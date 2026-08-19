Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

El Kennedy Center informa que no restaurará el nombre de Trump en su fachada antes del 8 de septiembre

La notificación ante un tribunal federal llegó tras la votación de la junta directiva que avaló una nueva inscripción en el frente, una clausura de dos años por obras y la continuidad de las lonas blancas

El directorio del Centro Kennedy aprobó una inscripción que indica que el edificio fue restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump (REUTERS/Kevin Lamarque).
El directorio del Centro Kennedy aprobó una inscripción que indica que el edificio fue restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump (REUTERS/Kevin Lamarque).
Guardar

El conflicto por el nombre del Centro Kennedy sumó un nuevo capítulo después de que la institución informara ante un tribunal federal que no volverá a colocar el nombre del presidente Donald Trump en la fachada antes del 8 de septiembre, “como muy pronto”, para dar tiempo a los argumentos legales.

La nueva resolución del directorio prevé que el frente del edificio incluya una inscripción que señale que el centro fue “restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump”. La misma iniciativa también contempla bautizar con el nombre del mandatario la plaza situada frente al edificio, reportó Associated Press.

PUBLICIDAD

A su vez, el directorio dejó abierta la posibilidad de sumar otra referencia al mandatario si el Fondo Trump Kennedy Center alcanza los USD 100 millones. En ese escenario, la fachada diría: “El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump y financiado por el Fondo Trump Kennedy Center”.

La controversia inició después de que el juez federal Christopher Cooper resolviera en mayo que la colocación anterior del nombre de Trump en el edificio había sido ilegal y ordenara retirarla. Tras ese fallo, quitaron las letras instaladas junto al nombre del expresidente John F. Kennedy y cubrieron la fachada con andamios y lonas blancas.

PUBLICIDAD

La ofensiva legal de Joyce Beatty para frenar el cambio

Los abogados de la congresista demócrata por Ohio e integrante del directorio, Joyce Beatty, pidieron al juez que se pronuncie antes del 8 de septiembre, dado que existen “motivos suficientes para creer” que los demandados intentarán ejecutar su “resolución ilegal” apenas tengan oportunidad.

En la presentación citada por CNN, los abogados de Beatty afirmaron: “Este tribunal no debería permitir que los acusados ​​lleven a cabo esta última maniobra, en contravención directa de su decisión anterior y en flagrante desafío a la ley”.

Al mismo tiempo, cuestionaron que el centro se negara a comprometerse de forma inequívoca a frenar el cambio hasta que la Justicia determine si la medida es legal.

El plan prevé otra referencia a Donald Trump en la fachada si el Fondo Trump Kennedy Center alcanza los USD 100 millones (REUTERS/Jonathan Ernst).
El plan prevé otra referencia a Donald Trump en la fachada si el Fondo Trump Kennedy Center alcanza los USD 100 millones (REUTERS/Jonathan Ernst).

El cierre por obras y las dudas sobre la votación

En la misma reunión del directorio en la que se aprobó restituir el nombre de Trump al edificio, se votó a favor de un cierre completo de dos años para llevar adelante renovaciones, mientras parte de la programación se trasladará a otras sedes.

La institución alegó ante el tribunal que un analista de Delta Consulting Group concluyó que un cierre parcial extendido durante cuatro años elevaría los costos, alargaría la obra y generaría problemas de seguridad.

Además, según el Kennedy Center, recomendó un cierre total porque minimizaría el costo total y reduciría el tiempo de alteración de la programación, precisó Associated Press.

Por su parte, los abogados de Beatty pusieron bajo sospecha el proceso de votación al detallar que la documentación llegó a los miembros del directorio apenas dos días antes de la reunión.

Asimismo, sostuvieron que algunos materiales parecían haber sido preparados antes del fallo de mayo y que hacían referencia a un cierre originalmente previsto para el 6 de julio.

Para la parte demandante, la votación de agosto repite “las mismas fallas” que la de marzo, la cual el juez Cooper había calificado de “mal informada y aparentemente predeterminada”.

El juez federal Christopher Cooper resolvió en mayo que la colocación anterior del nombre de Trump en el Centro Kennedy había sido ilegal y ordenó retirarla (REUTERS/Anna Rose Layden).
El juez federal Christopher Cooper resolvió en mayo que la colocación anterior del nombre de Trump en el Centro Kennedy había sido ilegal y ordenó retirarla (REUTERS/Anna Rose Layden).

La disputa por la lona y el andamiaje frente al edificio

Otra parte del litigio se concentra en la estructura temporal que permanece frente al edificio. El Kennedy Center no asumió en su última presentación ningún compromiso para quitar la lona.

En un primer momento, declararon que su presencia respondía a la reparación de los daños ocasionados por el retiro del nombre. Ahora, ante el tribunal federal manifestaron que continuaban en la fachada por tareas de prueba de agua y reparaciones estructurales en el techo, consignó CNN.

