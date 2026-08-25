Una disputa familiar terminó en tragedia en Montana: tiroteo e incendio que derivó en múltiples muertes

Una disputa familiar en Billings, Montana, terminó en un tiroteo y un incendio con múltiples muertes (GoFundMe)

Guardar

Un hombre mató a ocho familiares, incluidos cuatro niños tras un tiroteo y un incendio registrados el domingo por la noche en una vivienda de Billings, en el estado de Montana.

El sospechoso también falleció más tarde por una herida de bala autoinfligida, según la Oficina del Sheriff del Condado de Yellowstone.

“La investigación inicial muestra que este hecho comenzó como una disputa familiar y no fue un acto de violencia al azar entre personas desconocidas entre sí”, indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Yellowstone en un comunicado, reproducido por CBS News. “No existe ningún peligro adicional para el público”, agregó la dependencia.

PUBLICIDAD

El Departamento de Policía de Billings informó que recibió una llamada cerca de las 18:00 del domingo por un “tirador activo” en una casa del área. Un agente llegó al lugar en 15 minutos y, al arribar, escuchó disparos desde la parte trasera de la vivienda, según esa versión.

Los despachadores que atendieron la llamada al 911 también escucharon disparos de fondo durante la comunicación, según precisaron las autoridades en una rueda de prensa, de acuerdo con USA Today.

Poco después, el humo comenzó a envolver la propiedad. Un video difundido por KTVQ mostró una gran columna de humo elevándose en el aire.

El incendio y los obstáculos del rescate

El fuego y los reportes de disparos activos impidieron que las autoridades pudieran rescatar o recuperar a las víctimas en un primer momento (GoFundMe)

Mientras los agentes se aproximaban a la vivienda, encontraron a un hombre en el patio trasero y lo detuvieron. La casa quedó completamente envuelta en llamas, lo que obligó a intervenir al Departamento de Bomberos de Billings.

PUBLICIDAD

La combinación del fuego y la escena sin asegurar —con reportes de disparos activos— impidió que las autoridades pudieran rescatar o recuperar a las víctimas en un primer momento.

El jefe de bomberos de Billings, Matt Hoppel, explicó en una rueda de prensa: “El retraso en el acceso presentó desafíos significativos, las condiciones del incendio continuaron empeorando y los residentes finalmente quedaron… consumidos por el fuego”, según consignó The Guardian. Los vecinos que fueron evacuados inicialmente de la zona ya pudieron regresar a sus hogares.

Las autoridades señalaron que el sospechoso y las víctimas ya fueron identificados, pero la Oficina del Sheriff del Condado de Yellowstone y la policía de Billings se negaron a informar el número de fallecidos, sus edades y otros datos personales.

PUBLICIDAD

El sheriff interino del condado, Kent O’Donnell, dijo en una rueda de prensa el lunes que entre las víctimas había adultos y niños, según informó KTVQ.

“Todas las víctimas del tiroteo están muertas”, afirmó O’Donnell, quien agregó que se había reunido con familiares “de ambos lados”, de acuerdo con el canal local KULR, citado por The Guardian.

O’Donnell añadió además: “Debido al incendio y al agua utilizada para sofocarlo, la investigación de la escena del crimen y la recuperación de evidencias se verán ralentizadas. Por eso pedimos paciencia mientras completamos esta investigación.”

La investigación en curso

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas del tiroteo e incendio en Montana había adultos y niños, pero no difundieron el número de fallecidos (GoFundMe)

El sargento Jeff Stovall, del Departamento de Policía de Billings, extendió sus condolencias “a todos los afectados por esta terrible tragedia” y precisó que las autoridades están limitando deliberadamente los detalles del caso.

PUBLICIDAD

“Entendemos que hay muchas preguntas en torno a esta investigación”, señaló Stovall en un comunicado recogido por CBS News.

“Sin embargo, para proteger la integridad de la investigación en curso, hay detalles que simplemente no podemos divulgar en este momento.”

La Oficina del Sheriff del Condado de Yellowstone indicó que lidera la investigación y compartirá actualizaciones adicionales “a medida que el tiempo lo permita”.

Las autoridades esperaban brindar más información el 26 de agosto, una vez que los investigadores tuvieran tiempo de evaluar el sitio, que seguía siendo inestable al día siguiente del incidente, según USA Today.

La causa del incendio no fue determinada de manera inmediata, y tampoco se reveló un móvil para el ataque, más allá de señalar que el agresor conocía a las víctimas.

PUBLICIDAD

La oficina del sheriff pidió a la población evitar el lugar mientras continúan las tareas para reunir pruebas, un trabajo que prevé que se extienda por varios días. Billings, ubicada en el sur de Montana, tiene aproximadamente 121.000 habitantes.