Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Paramount exige una fianza de USD 1.900 millones a los estados y guionistas por el retraso de la fusión con Warner Bros.

La compañía pidió a la Justicia que los demandantes cubran las pérdidas económicas provocadas por el juicio antimonopolio previsto para marzo de 2027

Paramount afirmó que ya obtuvo autorizaciones regulatorias en 68 jurisdicciones y sostuvo que el litigio antimonopolio es la única barrera pendiente para la fusión (REUTERS/Dado Ruvic).
Paramount afirmó que ya obtuvo autorizaciones regulatorias en 68 jurisdicciones y sostuvo que el litigio antimonopolio es la única barrera pendiente para la fusión (REUTERS/Dado Ruvic).
Guardar

Paramount solicitó a una jueza federal de California que obligue a la coalición de 12 estados y al Sindicato de Guionistas (WGA) a presentar una fianza de USD 1.880 millones para cubrir las pérdidas que, según la compañía, provoca el juicio antimonopolio por la fusión con Warner Bros.

De acuerdo con Variety, la presentación judicial se realizó ante la magistrada Araceli Martínez-Olguín. En ese escrito, Paramount exige que la restricción de cerrar el acuerdo se disuelva si los demandantes no depositan la garantía antes del 30 de septiembre de 2026. Solo si los estados pierden el caso, se podría cobrar el monto de la fianza.

PUBLICIDAD

La magistrada frenó de forma temporal la operación en julio para analizar la impugnación. Más tarde, estableció un juicio para marzo de 2027. Cuando dictó la restricción inicial, Martínez-Olguín eximió a los estados de presentar una fianza al considerar que actuaban en defensa de “intereses públicos importantes”.

Por su parte, Paramount aceptó retrasar el cierre hasta cinco días después del resultado del litigio o hasta el 1 de junio de 2027, lo que ocurra primero. La fecha límite final para completar la operación quedó fijada para el 4 de junio de 2027.

Dos torres de agua. Una con logo amarillo y azul 'WB'. Otra con logo azul 'Paramount' con montaña y estrellas. Fondo de cielo azul
Las torres de agua de los estudios Warner Bros. y Paramount Pictures exhiben los respectivos logotipos de las compañías bajo un cielo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo justifica Paramount su pedido

La empresa dirigida por David Ellison obtuvo autorizaciones regulatorias en 68 jurisdicciones y la demanda antimonopolio representa la única barrera pendiente.

En su argumentación, Paramount afirmó que la demora mínima de ocho meses bloqueará la integración entre ambas empresas y frenará inversiones en contenidos, producción y talento creativo. Al mismo tiempo, advirtió sobre efectos para los empleados de los dos grupos por la incertidumbre que rodea al proceso.

PUBLICIDAD

La suma de la fianza se calculó a partir del costo máximo potencial de una cláusula contractual por demora y de gastos adicionales de financiamiento.

La cláusula por demora fue propuesta por Paramount para ganarle a sus competidores y estipula que deberá pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery 25 centavos por acción desde el 1 de octubre, lo que equivale a cerca de USD 7 millones por día o USD 650 millones por trimestre hasta que la transacción se complete.

A esos montos, se sumarían USD 190 millones en “costos de financiamiento adicionales derivados del retraso en la consumación de la fusión hasta junio de 2027”.

La empresa advirtió que el retraso en la fusión frena inversiones en contenidos, producción y talento creativo (REUTERS/Mario Anzuoni).
La empresa advirtió que el retraso en la fusión frena inversiones en contenidos, producción y talento creativo (REUTERS/Mario Anzuoni).

Un portavoz de Paramount sostuvo, en declaraciones recogidas por TheWrap, que “tanto la Ley Clayton, la ley federal antimonopolio en la que se basan estas demandas, como otras leyes federales establecen expresamente que los demandantes están obligados a publicar una fianza que cubra el daño potencial de detener una transacción para litigar”.

La empresa agregó que mantiene su confianza en que la demanda carece de fundamento y que defenderá en tribunales lo que describió como una “transacción procompetitiva”.

A su vez, alertó sobre el riesgo de que las aprobaciones regulatorias obtenidas tras meses de gestión pierdan vigencia si el acuerdo sigue sin cerrarse al terminar el juicio, lo que podría forzar nuevos trámites con un costo adicional.

Eric Talley, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, explicó a The New York Times que los pedidos de fianza son más habituales cuando la demanda proviene de competidores privados y no del gobierno, dados los intereses de posee cada parte.

Sin embargo, Paramount subrayó en su escrito que el Sindicato de Guionistas sí es una parte privada y que la normativa legal exime de esa exigencia de forma expresa al gobierno federal, no a los estados.

La respuesta de los estados

La demanda se presentó en julio por 12 fiscales generales estatales encabezados por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con una acción separada del Sindicato de Guionista.

Los demandantes sostienen que la compra reduciría de manera ilegal la competencia en los mercados de películas de gran presupuesto, exhibición teatral y televisión por cable básica. Además, disminuiría la contratación de guionistas.

La oficina de Bonta rechazó con dureza el nuevo pedido de Paramount. En un comunicado citado por The New York Times, señaló: “Paramount entró en este proceso con los ojos bien abiertos. Están en una situación que ellos mismos han creado y, una vez más, intentan chantajearnos para que cedamos”.

