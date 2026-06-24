Un juez federal exige que la administración de Trump explique la lona en la fachada del Kennedy Center

La lona fue instalada en la madrugada del 13 de junio antes de quitar las letras con el nombre de Trump de la fachada del Centro Kennedy (REUTERS/Ken Cedeno).

El juez federal Christopher Cooper ordenó a la administración de Donald Trump explicar, antes del 31 de julio, por qué cubrió con una lona la fachada del Kennedy Center, después de retirar el nombre del presidente del edificio por mandato judicial. El recubrimiento oculta al público el nombre del fallecido presidente John F. Kennedy.

La orden del juez, citada por Reuters, exige un informe sobre “el propósito y el estado de la lona y el andamiaje” instalados en la parte frontal del centro. Según NPR, el tribunal también pide una actualización sobre construcción, programación y acceso público.

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La orden de retirar el nombre de Donald Trump

La junta había votado en diciembre incorporar el nombre de Trump sin buscar autorización legislativa, precisó Forbes. Por consiguiente, la representante demócrata de Ohio Joyce Beatty, integrante de la junta del centro, presentó una demanda.

En consecuencia, el juez Cooper ordenó retirar el nombre de Trump de la señalética y bloqueó su plan de cerrar el complejo durante dos años para iniciar renovaciones el 4 de julio. A su vez, el tribunal resolvió que el centro debe volver a su nombre original porque la ley de 1964 que lo creó delega en el Congreso la facultad de nombrarlo.

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Por su parte, la administración Trump pidió a una corte federal de apelaciones que suspenda la decisión de retirar el nombre del presidente, dado que sostiene que afectará de manera sustancial la recaudación y su viabilidad financiera.

En los escritos judiciales, se argumenta que personas y empresas que donaron o donarán millones de dólares solo estaban dispuestas a hacerlo si el edificio llevaba la denominación de Trump.

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El tribunal resolvió que el Centro Kennedy debe volver a su nombre original porque la ley de 1964 reserva al Congreso la facultad de nombrarlo (REUTERS/Daniel Heuer).

La lona quedó instalada después de que retiraran el nombre

Los trabajadores colocaron la lona en la madrugada del 13 de junio, antes de quitar las letras con el nombre de Trump de la señalización exterior. La remoción se hizo horas después del plazo original fijado por el tribunal y el letrero permaneció cubierto desde entonces, indicó NPR.

La vocera del centro, Roma Daravi, dijo anteriormente a The Washington Post que la lona se instaló para permitir reparaciones en la fachada de mármol, aunque no precisó cuándo será retirada.

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En una presentación de esta semana, los abogados de Beatty, citados por Reuters, sostuvieron que la “lona semipermanente” parece ser “esfuerzo de la administración Trump por frustrar el restablecimiento del statu quo tal como existía antes del cambio de nombre”.

Beatty calificó la obstrucción de la fachada como un “acto de mezquina rebeldía”. En otra presentación previa, citada por Forbes, la congresista sugirió que la lona seguía allí para “calmar egos heridos”.

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La dirección actual del complejo pidió más tiempo para informar sus planes. El actual presidente y director ejecutivo del centro, Matt Floca, planeó presentar a los fideicomisarios tres opciones: un cierre total por reformas, un cierre parcial con acceso limitado o cierres escalonados para atender la infraestructura más deteriorada.

No obstante, el juez negó la prórroga y dispuso que el informe se presente dentro de los siete días posteriores a la reunión de la junta de julio o, como máximo, el 31 de julio, lo que ocurra primero.

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La remoción del nombre de Trump se hizo horas después del plazo original fijado por el tribunal (REUTERS/Ken Cedeno).

La disputa por la programación y la actividad del Kennedy Center

Respecto a los pedidos de otorgar los planes de programación, el centro alega que no está obligado a reprogramar funciones canceladas ni a diseñar nuevos eventos para cumplir con la orden de permanecer abierto después del 5 de julio, mientras Beatty afirmó que la falta de actividad convirtió al lugar en una “cáscara sin vida”, reportó Forbes.

Reactivar una cartelera sólida en los próximos meses aparece como una tarea difícil. Según NPR, muchos artistas de primera línea cancelaron actuaciones por la politización del recinto y la mayor parte del personal de programación se marchó por despidos o renuncias.

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El contraste con la actividad histórica del complejo resulta marcado: en años anteriores presentó más de 2.000 eventos artísticos y educativos por año. En la agenda actual solo figuran algunas proyecciones gratuitas al aire libre de películas como “Diario de una princesa” y “Clue”, además de talleres participativos para niños, detalló Forbes.