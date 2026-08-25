Un incendio fuera de control en Texas obliga a evacuar familias y cerrar escuelas: ya arrasó más de 20.000 hectáreas

Un incendio forestal consume vegetación en una zona de colinas mientras una densa columna de humo se eleva hacia el cielo en Texas (Texas A&M Forest Service Via AP)

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El incendio Ross arrasó en pocas horas más de 20.000 hectáreas (200 km²) de campos ganaderos en el norte central de Texas.

El fuego destruyó al menos 5 estructuras, obligó a evacuar zonas rurales y forzó el cierre de escuelas para este martes, mientras las autoridades advertían que podía seguir creciendo por el aumento de la temperatura.

El incendio comenzó a primera hora de la tarde del lunes en el condado de Palo Pinto y, en menos de un día, se extendió por áreas poco pobladas de dos condados.

Los vientos intensos y las condiciones de calor y sequedad alimentaron el avance que, según vecinos, llegó a saltar arroyos y ríos.

Katie Rochelle, cuya empresa familiar de alquiler de canoas perdió la oficina y el taller de reparaciones en las afueras de Graford, describió la velocidad del frente: “Simplemente se disparó demasiado rápido”. Añadió: “El viento se movía con una forma de tornado”.

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El incendio Ross comenzó en el condado de Palo Pinto y se expandió en menos de un día por dos condados del norte central de Texas (Texas A&M Forest Service Via AP)

Rochelle explicó que su marido, bombero de la zona, ayudó durante la noche a salvar la casa familiar, aunque seguía temiendo que pudiera incendiarse en cualquier momento.

“No sé cómo sobrevivió nuestra casa”, dijo. “Ahora estamos esperando y rezando. Rezando para que no alcance nuestra casa. Eso es todo lo que podemos hacer”.

Su padre, Buddy Rochelle, resumió el impacto con otra frase breve: “No sé qué vamos a hacer ahora”.

La familia también perdió una vivienda construida en la propiedad hace 100 años. Rochelle contó además que la empresa, fundada por sus bisabuelos en 1969, sufrió la destrucción de algunos autobuses y remolques, aunque las canoas parecían haberse salvado por el momento.

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El jefe de bomberos Danny Watkins, del distrito de servicios de emergencia del condado de Palo Pinto, dijo que el fuego tuvo un comportamiento más agresivo de lo previsto.

“Le hemos lanzado todo a esto y aun así estamos teniendo un efecto mínimo”, afirmó.

El incendio atravesó tierras de ranchos a unos 100 km al oeste de Fort Worth, destruyó estructuras y obligó a abrir centros de evacuación. Ganaderos y una comisión de ganado ofrecieron establos para alojar animales que debían ser retirados de la zona.

Estados Unidos registró más de 50.000 incendios forestales en lo que va del año, la cifra más alta para este tramo del calendario en una década (REUTERS/Emily Najera)

El contexto nacional de los incendios forestales

Según The Associated Press, agencia de noticias estadounidense, la expansión del frente ocurre en un contexto más amplio de alta actividad: en lo que va del año se registraron más de 50.000 incendios forestales en Estados Unidos, la cifra más alta para este mismo tramo del calendario en los últimos 10 años.

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De acuerdo con el National Interagency Fire Center, centro nacional de coordinación de incendios de Estados Unidos, solo el domingo se informaron 12 nuevos grandes incendios.

La ola de incendios también golpea a Nevada y elevó las alertas en California

The Associated Press informó además que en Nevada los equipos lograban avances para frenar el Hawk Fire, un incendio que durante el fin de semana obligó a evacuar a miles de personas en Reno cuando las llamas se acercaron a barrios densamente poblados.

Ese fuego destruyó más de 30 viviendas en 60 km² (23 millas cuadradas). Las autoridades informaron el lunes que estaba contenido en 27%.

En Nevada, el Hawk Fire obligó a evacuar a miles de personas en Reno, destruyó más de 30 viviendas y elevó las alertas por incendios en California (REUTERS/Fred Greaves)

La cantidad de personas bajo órdenes y advertencias de evacuación en el área de Reno bajó a unas 63.000, frente a más de 90.000 previamente.

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El incendio, cerca de la frontera con California, comenzó el sábado y creció con rapidez el domingo; además dejó siete heridos: tres rescatistas y cuatro civiles.

Las autoridades de Reno atribuyeron el Hawk Fire a actividad humana y sostuvieron que pudo haber sido provocado de manera intencional o accidental.

En paralelo, el National Weather Service, servicio meteorológico de Estados Unidos, advirtió sobre un alto riesgo de incendios de rápida propagación en el sur de California, al norte de Los Ángeles, y emitió una alerta de bandera roja vigente hasta el viernes.