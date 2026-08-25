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FIFA Gate: los Jinkis pactaron en Estados Unidos un procesamiento diferido por el caso de los sobornos

El padre y el hijo argentinos formalizarán el jueves en un tribunal federal de Brooklyn un entendimiento con el Departamento de Justicia, tras una causa iniciada hace más de una década, según The New York Times

Hugo Jinkis (izquierda) y Mariano Jinkis se entregaron en Argentina en 2015, pero un juez de ese país bloqueó su extradición. En mayo de 2026, volaron voluntariamente a Estados Unidos
Hugo Jinkis (izquierda) y Mariano Jinkis se entregaron en Argentina en 2015, pero un juez de ese país bloqueó su extradición. En mayo de 2026, volaron voluntariamente a Estados Unidos
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Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo argentinos investigados por corrupción en el fútbol mundial, alcanzaron un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para resolver los cargos de soborno presentados hace más de una década, según informó The New York Times. Ambos comparecerán el jueves ante un tribunal federal en Brooklyn para comunicar el acuerdo al juez.

Según los fiscales, los Jinkis admitirán haber pagado “decenas de millones de dólares en sobornos comerciales” a funcionarios de organizaciones sudamericanas de fútbol a cambio de derechos de televisión y patrocinio de torneos. Los pagos comenzaron en la década de los 90 y se extendieron hasta 2015, año en que ambos fueron imputados como parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre la corrupción en la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial.

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Los términos del acuerdo no se hicieron públicos, aunque este tipo de arreglos suele permitir que los cargos sean retirados si los acusados cumplen una serie de condiciones. Los abogados de los hombres no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentario.

A diferencia de otros imputados en la causa, los Jinkis lograron eludir la extradición y permanecieron como prófugos en Argentina. En mayo, The New York Times reveló que ambos habían viajado a Nueva York ese mes para mantener negociaciones secretas con los fiscales federales. Su llegada se produjo en medio de una oleada de cuestionamientos sobre la corrupción en el fútbol internacional, mientras Estados Unidos organizaba la Copa del Mundo.

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El presidente Donald Trump fue señalado por presuntos actos de corrupción durante el torneo al pedir al presidente de la FIFA que revisara una suspensión contra un jugador estadounidense, sanción que posteriormente fue revertida. A la fecha, el gobierno federal ha obtenido más de dos decenas de condenas en esta causa de larga data. Varios acusados cumplieron penas de prisión, mientras que muchos otros acordaron cooperar, pagar multas elevadas y actuar como testigos en juicios.

Mariano Jinkis
Mariano Jinkis

Los Jinkis, en contraste, no enfrentarían tiempo en prisión. Los fiscales presentarán un nuevo cargo contra ambos, ante el cual se declararán inocentes formalmente el jueves. No está claro si el acuerdo incluirá sanciones económicas o restituciones, aunque estas condiciones son frecuentes en este tipo de arreglos.

En los últimos 10 años, un banco suizo y la firma argentina de mercadeo deportivo Full Play —propiedad de los Jinkis— acordaron acuerdos de procesamiento diferido en la causa, entregando en conjunto casi USD 200 millones en multas y decomisos. Hasta ahora, ningún individuo había recibido un trato similar.

La causa, considerada durante años una fuente de orgullo dentro de la oficina del fiscal federal de Brooklyn, ha enfrentado un debilitamiento sistemático durante la segunda administración Trump. En diciembre, el Procurador General de Solicitudes, D. John Sauer, solicitó el sobreseimiento de los cargos contra Hernán López, ex ejecutivo de Fox Corporation, y contra Full Play. López y la empresa habían sido condenados en juicio en 2023; esas condenas fueron anuladas por el juez a cargo del caso, luego reinstauradas en julio de 2025 por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, y los cargos fueron sobreseídos en mayo tras una apelación ante la Corte Suprema.

Desde entonces, cinco acusados más han solicitado la anulación de sus condenas y la devolución de millones en multas. El Departamento de Justicia se ha opuesto a esas peticiones, argumentando que, si bien la persecución de López y Full Play no encajaba con las prioridades de la administración, mantiene los cargos contra los demás acusados involucrados en los mismos esquemas de soborno.

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