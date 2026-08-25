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La razón detrás del cambio en el comportamiento estacional de los osos negros y qué hacer cuando se acercan a zonas habitadas

Investigadores de Virginia Tech identificaron que el letargo invernal de estos mamíferos responde a dos señales ambientales distintas y advierten que su desacople por el calentamiento global alteraría ciclos naturales con consecuencias aún no del todo dimensionadas

Un oso negro erguido sobre sus patas traseras apoya las garras en el tronco de un árbol cubierto de musgo en un bosque con hojas secas.
El trabajo siguió a 4 hembras salvajes preñadas y vinculó 45 comportamientos con señales ambientales durante el periodo de inactividad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los científicos de Virginia Tech identificaron cómo la temperatura y la duración de la luz diaria influyen en la hibernación de los osos negros en Estados Unidos, a partir de un estudio basado en más de 22.000 horas de video registradas en el Centro de Investigación del Oso Negro.

Según la publicación de la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, la investigación aporta nuevos datos sobre la relación entre las condiciones ambientales y el comportamiento de inactividad de los osos negros americanos (Ursus americanus), con posibles aplicaciones para la gestión de fauna silvestre.

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El estudio estuvo encabezado por Brogan Holcombe, estudiante de doctorado del Departamento de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Virginia Tech, junto con Marcella Kelly, profesora de esa institución, y Bernardo Mesa-Cruz, autor de una investigación previa.

Qué factores influyen

Un oso de anteojos adulto sentado sobre una gran piedra junto a una cría de la misma especie en un terreno natural
La investigación sobre osos negros analizó más de 22.000 horas de video registradas en el Centro de Investigación del Oso Negro (Magnific)

El equipo analizó de forma directa la influencia combinada de la temperatura y del fotoperiodo, que es la variación estacional de las horas de luz a lo largo del año. Hasta ahora existía la idea de que el reposo estacional dependía sobre todo de las condiciones térmicas.

El material registrado permitió seguir la actividad de 4 hembras salvajes preñadas durante varias etapas del periodo de inactividad. Fueron monitoreadas entre septiembre de 2015 y mayo de 2016 dentro de un entorno semicontrolado expuesto a las condiciones del entorno.

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A partir de esas observaciones, el equipo clasificó 45 comportamientos distintos y los vinculó con señales ambientales como las anteriormente nombradas, además de cambios fisiológicos asociados a este letargo invernal.

Un oso de pelaje negro mira hacia la cámara rodeado de hojas y vegetación verde con una rama fina en la boca
Un estudio de Virginia Tech identificó que la temperatura y las horas de luz influyen en la hibernación de los osos negros en Estados Unidos (Magnific)

Las investigaciones previas habían mostrado que, durante la hibernación, estos mamíferos no ingieren nutrientes ni producen orina, un fenómeno conocido como anuria, y aun así conservan la integridad muscular y la masa ósea.

Los resultados del estudio

El trabajo concluyó que estas 2 influencias tienen un papel importante y que, en varios momentos, actúan de manera conjunta. Esa interacción apareció con más fuerza en etapas consideradas sensibles, como la alimentación previa al estado de inactividad y la salida de la madriguera.

La temperatura tuvo más peso durante la hiperfagia, que es la etapa en la que los osos comen más para acumular grasa; la hipofagia, cuando empiezan a reducir la ingesta de alimento; y el preparto, es decir, el período de hibernación anterior al nacimiento de las crías.

Una osa negra y dos crías sobre una roca rodeada de flores moradas al atardecer.
El fotoperiodo cobró más importancia en el posparto y en la emergencia de la madriguera de los osos negros (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, el fotoperiodo cobró más importancia en el posparto, cuando las crías ya nacieron y la madre seguía en la madriguera; y en la emergencia, que es la fase en la que salen del refugio y retoman su actividad fuera de él.

Ese resultado pone en discusión una suposición extendida sobre el tema: en lugar de un mecanismo guiado principalmente por un solo estímulo, los hallazgos apuntan a una relación más compleja del ambiente.

Riesgos ante cambios del clima

La investigación también advirtió sobre un posible desacople entre esas señales del entorno. La razón es que la cantidad de horas de luz se mantiene constante de un año a otro, mientras que las condiciones térmicas pueden variar.

Ese desajuste podría agravarse con los cambios climáticos, alterando los periodos de hibernación de estos animales y provocando efectos en cadena en los ecosistemas.

Un oso negro de pelaje oscuro se sostiene de pie sobre dos patas en una ladera boscosa rodeada de coníferas y ramas secas.
El estudio indicó que la hibernación de los osos negros no depende solo de la temperatura, sino también del fotoperiodo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“A medida que aumentan las temperaturas, los osos pueden volverse más activos durante las épocas en las que tradicionalmente permanecerían inactivos”, señaló Holcombe.

Esa alteración del comportamiento puede modificar el ajuste entre los ciclos naturales de los animales y la disponibilidad de alimento según la estación.

El estudio sostuvo que, si los animales se mantienen activos en períodos en los que antes reducían su movimiento, podrían buscar recursos asociados a la presencia humana, lo que llevaría a aumentar el contacto con los humanos.

Alcance y utilidad del trabajo

Un oso negro erguido sobre sus patas traseras en un claro rodeado de hierba, flores y pinos.
Los científicos advirtieron que el cambio climático puede desacoplar la temperatura y las horas de luz y alterar los periodos de hibernación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fue presentada como uno de los primeros estudios que examinan de forma directa la influencia combinada de temperatura y fotoperiodo en la ecología de la hibernación de la especie.

Es un fenómeno frecuente entre las especies de pequeños mamíferos, por lo que gran parte de la información disponible sobre la interacción entre la fisiología, el ambiente y el momento en que ocurre este reposo proviene del estudio de estos animales.

Una mejor comprensión de la respuesta de los osos negros frente a cambios ambientales puede ofrecer herramientas más precisas para quienes gestionan fauna silvestre. La utilidad práctica pasa por anticipar modificaciones de comportamiento y planificar medidas para el futuro.

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