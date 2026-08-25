Empresarios de minorías en Nueva York demandan a Mamdani para frenar el plan de supermercados municipales

La Multicultural Business Coalition presentó una demanda colectiva contra Zohran Mamdani y la ciudad de Nueva York para frenar la apertura de cinco supermercados municipales (REUTERS/Ricardo Arduengo)

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La Multicultural Business Coalition, un grupo de pequeños comerciantes de Nueva York, presentó una demanda colectiva contra el alcalde Zohran Mamdani y la ciudad. Esta misma buscó frenar la apertura de cinco tiendas de comestibles gestionadas por el gobierno local.

La demanda sostuvo que los pequeños supermercados y bodegas —en su mayoría de propietarios pertenecientes a minorías— no podían competir con establecimientos municipales que estarán exentos de gastos como el alquiler o la electricidad y podrán ofrecer productos con descuentos sustanciales.

“No se puede esperar que los pequeños empresarios compitan con un supermercado que no va a pagar alquiler ni electricidad, y que además accederá a productos a precios rebajados”, afirmó Mark Jaffe, asesor legal de la coalición y presidente de la Greater New York Chamber of Commerce.

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El plan de Zohran Mamdani buscó ofrecer alimentos saludables y asequibles con un descuento del 30% sobre el precio de mercado (@NYCMayor)

Objetivos y funcionamiento del plan de supermercados municipales

El proyecto impulsado por Mamdani buscó ofrecer alimentos saludables y asequibles a la población más afectada por el alza de precios.

Según lo anunciado, los supermercados públicos venderán productos básicos con un descuento del 30% respecto del precio de mercado.

La oficina del alcalde sostuvo que eso podría reducir el gasto promedio mensual en alimentación en un 15%, equivalente a USD 90.

Estos establecimientos estarán abiertos a toda la ciudadanía, pero la iniciativa puso el foco en los barrios donde más del 30% de los residentes sufren inseguridad alimentaria.

El primer local abrirá sus puertas el próximo año en Hunts Point, en el Bronx, mientras que los otros cuatro se inaugurarán antes de 2030.

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La iniciativa de supermercados municipales se concentró en barrios de Nueva York donde más del 30% de los residentes sufren inseguridad alimentaria (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Argumentos de la demanda y respuesta de la ciudad

Los representantes de los pequeños comerciantes consideraron que la medida vulneró sus derechos civiles, ya que los obligó a competir con tiendas respaldadas por el erario público.

La demanda señaló que los responsables municipales no evaluaron el posible impacto en los negocios locales ni analizaron las necesidades específicas de los barrios seleccionados.

Frente a las críticas, Mamdani defendió la legalidad y el alcance de su propuesta en una conferencia reciente. El alcalde recordó que existen experiencias similares en Manhattan y Brooklyn, gestionadas por la Economic Development Corporation, donde mercados instalados en propiedades municipales no tuvieron efectos negativos en las bodegas cercanas.

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“Estamos hablando de cinco supermercados municipales en una ciudad de ocho millones y medio de habitantes, con más de mil tiendas de comestibles”, declaró Mamdani.

Los pequeños comerciantes argumentaron que la medida vulneró sus derechos civiles y cuestionaron que la ciudad no evaluó el impacto sobre los negocios locales (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Precedentes y contexto nacional

La disputa legal no fue la primera que enfrentó la administración de Mamdani en torno a políticas de asequibilidad.

Propuestas como el impuesto a las segundas residencias y el congelamiento de los alquileres en viviendas reguladas también fueron objeto de litigios recientes.

El modelo de supermercados públicos encontró antecedentes en otros puntos de Estados Unidos. El Departamento de Defensa administra tiendas para personal militar.

Ciudades como Atlanta establecieron alianzas público-privadas para financiar supermercados municipales en zonas con bajos ingresos. También se registraron iniciativas similares en Madison, Wisconsin, y Venice, Illinois.

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El gobierno neoyorquino destinó USD 70 millones para la puesta en marcha de las nuevas tiendas y se encuentra en proceso de seleccionar operadores externos que gestionen los establecimientos.

La demanda sostuvo que las bodegas y pequeños supermercados de Nueva York no pueden competir con tiendas públicas exentas de alquiler y electricidad y con productos con descuentos (REUTERS/Jeenah Moon)

El eje del reclamo de los pequeños comerciantes

La principal preocupación de los demandantes fue la competencia desigual que representó la presencia de supermercados subsidiados por el gobierno, lo que podría poner en riesgo la viabilidad de cientos de bodegas y pequeños comercios familiares.

La coalición argumentó que el gobierno no presentó un plan de negocios transparente ni consultó lo suficiente a los afectados. “Hay una mejor manera de alimentar a la población que atraviesa dificultades”, sostuvo Jaffe al explicar los motivos de la acción judicial.

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La demanda buscó frenar la apertura de cinco tiendas de comestibles gestionadas por el gobierno local, cuyo primer local está previsto para el próximo año en Hunts Point, en el Bronx.