Esa fundamentación fue rechazada por los abogados de Beatty, quienes señalaron que los aleros del techo están a unos 6 metros por encima del andamiaje. En su escrito, la defensa pidió una orden judicial que obligue al centro a explicar por qué la lona no debería retirarse en las próximas semanas.

Los abogados añadieron que los demandados insinuaron que podrían montar más andamios en otras zonas del complejo para inspeccionar otras partes del techo, aunque remarcaron que eso no ocurrió en los últimos meses.

Ese punto, según su argumento ante el juez, sería una indicación de que la estructura “no tiene nada que ver con el techo y, en cambio, pretende desafiar el retorno al statu quo”.

El tribunal federal debe definir ahora si interviene antes del 8 de septiembre, fecha que quedó marcada como el primer momento en que podría volver a impulsarse la inscripción con el nombre de Donald Trump en la fachada del centro cultural.

Temas Relacionados

Joyce BeattyKennedy CenterDonald TrumpWashington D. C.Estados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dueño de la Mansión Playboy vende su casa por casi USD 25 millones y firma una de las operaciones más altas de Miami

El inmueble de Daren Metropoulos en Altos Del Mar se ubicó entre los contratos récord del sector inmobiliario. La transacción refleja la fuerte demanda por propiedades exclusivas frente al océano Atlántico

El dueño de la Mansión Playboy vende su casa por casi USD 25 millones y firma una de las operaciones más altas de Miami

Las ventas minoristas en EE. UU. cayeron de forma inesperada y pronunciada tras los descuentos de verano

Los hogares redujeron compras tras el impulso fiscal de meses previos, con retrocesos en comercio digital, autos y combustibles, mientras analistas ajustan sus previsiones para el trimestre

Las ventas minoristas en EE. UU. cayeron de forma inesperada y pronunciada tras los descuentos de verano

El Ejército de EE.UU. ofrece 4 días libres para jugar GTA VI a soldados que vuelvan a alistarse

La iniciativa surgió en un batallón de Georgia, donde quienes extiendan su vínculo podrán acceder a una licencia especial coincidente con el esperado estreno de Rockstar

El Ejército de EE.UU. ofrece 4 días libres para jugar GTA VI a soldados que vuelvan a alistarse

“Tolerancia cero”: el ultimátum del Pentágono a 30 universidades de EE. UU. por nexos de riesgo con China

El Departamento de Defensa da dos semanas a centros de élite como Harvard y el MIT para cancelar convenios de investigación con China, Rusia e Irán bajo la amenaza de perder su financiamiento federal

“Tolerancia cero”: el ultimátum del Pentágono a 30 universidades de EE. UU. por nexos de riesgo con China

Amazon entregará pedidos 100% con drones y sin humanos: todo inicia en Estados Unidos

La tecnología integra navegación autónoma, sensores anticolisión y permisos de la Administración Federal de Aviación

Amazon entregará pedidos 100% con drones y sin humanos: todo inicia en Estados Unidos

TECNO

La verdad sobre la ‘papelera’ de WhatsApp: dónde van los archivos eliminados y cómo recuperarlos paso a paso

La verdad sobre la ‘papelera’ de WhatsApp: dónde van los archivos eliminados y cómo recuperarlos paso a paso

Pasos para borrar archivos pesados de WhatsApp y recuperar memoria en tu celular

Truco de fabricantes para limpiar la pantalla del televisor, teléfono o monitor sin dejar marcas

El internet cuántico supera su primera prueba en el mundo real y abre la puerta a nuevas comunicaciones

Códigos de Free Fire para hoy miércoles 19 de agosto: cómo canjearlos para tener skins y diamantes gratis

ENTRETENIMIENTO

Así celebró Nicole Kidman su cumpleaños en Islandia: cocteles, spa y un viaje en yate de más de 50 mil dólares

Así celebró Nicole Kidman su cumpleaños en Islandia: cocteles, spa y un viaje en yate de más de 50 mil dólares

Jenna Fischer habló sobre su recuperación tras el cáncer de mama: “Me dio una esperanza enorme”

Sandra Bullock habla por primera vez de la muerte de Bryan Randall y revela por qué ocultó su enfermedad: “Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo”

Nicola Coughlan revela el gran cambio de Penelope en la temporada 5 de “Bridgerton”: “Es agridulce”

Céline Dion confesó haber tomado altas dosis de Valium para sobrellevar el síndrome de la persona rígida

MUNDO

Netanyahu advirtió a Turquía que no permitirá una base militar en Siria: “Nos aseguramos de que lo entendieran”

Netanyahu advirtió a Turquía que no permitirá una base militar en Siria: “Nos aseguramos de que lo entendieran”

La Unión Europea busca una generación sin tabaco: subas de impuestos de hasta 139% y nuevas reglas para la nicotina

Restos humanos, monedas romanas y defensas de guerra: el enigma de Whitechapel Mount de Londres

Más de 27 horas en el aire y capacidad para atacar objetivos en tierra: cómo es el Reaper que operará Colombia

Kleber Mendonça Filho estrena un cortometraje sobre Jafar Panahi filmado en las calles de Nueva York