoy no pueden controlar por sí solos a un robot humanoide durante todas las tareas de limpieza dentro de una casa.

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En lugar de actuar de manera independiente, los robots de Tau Robotics son operados por una persona desde una ubicación central. La inteligencia artificial ayuda al sistema a interpretar el entorno y realizar determinadas acciones, pero la supervisión y el control humano siguen siendo fundamentales.

Una clienta quedó satisfecha con el trabajo realizado de un robot humanoide al limpiar su casa. (Tau Robotics)

Este modelo permite a la empresa desplegar robots humanoides en hogares reales sin esperar a que la autonomía total sea técnicamente viable. En la práctica, el robot funciona como una presencia física en el domicilio, mientras un operador puede intervenir y dirigir sus movimientos a distancia.

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Los videos difundidos por Tau Robotics muestran a las máquinas realizando diferentes tareas domésticas. En uno de ellos, acelerado para reducir su duración, puede verse a un robot humanoide salir de una minivan antes de comenzar su trabajo en una vivienda.

Según Koch, algunas actividades ya pueden realizarse con resultados aceptables. Pasar la aspiradora sería una de las tareas más maduras, mientras que otras acciones básicas, como limpiar la encimera de una cocina, también estarían dentro de las capacidades actuales de los robots.

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Los robot humanoides que limpian casas usan IA y son supervisados por humanos. (Tau Robotics)

El objetivo es hacer más accesible la limpieza del hogar

Tau Robotics reconoce que existen limitaciones, pero considera que el servicio permitirá probar la tecnología en condiciones reales y acelerar su desarrollo. La compañía apuesta por comenzar con tareas específicas que los robots ya pueden realizar y mejorar gradualmente sus capacidades.

El precio de 30 dólares por hora también forma parte de esa estrategia. La empresa espera que, con el tiempo, la automatización permita reducir los costos y acercar los servicios de limpieza a un grupo más amplio de personas.

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Robot humanoides empiezarn a limpiar casas en San Francisco por 30 dólares la hora. (Tau Robotics)

La robótica humanoide vive actualmente un periodo de fuerte desarrollo, impulsado por los avances en inteligencia artificial, sensores y sistemas de visión artificial. Numerosas compañías trabajan en máquinas capaces de desenvolverse en fábricas, almacenes y, en el futuro, espacios domésticos.

Sin embargo, el caso de Tau Robotics muestra la distancia que todavía existe entre una demostración tecnológica y un robot completamente autónomo capaz de encargarse de todas las tareas de una casa. Por ahora, los humanoides pueden realizar algunas labores concretas, pero siguen necesitando asistencia humana.

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