Estados Unidos

Ola de calor extremo y alerta de incendios en Los Ángeles: advierten cortes de luz y piden prepararse para evacuaciones

Agencias municipales y del condado reforzaron dotaciones, abrieron sitios de enfriamiento y coordinaron recursos ante máximas cercanas a 42 °C, con riesgo elevado de focos de rápida propagación

Southern California Edison advirtió que unos 5.700 clientes podrían sufrir apagones planificados por el riesgo elevado de incendios en California (REUTERS/Carlos Barria)
Southern California Edison advirtió que unos 5.700 clientes podrían sufrir apagones planificados por el riesgo elevado de incendios en California (REUTERS/Carlos Barria)
Guardar

Las agencias de Los Ángeles y del condado desplegaron personal, equipos y centros de enfriamiento ante una semana de calor extremo en el sur de California.

Las autoridades advirtieron que esa combinación eleva el riesgo de incendios que se propagan con rapidez, posibles cortes preventivos de electricidad y emergencias de salud.

La advertencia más concreta alcanzó a unos 5.700 clientes de Southern California Edison que podrían quedar sujetos a apagones planificados por el riesgo elevado de incendios. De ese total, alrededor de 4.000 están en el condado de Los Ángeles, según el sitio web de la empresa.

Según informó Los Angeles Times, la mayor parte del condado permanece bajo advertencia por calor extremo.

Las agencias de Los Ángeles y del condado desplegaron personal, equipos y centros de enfriamiento ante una semana de calor extremo en el sur de California (REUTERS/Daniel Cole)
Las agencias de Los Ángeles y del condado desplegaron personal, equipos y centros de enfriamiento ante una semana de calor extremo en el sur de California (REUTERS/Daniel Cole)

El Servicio Meteorológico Nacional también emitió una alerta roja por condiciones favorables para incendios en amplias zonas interiores del suroeste de California, incluidas las montañas interiores y las laderas adyacentes de los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, además del valle de Cuyama.

PUBLICIDAD

El Departamento de Bomberos del condado informó el lunes que reforzaba la dotación y preposicionaba personal y recursos para responder con rapidez ante incendios forestales.

La alcaldesa Karen Bass indicó en otro comunicado que los bomberos de la ciudad también ya habían desplegado recursos en distintos puntos.

La alerta roja y el pico de temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por condiciones favorables para incendios en zonas interiores del suroeste de California (REUTERS/Shannon Stapleton)
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por condiciones favorables para incendios en zonas interiores del suroeste de California (REUTERS/Shannon Stapleton)

El Servicio Meteorológico Nacional previó temperaturas máximas de hasta 42 °C (108 °F) en las montañas bajas, las estribaciones y el valle de Cuyama. La alerta roja entró en vigor a las 10:00 del martes y seguirá vigente hasta las 15:00 del viernes.

Los pronosticadores advirtieron que la combinación de calor extremo, ráfagas de viento y baja humedad implica un “riesgo significativo” de incendios grandes dominados por columnas de humo, con propagación rápida y comportamiento extremo del fuego.

PUBLICIDAD

La advertencia añade: “Una alerta roja significa que en breve se producirán condiciones meteorológicas críticas para incendios. Tenga extrema precaución con cualquier cosa que pueda provocar un incendio forestal. Los residentes cerca de la interfaz urbano-forestal deben estar preparados para evacuar si se desata un incendio forestal”.

Bass pidió a los habitantes de la ciudad que “se tomen en serio este calor extremo” y remarcó que Los Ángeles dispone de cientos de lugares donde los residentes pueden refrescarse.

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles reforzó la dotación y preposicionó recursos para responder con rapidez ante incendios forestales (REUTERS/Shannon Stapleton)
El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles reforzó la dotación y preposicionó recursos para responder con rapidez ante incendios forestales (REUTERS/Shannon Stapleton)

Entre ellos hay instalaciones del sistema de Recreación y Parques y bibliotecas públicas.

La oficina de la alcaldesa informó que la ciudad amplió de 10:00 a 21:00 el horario de nueve centros de enfriamiento específicos que admiten mascotas, desde el martes hasta el viernes. Según el diario, esa red integra la respuesta municipal para afrontar los días de mayor temperatura.

El calor nocturno y el riesgo en playas

Expertos citados por la publicación señalaron que el calor de este verano fue especialmente duro porque las temperaturas nocturnas se mantuvieron altas y las zonas costeras registraron valores más elevados de lo habitual.

Esa persistencia redujo el alivio térmico durante la noche y aumentó la exposición acumulada.

El Departamento de Bomberos del condado recomendó revisar la situación de vecinos, familiares y mascotas vulnerables durante la ola de calor.

