Destapan una red de tráfico de cocaína en fraternidades de Penn State y acusan a 14 personas

La causa judicial expuso un circuito de venta de estupefacientes que, de acuerdo con la acusación, funcionó en el entorno de la vida griega de Penn State durante 2023 y 2024 (Matt Rourke/AP)

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Un circuito de compra, fraccionamiento y venta de cocaína en el entorno de Penn State derivó en cargos contra 14 personas y dejó bajo la lupa a dos fraternidades de la universidad.

La fiscalía de Pensilvania difundió este lunes los alcances de la pesquisa, que sitúa los hechos entre 2023 y 2024 y describe un esquema con base en residencias vinculadas a esas agrupaciones, de acuerdo con AP News.

La causa también alcanzó de lleno a la Universidad Estatal de Pensilvania por el perfil de los acusados. La fiscalía indicó, en declaraciones recogidas por AP News, que 13 de los 14 imputados tenían vínculo estudiantil con la institución al momento de los hechos o en un período cercano.

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Los investigadores sostienen que la droga llegaba desde Filadelfia y Nueva York antes de pasar por etapas de fraccionamiento y distribución entre jóvenes vinculados con la universidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente incluye además al padre de uno de los señalados. La misma fuente agregó que al menos cuatro de los acusados continúan cursando actualmente.

En el centro del caso aparecen Delta Upsilon y Sigma Chi. La acusación sostiene que en inmuebles ligados a esas agrupaciones se cortaba, embolsaba y redistribuía la droga. La casa de estudios aclaró que ambas operaban fuera del campus.

La pesquisa ubica a Delta Upsilon y Sigma Chi en el centro del expediente por el uso de sus residencias fuera del campus, un punto que también activó medidas internas en la universidad (Pennsylvania Attorney General)

Cómo funcionaba el circuito

Los investigadores identificaron a Agostino Abbatiello y Thomas Robinson como los principales proveedores. ABC News señaló que ambos habrían viajado con frecuencia a Filadelfia y Nueva York para conseguir grandes cantidades de cocaína.

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Después de esas compras, la sustancia pasaba por un proceso de fraccionamiento en las residencias bajo sospecha, afirmó la fiscalía en un comunicado citado por ABC7 New York. Ese material tenía como destino principal a estudiantes de Penn State.

La fiscalía identifica a Agostino Abbatiello y Thomas Robinson como dos piezas centrales del esquema, a quienes atribuye el abastecimiento de la sustancia investigada (Pennsylvania Attorney General)

El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, definió la estructura como “un grupo de tráfico de drogas coordinado y muy rentable”, tal y como reprodujo ABC News. También aseguró que la trama incluía a miembros veteranos, otros integrantes y aspirantes.

Sunday sostuvo además que algunos postulantes intervenían en el acondicionamiento de la droga como parte de su ingreso a esas agrupaciones. El funcionario calificó esa práctica como “una forma de adoctrinamiento dentro de las fraternidades”, tal y como retomó ABC7 New York.

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AP News precisó que los investigadores no encontraron pruebas de manipulación de narcóticos dentro del campus universitario. Ese dato dejó el foco en propiedades ajenas a la supervisión directa de la institución.

El fiscal general Dave Sunday presentó los cargos y describió el caso como una estructura coordinada con participación de miembros y aspirantes de fraternidades (Marc Levy/AP Photo)

Qué cargos enfrenta cada grupo

La fiscalía dividió las imputaciones en varios niveles. Cuatro acusados enfrentan cargos graves por organización corrupta, conspiración y manejo de ganancias de actividad ilegal, detalló AP News.

Un quinto imputado, Robert Zanolla, responde por conspiración agravada, uso criminal de un medio de comunicación y otras infracciones.

Entre los acusados con cargos de mayor peso aparece Robert Zanolla, señalado por la fiscalía por su presunta participación en la trama bajo investigación (Pennsylvania Attorney General)

Los otros ocho acusados, todos en edad universitaria, afrontan cargos menores por posesión de drogas y utensilios para su consumo, informó ABC7 New York.

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La causa distingue así entre quienes, para la fiscalía, ocupaban puestos centrales y quienes quedaron alcanzados por delitos de menor escala.

La causa avanzó con el trabajo conjunto de la policía de State College y de un gran jurado estatal, que intervinieron en el armado del expediente y la presentación de cargos (Pennsylvania Attorney General)

Otro tramo del expediente alcanza a Paul Robinson, padre de uno de los estudiantes. ABC News indicó que está acusado de manipulación de pruebas y de obstaculizar la investigación. La fiscalía le atribuye haber ocultado evidencia, entre ella una caja fuerte con droga y dinero en efectivo.

La mayoría de los imputados por delitos graves compareció el lunes para la lectura formal de cargos, reportó AP. La pesquisa contó con la cooperación de la policía de State College y de un gran jurado investigador estatal.

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Paul Robinson, padre de uno de los estudiantes, quedó bajo acusación por presuntas maniobras para ocultar evidencia relevante para el avance de la pesquisa (Pennsylvania Attorney General)

La reacción de Penn State y de las fraternidades

La Universidad Estatal de Pensilvania adoptó medidas internas poco después del anuncio judicial. AP News informó que Delta Upsilon quedó suspendida de forma provisoria mientras avanza una investigación administrativa.

La institución también aclaró que Sigma Chi no cuenta con reconocimiento oficial. Esa precisión, citada por varios medios estadounidenses, dejó a esa fraternidad fuera de la estructura formal de control universitario.

Andrea Dowhower, vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles de Penn State, fijó la postura institucional. “Estamos horrorizados por estas graves acusaciones contra estudiantes actuales y antiguos”, afirmó en declaraciones recogidas por ABC News.

También aseguró que la universidad cooperará con las fuerzas de seguridad y reforzará sus acciones de prevención de novatadas y de protección estudiantil.

Tras la presentación del caso, Penn State suspendió de forma provisoria a Delta Upsilon, mientras la fraternidad internacional informó sanciones internas y Sigma Chi quedó otra vez bajo escrutinio (Gene J. Puskar/AP)

El director ejecutivo de Delta Upsilon, Justin Kirk, aseguró que la organización internacional ya conocía las denuncias. AP News reprodujo su versión, en la que sostuvo que los vinculados con la fraternidad fueron expulsados o suspendidos si no presentaban su renuncia.

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La sede nacional de Sigma Chi, ubicada en Illinois, no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios, informó AP News.

Con la causa ya formalizada, el expediente seguirá su curso en la justicia mientras la universidad mantiene abiertas sus actuaciones internas.