Burger King lanza nuevos nuggets de pollo en EE. UU.: cómo son y desde cuándo estarán en el menú

Burger King lanzará el 1 de septiembre de 2026 en Estados Unidos una nueva versión de sus nuggets de pollo con una receta reformulada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 1 de septiembre de 2026, Burger King lanzará en sus locales de Estados Unidos una nueva versión de sus nuggets de pollo, con una receta reformulada tras analizar miles de quejas de clientes.

El cambio importa ahora porque acompaña la estrategia de crecimiento de la cadena, que informó un alza del 8,5% en ventas comparables y recientemente superó a Wendy’s.

El lanzamiento responde a las críticas sobre la versión anterior, que consumidores describieron como “seca”, “gomosa” y “decepcionante”.

La empresa sostuvo que revisó “miles de mensajes de texto, llamadas y comentarios” antes de rediseñar el producto, con la idea de ajustar tanto el sabor como la textura.

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Los nuevos nuggets se elaborarán con pollo 100% de carne blanca, tendrán un empanizado más crujiente y una marinada mejorada.

La reformulación de los nuggets de pollo respondió a miles de quejas de clientes que cuestionaron la textura y el sabor de la versión anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chef principal de la empresa en Estados Unidos y Canadá, Amy Alarcon, dijo que el proceso evaluó “cada elemento de la experiencia, desde el pollo y el empanizado hasta las salsas que lo unen todo”. Según explicó, el trabajo no se limitó a una corrección puntual, sino a una revisión integral del producto.

Alarcon agregó que invitaron a “clientes reales, incluidos algunos de nuestros críticos más duros, niños, a probar y perfeccionar la receta”.

Con esa instancia, la marca buscó validar el resultado con públicos que suelen consumir nuggets con frecuencia y que, por lo tanto, tienden a notar diferencias de textura y condimentos.

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Receta, presentación, salsas y precios

Burger King también cambiará la presentación: los nuggets se servirán en caja en lugar de bolsa, con el objetivo de mejorar la experiencia al consumirlos.

La modificación apunta, además, a que el producto llegue en mejores condiciones hasta el momento de comerlo, una variable que la compañía ya venía trabajando con otros ítems del menú.

Una familia comparte porciones de nuggets de pollo con salsas desde dos cajas de cartón en un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta incluirá salsas agridulce, miel-mostaza y buffalo. Por tiempo limitado, la cadena sumará la Special Savory Sauce, que describió como “cremosa, ácida y ligeramente picante”, con matices de BBQ, ketchup, ajo, cebolla y pimienta negra.

En su comunicación, la empresa presentó este componente como un complemento pensado para acompañar el nuevo empanizado y potenciar el perfil de sabor del pollo.

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Los precios sugeridos irán de USD 1,99 por 4 nuggets a USD 7,49 por 20 nuggets. La marca mantendrá el enfoque en el valor y señaló que el pollo ofrece ventajas de costo frente a la carne de res, un factor relevante para cadenas que buscan sostener promociones o menús competitivos sin trasladar todos los incrementos al consumidor.

Estrategia y contexto en la industria de comida rápida

La reformulación de los nuggets se suma a un plan de modernización que la compañía ya aplicó con el rediseño del Whopper y con cajas protectoras para evitar hamburguesas aplastadas.

En ese marco, la actualización se presenta como parte de una secuencia de ajustes destinados a reforzar la consistencia de la experiencia en los locales.

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Robert Byrne, de Technomic, firma de investigación de mercado, consideró que la renovación “tiene todo el sentido” para fortalecer la posición de la marca.

También señaló que los nuggets suelen sumarse a los pedidos y pueden elevar el gasto medio por pedido, sobre todo cuando funcionan como acompañamiento para compartir o como una opción adicional para familias.

El sector de comida rápida en Estados Unidos atraviesa una competencia intensa alrededor del pollo, impulsada por el alza del precio de la carne vacuna y la preferencia por opciones consideradas más saludables.

La oferta de nuggets incluirá salsas agridulce, miel-mostaza y buffalo, además de la Special Savory Sauce por tiempo limitado (Imagen Ilustrativa Infobae)

McDonald’s, Taco Bell y KFC también reformularon o ampliaron sus líneas de pollo, en un contexto en el que el producto aparece en menús y campañas con un peso cada vez mayor.

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Según datos de Technomic, cerca del 30% de los clientes de McDonald’s y Chick-fil-A agregan nuggets a sus pedidos, mientras que en Burger King la proporción es la mitad.

Para la cadena, el desafío será recortar esa distancia con un producto que pueda convertirse en elección recurrente y, al mismo tiempo, reforzar la venta cruzada con salsas y acompañamientos.

La empresa, además, vinculó el objetivo de crecer en el segmento familiar y del público infantil con su asociación con la franquicia Star Wars, que mostró un repunte en ese público.

Como parte de la campaña, Burger King invitó a los clientes a seguir enviando sus opiniones sobre el producto. También habilitó una línea directa de mensajes de texto al presidente de Burger King en Estados Unidos, Tom Curtis, para recoger comentarios y continuar ajustando la receta, en una estrategia orientada a sostener el ida y vuelta con el consumidor.

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El avance de la cadena en el mercado, la diversificación del menú y la adaptación a las demandas del público marcan una nueva fase en la competencia por el liderazgo en la comida rápida estadounidense.