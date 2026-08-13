Air and Water Show en Chicago: fechas, figuras y claves del evento gratuito que espera hasta 2 millones de asistentes

La exhibición volverá a concentrar a una multitud sobre la costa del lago Michigan en uno de los eventos públicos más convocantes del verano en Chicago (Air and Water Show en Chicago)

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El Chicago Air and Water Show volverá este fin de semana a la costa del lago Michigan con una asistencia prevista de hasta dos millones de personas.

La edición de este año será gratuita y tendrá su centro principal en North Avenue Beach, donde se concentrará buena parte del operativo previsto para el público.

La programación principal se desarrollará el sábado 15 de agosto y el domingo 16 de agosto, entre las 10:30 de la mañana y las 3 de la tarde. El ensayo público quedó previsto para el viernes 14 de agosto, aunque ese cronograma podría modificarse por el clima, informó el Chicago Tribune.

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Entre los nombres centrales del espectáculo figuran los U.S. Air Force Thunderbirds y los Golden Knights del Ejército de Estados Unidos.

A ellos se sumará una lista de aeronaves militares y civiles que participará de uno de los eventos más convocantes del verano en Chicago.

La organización prevé una asistencia masiva durante las dos jornadas, con apertura temprana de las playas y un operativo especial en la zona costera (@This Gemini)

Thunderbirds, Golden Knights y un regreso atípico

Uno de los números centrales será la exhibición de los U.S. Air Force Thunderbirds, el escuadrón de demostración aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El Chicago Tribune recordó que el equipo fue fundado hace 73 años y que participa en el espectáculo de Chicago desde 1960.

El mismo informe señaló que más de 120 miembros del personal alistado preparan y mantienen ocho aviones F-16 Fighting Falcon. En una demostración habitual, seis aeronaves ejecutan maniobras de formación y rutinas en solitario.

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El Chicago Sun-Times añadió que los Thunderbirds volverán por segundo año consecutivo.

Ese medio explicó que la alternancia habitual con los Blue Angels de la Marina se interrumpió por un problema de agenda del equipo naval.

El escuadrón acrobático de la Fuerza Aérea de Estados Unidos volverá a ocupar un lugar central en la programación aérea del fin de semana (U.S. Air Force Thunderbirds)

También estará presente el U.S. Army Parachute Team Golden Knights. El Chicago Tribune afirmó que este equipo participa en Chicago desde la década de 1960 y recordó que en sus primeras visitas incluso aterrizaba sobre el lago Michigan.

La programación sumará además una demostración del C-17 Globemaster, otra del F-22 Raptor y una exhibición del F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines.

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El equipo de paracaidistas del Ejército estadounidense figura otra vez entre las atracciones de mayor expectativa para el público (REUTERS/Nathan Howard)

También habrá un operativo de rescate aéreo y marítimo de la Guardia Costera de Estados Unidos, un KC-135 Stratotanker de la Guardia Nacional Aérea de Illinois y presentaciones civiles a cargo de bomberos, de la policía de Chicago y de pilotos acrobáticos invitados.

El Chicago Sun-Times aseguró además que American Airlines abrirá cada jornada con un vuelo ceremonial. El sábado utilizará una aeronave con librea del centenario y el domingo otra con diseño de America250.

La agenda incluirá una demostración de rescate aéreo y marítimo a cargo de una de las agencias federales con presencia en el operativo (@Around The World Railfan)

Cómo llegar, qué restricciones habrá y qué datos conviene tener en cuenta

La parte logística concentra varios de los datos más útiles para quienes planean asistir al show, de acuerdo con reportes del Chicago Tribune y de la guía oficial de la ciudad.

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Accesos peatonales: puentes, túneles y pasos inferiores en Fullerton Avenue , Division Street , Scott Street , Chicago Avenue , North Avenue Beach y Oak Street Beach .

CTA: más capacidad en varias líneas y desvíos para el autobús No. 72 North Avenue .

Paradas recomendadas: la línea roja hasta Chicago/State o Clark/Division .

Metra: servicio adicional en cuatro de sus 11 líneas y conexión con el autobús No. 151 desde Union Station o Millennium Station .

Shuttles: servicios gratuitos desde Millennium Garages hasta North Avenue Beach .

Ascenso y descenso: punto previsto cerca de la entrada norte de DuSable Lake Shore Drive , sujeto a la densidad de público.

Controles y prohibiciones: revisión de bolsas y contenedores, sin alcohol, drones, fuegos artificiales, armas, carpas tipo pop-up, globos, barriletes ni mascotas, salvo animales de servicio.

El esquema de acceso combinará refuerzos en el transporte, controles de ingreso y limitaciones para quienes planeen acercarse en auto o con determinados objetos (NBC Chicago)

Clima, transmisión y un detalle clave sobre el horario de cada exhibición

El pronóstico anticipa condiciones calurosas y húmedas, con máximas en la franja alta de los 20 °C y posibilidad de lluvias, informó el Chicago Tribune en base a datos del National Weather Service en Chicago. El medio recordó que en 2022 la niebla y la lluvia provocaron demoras en varias presentaciones.

Si el tiempo empeora, el público podrá buscar refugio temporal en pasos bajo nivel cercanos y en distintos accesos peatonales cubiertos.

Las condiciones meteorológicas podrían alterar parte del cronograma, en una edición que además tendrá cobertura radial y definiciones de último momento sobre el orden de salida (@Around The World Railfan)

La transmisión en vivo tendrá relato por WBBM-AM 780 y 105.9 FM, mientras que las personas con discapacidad visual podrán acceder a una audiodescripción a través de Zoom, informó el Chicago Tribune.

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La guía oficial de la ciudad añadió otro dato para los asistentes. No existe un horario detallado por aeronave o artista, ya que el orden de las exhibiciones se define el mismo día. Los organizadores indicaron que los números principales suelen cerrar cada jornada.