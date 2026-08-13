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Terafab: las claves de la megafábrica de chips de Elon Musk valorada en USD 16.800 millones

Ubicada en Texas, la planta cubrirá la demanda de semiconductores de Tesla, SpaceX y xAI, impulsará la independencia tecnológica y generará miles de empleos. Todo lo que hay que saber sobre la mayor apuesta industrial de Elon Musk

La nueva planta en Texas promete transformar el suministro de chips para las compañías de Elon Musk y posiciona a la región como un nuevo polo tecnológico. Un vistazo al impacto y los desafíos del proyecto. (Fuente: Tesla)
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Elon Musk anunció la construcción de Terafab, una megafábrica de semiconductores valorada en USD 16.800 millones que, según adelantó, se convertirá en el edificio más grande del mundo. El complejo se levantará en el sureste de Texas, a unos 113 kilómetros al suroeste de Houston, para responder a la creciente demanda de chips impulsada por la inteligencia artificial y abastecer las necesidades de SpaceX y Tesla.

Vista aérea de una gran estructura blanca y gris de forma simétrica sobre una masa de agua, rodeada por áreas de tierra oscura y cubierta por nubes
La demanda de chips de las compañías de Musk superará 1 terawatt de cómputo, una cifra superior a la producción global actual, lo que impulsa la construcción de esta planta propia (Tesla)

La demanda combinada de chips de ambas compañías, de acuerdo con el sitio web de Terafab citado por ABC News, superará 1 terawatt de cómputo, una cifra mayor que toda la producción global disponible en la actualidad. SpaceX y Tesla figuran entre las 11 empresas más valiosas del mundo por capitalización de mercado, con un valor conjunto que supera los USD 3 billones.

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Por qué Musk necesita su propia fábrica de chips

Los semiconductores están presentes en productos tan cotidianos como lavadoras, refrigeradores y computadoras portátiles. La adopción masiva de la inteligencia artificial disparó la demanda de chips avanzados y Musk opera en varios frentes que dependen de ellos.

Terafab
Terafab integrará fabricación, empaque y pruebas de semiconductores en una sola instalación y utilizará agua de un embalse cercano para minimizar el impacto ambiental (Captura/SpaceX)

SpaceX controla xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk que ofrece un chatbot en competencia directa con ChatGPT, de OpenAI, y con Claude, de Anthropic. Esos sistemas de IA requieren centros de datos equipados con grandes volúmenes de semiconductores.

Al mismo tiempo, los vehículos eléctricos y los robots humanoides fabricados por Tesla también necesitan chips para funcionar, según detalla el sitio de Terafab. La convergencia de estas necesidades la convierte en una apuesta estratégica para reducir la dependencia de proveedores externos.

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Qué hace diferente a Terafab

La planta abarcará 929 millones de metros cuadrados (100 millones de pies cuadrados) de espacio de manufactura, lo que la convertiría en la instalación de este tipo más grande del planeta, de acuerdo con su propio sitio web.

Más allá de sus dimensiones, el proyecto apuesta por la integración vertical: fabricación, empaque y pruebas de los chips ocurrirán bajo el mismo techo, sin necesidad de tercerizar ninguna fase del proceso productivo.

Vista aérea de un complejo aeroportuario moderno con múltiples terminales y pistas iluminadas, áreas verdes, árboles y cuerpos de agua bajo un cielo nublado
El proyecto generará 3.000 empleos directos y se perfila como el primer paso de una visión que incluye la infraestructura tecnológica fuera de la Tierra (Tesla)

En materia ambiental, la fábrica se abastecerá de agua proveniente de un embalse cercano en lugar de extraerla del acuífero local, una decisión que busca reducir el impacto sobre los recursos hídricos de la región.

Energía propia con gas natural

Para evitar riesgos y retrasos asociados a la red eléctrica estatal, SpaceX construirá plantas de gas natural que abastecerán de electricidad a Terafab, además de sistemas de almacenamiento con baterías. Esta decisión posiciona al proyecto como uno de los mayores esquemas de generación eléctrica privada asociados a una instalación industrial en la historia reciente de Texas.

La compañía ya controla más de 5.200 hectáreas en la zona, espacio suficiente para la fábrica, la infraestructura energética y desarrollos futuros. La apuesta por gas natural ya se observa en otros proyectos del ecosistema de Musk, como los centros de datos de xAI en Memphis, y se enmarca en una tendencia que prioriza la independencia energética aunque genera debate por el impacto ambiental.

Empleo e impacto en Texas

Terafab generará 3.000 empleos directos, muchos de ellos destinados a residentes de las comunidades aledañas al sitio de construcción, según precisó el sitio web de la planta.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró el anuncio la semana pasada con una declaración que anticipaba la magnitud del proyecto: “Texas es donde las grandes ideas crecen aún más”.

La inversión de USD 16.800 millones corresponde solo a la primera fase de construcción. El sitio de Terafab advirtió que una eventual expansión podría llevar el monto total “mucho más alto”, sin precisar cifras ni plazos.

La visión de Musk más allá de la Tierra

La fábrica forma parte de una ambición más amplia de Musk: construir centros de datos y otra infraestructura en el espacio. El sitio de Terafab lo expresa sin rodeos: “Al construir y operar la mayor instalación de fabricación de chips del planeta, continuamos por un camino donde los humanos del futuro puedan competir por construir las mayores instalaciones del sistema solar y, eventualmente, de la galaxia”.

La inversión inicial corresponde solo a la primera fase y podría incrementarse con futuras expansiones, mientras Musk busca posicionarse frente a gigantes como TSMC, Samsung e Intel en el mercado global de semiconductores (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)
La inversión inicial corresponde solo a la primera fase y podría incrementarse con futuras expansiones, mientras Musk busca posicionarse frente a gigantes como TSMC, Samsung e Intel en el mercado global de semiconductores (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

La fábrica, según el mismo sitio, “cerrará la brecha entre la oferta global actual de chips y la demanda de cómputo del futuro”. Con ese objetivo, Musk entra de lleno a un sector dominado hasta ahora por gigantes como TSMC, Samsung e Intel, en un momento en que los gobiernos de todo el mundo compiten por asegurar cadenas de suministro de semiconductores en su propio territorio.

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