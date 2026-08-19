Paramount exige una fianza de USD 1.900 millones a los estados y guionistas por el retraso de la fusión con Warner Bros.

Paramount afirmó que ya obtuvo autorizaciones regulatorias en 68 jurisdicciones y sostuvo que el litigio antimonopolio es la única barrera pendiente para la fusión (REUTERS/Dado Ruvic).

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Paramount solicitó a una jueza federal de California que obligue a la coalición de 12 estados y al Sindicato de Guionistas (WGA) a presentar una fianza de USD 1.880 millones para cubrir las pérdidas que, según la compañía, provoca el juicio antimonopolio por la fusión con Warner Bros.

De acuerdo con Variety, la presentación judicial se realizó ante la magistrada Araceli Martínez-Olguín. En ese escrito, Paramount exige que la restricción de cerrar el acuerdo se disuelva si los demandantes no depositan la garantía antes del 30 de septiembre de 2026. Solo si los estados pierden el caso, se podría cobrar el monto de la fianza.

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La magistrada frenó de forma temporal la operación en julio para analizar la impugnación. Más tarde, estableció un juicio para marzo de 2027. Cuando dictó la restricción inicial, Martínez-Olguín eximió a los estados de presentar una fianza al considerar que actuaban en defensa de “intereses públicos importantes”.

Por su parte, Paramount aceptó retrasar el cierre hasta cinco días después del resultado del litigio o hasta el 1 de junio de 2027, lo que ocurra primero. La fecha límite final para completar la operación quedó fijada para el 4 de junio de 2027.

Las torres de agua de los estudios Warner Bros. y Paramount Pictures exhiben los respectivos logotipos de las compañías bajo un cielo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo justifica Paramount su pedido

La empresa dirigida por David Ellison obtuvo autorizaciones regulatorias en 68 jurisdicciones y la demanda antimonopolio representa la única barrera pendiente.

En su argumentación, Paramount afirmó que la demora mínima de ocho meses bloqueará la integración entre ambas empresas y frenará inversiones en contenidos, producción y talento creativo. Al mismo tiempo, advirtió sobre efectos para los empleados de los dos grupos por la incertidumbre que rodea al proceso.

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La suma de la fianza se calculó a partir del costo máximo potencial de una cláusula contractual por demora y de gastos adicionales de financiamiento.

La cláusula por demora fue propuesta por Paramount para ganarle a sus competidores y estipula que deberá pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery 25 centavos por acción desde el 1 de octubre, lo que equivale a cerca de USD 7 millones por día o USD 650 millones por trimestre hasta que la transacción se complete.

A esos montos, se sumarían USD 190 millones en “costos de financiamiento adicionales derivados del retraso en la consumación de la fusión hasta junio de 2027”.

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La empresa advirtió que el retraso en la fusión frena inversiones en contenidos, producción y talento creativo (REUTERS/Mario Anzuoni).

Un portavoz de Paramount sostuvo, en declaraciones recogidas por TheWrap, que “tanto la Ley Clayton, la ley federal antimonopolio en la que se basan estas demandas, como otras leyes federales establecen expresamente que los demandantes están obligados a publicar una fianza que cubra el daño potencial de detener una transacción para litigar”.

La empresa agregó que mantiene su confianza en que la demanda carece de fundamento y que defenderá en tribunales lo que describió como una “transacción procompetitiva”.

A su vez, alertó sobre el riesgo de que las aprobaciones regulatorias obtenidas tras meses de gestión pierdan vigencia si el acuerdo sigue sin cerrarse al terminar el juicio, lo que podría forzar nuevos trámites con un costo adicional.

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Eric Talley, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, explicó a The New York Times que los pedidos de fianza son más habituales cuando la demanda proviene de competidores privados y no del gobierno, dados los intereses de posee cada parte.

Sin embargo, Paramount subrayó en su escrito que el Sindicato de Guionistas sí es una parte privada y que la normativa legal exime de esa exigencia de forma expresa al gobierno federal, no a los estados.

La respuesta de los estados

La demanda se presentó en julio por 12 fiscales generales estatales encabezados por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con una acción separada del Sindicato de Guionista.

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Los demandantes sostienen que la compra reduciría de manera ilegal la competencia en los mercados de películas de gran presupuesto, exhibición teatral y televisión por cable básica. Además, disminuiría la contratación de guionistas.

La oficina de Bonta rechazó con dureza el nuevo pedido de Paramount. En un comunicado citado por The New York Times, señaló: “Paramount entró en este proceso con los ojos bien abiertos. Están en una situación que ellos mismos han creado y, una vez más, intentan chantajearnos para que cedamos”.

Los demandantes sostienen que la compra de Warner Bros. reduciría la competencia en cine, exhibición teatral, televisión por cable básica y contratación de guionistas (REUTERS/Daniel Cole).

Asimismo, indicó que la empresa intenta obtener una nueva oportunidad después de haber aceptado el calendario que ahora cuestiona.

“Paramount y Warner Bros. son dos compañías sofisticadas que decidieron deliberadamente incluir una costosa tarifa de transacción como cláusula en su contrato de fusión. Sabían que esta fusión sería sometida a revisión regulatoria; sabían que no era un hecho consumado; y aun así optaron por incluirla”, escribió la oficina.

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Consultado en un programa sobre un posible acuerdo, Bonta declaró que prefiere resolver las disputas en la sala de reuniones antes que en los tribunales, si eso resulta posible, aunque aclaró que no aceptará permitir una violación de la ley antimonopolio, consignó Variety.