Karen Bass pidió tomar en serio el calor extremo y la ciudad de Los Ángeles amplió el horario de nueve centros de enfriamiento que admiten mascotas (REUTERS/Daniel Cole)
Karen Bass pidió tomar en serio el calor extremo y la ciudad de Los Ángeles amplió el horario de nueve centros de enfriamiento que admiten mascotas (REUTERS/Daniel Cole)

También aconsejó mantenerse hidratado, usar protector solar y otras formas de protección contra el sol, como sombrero o paraguas, y trasladar las actividades al aire libre fuera del tramo comprendido entre las 10:00 y las 18:00.

La advertencia oficial no se limitó al interior ni a las zonas propensas a incendios. El mismo departamento alertó que quienes busquen alivio en la playa encontrarán oleaje elevado y fuertes corrientes de resaca, condiciones que incrementan el riesgo de ahogamientos en el océano.

Por eso, la recomendación a los bañistas fue directa: “Actúen con extrema precaución”. En paralelo, la preparación de bomberos, los posibles cortes preventivos y la ampliación de centros de enfriamiento muestran que la respuesta pública en California se organizó ante una semana con múltiples riesgos.

Temas Relacionados

Estados UnidosLos ÁngelesCaliforniaOla de calorEstados Unidos NoticiasIncendios forestalesIncendios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

FIFA Gate: los Jinkis pactaron en Estados Unidos un procesamiento diferido por el caso de los sobornos

El padre y el hijo argentinos formalizarán el jueves en un tribunal federal de Brooklyn un entendimiento con el Departamento de Justicia, tras una causa iniciada hace más de una década, según The New York Times

FIFA Gate: los Jinkis pactaron en Estados Unidos un procesamiento diferido por el caso de los sobornos

Una disputa familiar terminó en tragedia en Montana: tiroteo e incendio que derivó en múltiples muertes

El hecho ocurrió en Billings cuando una pelea entre conocidos escaló hasta los disparos y las llamas, con adultos y menores entre las víctimas

Una disputa familiar terminó en tragedia en Montana: tiroteo e incendio que derivó en múltiples muertes

El candidato de Trump a gobernador de Florida exigió el fin de la dictadura cubana: “Ese régimen necesita caer”

Durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami, el aspirante republicano Byron Donalds aseguró que respaldará a los cubanos ante una eventual transición política en la isla y prometió convertirse en un aliado desde el gobierno estatal

El candidato de Trump a gobernador de Florida exigió el fin de la dictadura cubana: “Ese régimen necesita caer”

Un incendio fuera de control en Texas obliga a evacuar familias y cerrar escuelas: ya arrasó más de 20.000 hectáreas

El fuego Ross avanzó desde el lunes en Palo Pinto, destruyó al menos cinco estructuras y abrió refugios, con cierre de clases este martes por calor y viento

Un incendio fuera de control en Texas obliga a evacuar familias y cerrar escuelas: ya arrasó más de 20.000 hectáreas

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza por el avance tecnológico

El S&P 500 sumó 0,31%, el Nasdaq ganó 0,64% y el Dow avanzó 0,29% en una sesión en la que bajaron el crudo y los retornos de los Treasuries largos, según datos preliminares

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza por el avance tecnológico

TECNO

Nvidia negocia inversión que impulsaría la valuación de Perplexity por encima de USD 30.000 millones

Nvidia negocia inversión que impulsaría la valuación de Perplexity por encima de USD 30.000 millones

SpaceX invertirá USD 100.000 millones en un puerto espacial en Luisiana para multiplicar sus lanzamientos y crear miles de empleos

1 de cada 3 colombianos guarda contraseñas y datos bancarios en su celular

Quién es Demis Hassabis, el hombre detrás de la IA de Google que quiere construir una inteligencia superior a la humana

Estas cámaras para cuidar la casa no necesitan estar conectadas a una red wifi y siguen grabando

ENTRETENIMIENTO

El hijo menor de Britney Spears, Jayden James, debuta en la portada de una revista a los 19 años

El hijo menor de Britney Spears, Jayden James, debuta en la portada de una revista a los 19 años

Hollywood rinde homenaje a Dolly Parton tras su muerte a los 80 años

Dolly Parton: los problemas de salud y el cuidado de su esposo durante sus últimos meses de vida

La fortuna de Dolly Parton: de la pobreza de Tennessee a un patrimonio que pocos artistas han igualado

‘Avengers Endgame: Bonus’: todo sobre el relanzamiento de la película con minutos extra, adelantos exclusivos y más

MUNDO

La razón detrás del cambio en el comportamiento estacional de los osos negros y qué hacer cuando se acercan a zonas habitadas

La razón detrás del cambio en el comportamiento estacional de los osos negros y qué hacer cuando se acercan a zonas habitadas

Chile evalúa autorizar la caza selectiva del lobo marino ante un aumento de conflictos con pescadores en el sur

Mazos, hachas y explosivos: alertan sobre el aumento de la violencia en los robos a los museos de Europa

Transmisiones ilegales en Rusia: dos ligas de fútbol de Reino Unido se unen para enfrentar a una plataforma de streaming

El tumor había vuelto y estaba destruyendo el hueso, pero los veterinarios tenían un plan sin precedentes: la historia de la pitón Jodie Foster