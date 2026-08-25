Los principales índices de Wall Street cerraron al alza por el avance tecnológico

Wall Street cerró al alza por el repunte de las acciones tecnológicas y la baja del petróleo y de los bonos del Tesoro. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Guardar

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza el martes, impulsados por un repunte de las acciones tecnológicas y la caída simultánea del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro, en una jornada marcada por la expectativa ante los resultados trimestrales de Nvidia, previstos para el miércoles.

Según datos preliminares, el S&P 500 avanzó 23,76 puntos (0,31%) hasta las 7.676,62 unidades, el Nasdaq Composite ganó 165,28 puntos (0,64%) hasta los 26.145,47 unidades, y el Promedio Industrial Dow Jones sumó 155,75 puntos (0,29%) hasta los 53.572,91 unidades.

El índice general de semiconductores SOX se recuperó tras una caída del 2,7% registrada el lunes. Entre las firmas de megacapitalización que avanzaron figuraron Nvidia, Meta y el fabricante de chips Micron.

PUBLICIDAD

Los resultados de Nvidia del miércoles serán la próxima prueba para el repunte bursátil impulsado por las ganancias del sector. Cualquier indicio de ralentización del crecimiento podría reavivar las preocupaciones sobre las valoraciones elevadas y el alcance del alza vinculada a la inteligencia artificial (IA).

Los mercados mantienen cautela ante el gasto cíclico en el sector tecnológico y los métodos que emplean las grandes plataformas en la nube para financiar sus inversiones en IA. Las ganancias del martes podrían aliviar las preocupaciones generadas por la reciente presión sobre la renta variable derivada del alza de rendimientos, y contribuir a marcar la pauta de cara a septiembre, un mes históricamente más débil para las bolsas.

PUBLICIDAD

Los resultados de Nvidia pondrán a prueba el rally bursátil vinculado a la inteligencia artificial y las valuaciones del sector tecnológico. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo retrocedieron el martes, en paralelo a la baja del crudo, mientras los operadores sopesaban las implicaciones de la decisión del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, de ampliar el programa de recompra de bonos. “Hay mucha tensión en el mercado de bonos, la geopolítica y el petróleo”, señaló Joe Quinlan, jefe de estrategia de mercado de Merrill Lynch y Bank of America Private Bank. “Pero somos bastante optimistas sobre las perspectivas de la economía estadounidense para los próximos 12 o 18 meses; por lo tanto, también lo somos sobre los mercados”.

Los precios del crudo cayeron alrededor de un 4% el martes, hasta sus niveles más bajos desde el 17 de agosto, después de que los operadores restaran importancia al último paquete de sanciones de Estados Unidos contra Irán, al considerar que la presión económica representa un riesgo menor para el suministro que una escalada militar. Los futuros del Brent bajaron USD 3,59 (3,89%) hasta los USD 88,58 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cedió USD 2,65 (3,12%) hasta los USD 82,36.

PUBLICIDAD

El cambio de un conflicto militar a una ofensiva económica “ha aliviado en parte la inquietud del mercado petrolero”, afirmó Ole Hansen, responsable de estrategia de materias primas del Saxo Bank, quien agregó que el anuncio no fue tan contundente como algunos esperaban. Bessent había anunciado el lunes el inicio de la operación denominada Paria Económico, con el objetivo de cortar todas las opciones económicas de Irán, con especial atención a los activos digitales, la tecnología, la aviación y el transporte marítimo.

El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones subieron en una jornada marcada por la expectativa ante los resultados trimestrales de Nvidia. (REUTERS/Jeenah Moon)

La medida llega casi seis meses después del inicio de un conflicto que Washington ha tenido dificultades para resolver, y en medio de un estancamiento en las conversaciones de paz. Paolo Broccardo, director ejecutivo de BankPro, señaló en un comentario remitido a EFE que el abandono de la acción militar podría “reducir la presión” sobre el mercado y había disminuido la percepción de riesgo para el suministro de crudo del Golfo.

PUBLICIDAD

No obstante, Broccardo advirtió que “la naturaleza de la represalia (iraní) podría determinar el próximo movimiento en el mercado petrolero”, con el mercado también pendiente de los avances en las conversaciones entre Irán y Pakistán para restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz. La consultora Ritterbusch and Associates alertó que la fuerte caída del martes parece ser una reacción exagerada y que el mercado podría experimentar un fuerte repunte si Irán lanza ataques contra instalaciones estadounidenses en Oriente Medio.

Irán prometió tomar represalias contra las sanciones y se mostró confiado en que sus principales socios comerciales resistirán la presión de Washington. “Irán sigue conservando la capacidad de responder interrumpiendo el transporte marítimo, lo que sigue manteniendo una prima residual en el precio del petróleo”, advirtió Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM.

PUBLICIDAD

Un petrolero fue alcanzado el martes por un proyectil no identificado y quedó inutilizado a unas nueve millas náuticas (16,7 kilómetros) al noreste de Ash Shishah, en Omán, según informó el Servicio de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido. La Marina estadounidense mantiene un bloqueo naval a las costas y puertos iraníes, con el estrecho de Ormuz —clave para el tránsito global de crudo— virtualmente cerrado.