Los demandantes sostienen que la compra de Warner Bros. reduciría la competencia en cine, exhibición teatral, televisión por cable básica y contratación de guionistas (REUTERS/Daniel Cole).
Los demandantes sostienen que la compra de Warner Bros. reduciría la competencia en cine, exhibición teatral, televisión por cable básica y contratación de guionistas (REUTERS/Daniel Cole).

Asimismo, indicó que la empresa intenta obtener una nueva oportunidad después de haber aceptado el calendario que ahora cuestiona.

“Paramount y Warner Bros. son dos compañías sofisticadas que decidieron deliberadamente incluir una costosa tarifa de transacción como cláusula en su contrato de fusión. Sabían que esta fusión sería sometida a revisión regulatoria; sabían que no era un hecho consumado; y aun así optaron por incluirla”, escribió la oficina.

Consultado en un programa sobre un posible acuerdo, Bonta declaró que prefiere resolver las disputas en la sala de reuniones antes que en los tribunales, si eso resulta posible, aunque aclaró que no aceptará permitir una violación de la ley antimonopolio, consignó Variety.

Temas Relacionados

ParamountWarner Bros.CaliforniaCompetenciaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 5 palabras típicas que más quieren entender los neoyorquinos: así es la jerga de la Gran Manzana

Un análisis reciente revela cuáles son los términos que generan más dudas en la ciudad y cómo el lenguaje digital transforma la conversación cotidiana

Las 5 palabras típicas que más quieren entender los neoyorquinos: así es la jerga de la Gran Manzana

Un juez libera a la mujer acusada de vandalizar el Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington

Melissa L. Farris enfrenta dos cargos federales por daños a propiedad pública y destrucción de un monumento a veteranos. La Justicia le prohibió volver a la capital estadounidense, le ordenó entregar el pasaporte y presentarse ante autoridades federales en Ohio

Un juez libera a la mujer acusada de vandalizar el Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington

Día 2 del juicio por el asesinato de Tupac Shakur: fotos de la autopsia y testimonios conmueven a la familia

La sesión en Las Vegas mostró imágenes forenses del rapero y provocó que varios allegados dejaran la sala, mientras la patóloga Lisa Gavin explicó las heridas de bala y la causa del deceso

Día 2 del juicio por el asesinato de Tupac Shakur: fotos de la autopsia y testimonios conmueven a la familia

Google compra por USD 10 millones un archivo interno de Spirit Airlines para entrenar sus modelos de inteligencia artificial

El acuerdo avanza en el expediente concursal y espera una decisión judicial, en un caso que examina cómo se monetiza material de trabajo en una liquidación por partes

Google compra por USD 10 millones un archivo interno de Spirit Airlines para entrenar sus modelos de inteligencia artificial

Una madre de Florida es arrestada por verter cera caliente sobre sus hijas y causar un incendio en la cocina

La mujer, de 26 años, publicó videos de los hechos en su perfil de Instagram y ahora enfrenta cargos por provocar fuego intencionalmente, abuso infantil y negligencia infantil

Una madre de Florida es arrestada por verter cera caliente sobre sus hijas y causar un incendio en la cocina

TECNO

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Bob Esponja

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Bob Esponja

Los mejores memes de Bob Esponja y Patricio Estrella que debes enviar a tus amigos y pareja

Lista de empleos que más se necesitan hoy en la era de la IA: desde especialistas en agentes hasta expertos en gobernanza

FC 27: lista de los mejores futbolistas de la Premier League y Bundesliga con Haaland y Bruno Fernandes en la cima

Dónde ver Boca Juniors - Deportivo Recoleta y Fútbol Libre o Roja Directa: la búsqueda de Google que no se recomienda

ENTRETENIMIENTO

Barbie lanza una muñeca de colección inspirada en Marilyn Monroe por lo que sería su cumpleaños número 100

Barbie lanza una muñeca de colección inspirada en Marilyn Monroe por lo que sería su cumpleaños número 100

La madre de Hayden Panettiere habla por primera vez tras su muerte y señala a la expareja de la actriz

De futuro incierto a fenómeno: “Stuart no logra salvar el universo” obtiene una renovación anticipada tras solo 4 episodios

Rosario Dawson reveló que su regreso a Marvel fue eliminado del corte final: “Soy un descarte”

‘Marshals’: estos son los cambios que el spin-off de ‘Yellowstone’ ha hecho en la historia

MUNDO

Israel acusó a Siria de poner en riesgo su seguridad al permitir la presencia militar de Turquía en una base cerca de Alepo

Israel acusó a Siria de poner en riesgo su seguridad al permitir la presencia militar de Turquía en una base cerca de Alepo

El régimen de Corea del Norte condenó los ejercicios militares entre EEUU y Seúl y amenazó con seguir reforzando su defensa

Francia expulsará a dos diplomáticos iraníes en represalia por la detención de dos funcionarios de su embajada en Teherán

Emiratos Árabes Unidos rompió relaciones comerciales con Irán tras el lanzamiento de dos misiles hacia su espacio marítimo

La ofensiva ucraniana agrava la escasez de combustible en Rusia: las reservas alcanzan solo a un tercio de las gasolineras