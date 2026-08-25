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El candidato de Trump a gobernador de Florida exigió el fin de la dictadura cubana: “Ese régimen necesita caer”

Durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami, el aspirante republicano Byron Donalds aseguró que respaldará a los cubanos ante una eventual transición política en la isla y prometió convertirse en un aliado desde el gobierno estatal

Byron Donalds pidió la caída del régimen cubano y prometió ser un gran amigo de Cuba si llega a la gobernación de Florida. (REUTERS/Joe Skipper)
Byron Donalds pidió la caída del régimen cubano y prometió ser un gran amigo de Cuba si llega a la gobernación de Florida. (REUTERS/Joe Skipper)
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El candidato republicano a gobernador de Florida, el congresista Byron Donalds, pidió este martes la caída del régimen cubano y prometió ser “un gran amigo” de la isla cuando ese momento llegue. Las declaraciones se produjeron el mismo día en que la administración de Donald Trump prorrogó por un año más la ley que sostiene el embargo comercial y financiero contra la dictadura de La Habana.

Ese régimen necesita caer y, cuando lo haga, el pueblo cubano tendrá un gran amigo en mí como próximo gobernador de Florida”, afirmó Donalds tras un acto político en Miami. El congresista, quien ganó las primarias republicanas hace una semana, tiene el respaldo de Trump de cara a las elecciones del 3 de noviembre y podría convertirse en el primer gobernador afroestadounidense del estado.

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El acto tuvo lugar en la Torre de la Libertad, el edificio del centro de Miami que albergó a miles de cubanos durante las décadas de 1960 y 1970. Allí, Donalds presentó a su candidato a vicegobernador: el senador estatal Bryan Ávila, hijo de exiliados que, según el propio candidato, “huyeron del comunismo”.

Defendemos el sentido común, y creo que es indicativo que estemos hoy aquí en la Torre de la Libertad porque Florida se ha convertido en la encarnación de personas, tanto de nuestro país como procedentes de Cuba y Venezuela, que querían escapar de la tiranía y vinieron aquí, a Florida”, dijo el congresista durante su discurso.

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Byron Donalds hizo sus declaraciones en Miami tras ganar las primarias republicanas y con el respaldo de Trump para las elecciones de Florida. (REUTERS/Al Drago)
Byron Donalds hizo sus declaraciones en Miami tras ganar las primarias republicanas y con el respaldo de Trump para las elecciones de Florida. (REUTERS/Al Drago)

Donalds articuló su mensaje en torno a la amenaza del socialismo y aseguró que Florida recibe a empresarios y familias que “huyen” de las políticas progresistas de estados como Nueva York y California. “Tenemos que asegurarnos de que las personas en Miami-Dade y en toda Florida entiendan que el socialismo no puede afianzarse en Florida”, sostuvo ante los presentes.

El acto contó con la presencia del congresista federal Mario Díaz-Balart, una de las voces más activas en el Congreso de Estados Unidos contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Byron Donalds no permitirá que el socialismo tome el estado de Florida”, afirmó Díaz-Balart. “Que Dios los bendiga a todos. Y este es el lugar donde el socialismo viene a morir”, agregó.

El embargo, extendido hasta 2027

La Casa Blanca formalizó este martes la extensión de la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading With the Enemy Act, TWEA) aplicada a Cuba. Mediante un memorando ejecutivo firmado el 20 de agosto de 2026, Trump prorrogó hasta el 14 de septiembre de 2027 las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos, que expiraban en septiembre de este año. El mandatario justificó la medida al señalar que la continuidad de esas restricciones “redunda en el interés nacional de Estados Unidos”. El documento instruyó al Secretario del Tesoro para su publicación en el Registro Federal.

La Casa Blanca justificó la extensión de la Ley de Comercio con el Enemigo por el interés nacional de Estados Unidos y ordenó su publicación oficial. (REUTERS/Norlys Pérez)
La Casa Blanca justificó la extensión de la Ley de Comercio con el Enemigo por el interés nacional de Estados Unidos y ordenó su publicación oficial. (REUTERS/Norlys Pérez)

Fue la administración de John F. Kennedy la que, en 1962, recurrió por primera vez a esa misma ley para establecer el embargo contra la dictadura. La renovación llega en un momento de tensión máxima entre ambos países: desde enero, Cuba enfrenta un bloqueo petrolero impuesto por Washington, al que se sumaron en mayo sanciones adicionales orientadas a desincentivar la inversión extranjera.

El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó la prórroga y la calificó como la confirmación de una política de asfixia económica. Analistas independientes y sectores de la ciudadanía cubana señalan, en cambio, que la gestión centralizada del régimen y la ausencia de reformas estructurales son las causas de fondo del deterioro social y productivo en la isla.

La apuesta de Donalds por el electorado de origen cubano responde a datos concretos. Pese a que la desaprobación de Trump entre los latinos alcanzó el 66% en marzo pasado, los cubanos se mantienen como el único subgrupo que respalda al presidente, con un balance neto positivo de 22 puntos porcentuales, según una encuesta del Latino Public Opinion Forum de la Universidad Internacional de Florida (FIU). Los republicanos también apuntan al peso electoral de los venezolanos en el sur del estado, otro grupo históricamente reacio al término “socialismo”.

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