Jorge Gómez: “No me preocupaban las carencias económicas, me preocupaba si iba a vivir o me iban a matar”

Jorge Gómez afirmó en Planes que su infancia estuvo marcada por el miedo, la violencia familiar y la incertidumbre

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Cuando se habla de Jorge Gómez, es habitual que la conversación gire alrededor de los autos exclusivos, los viajes y una vida que hoy parece asociada al éxito. Sin embargo, detrás de esa imagen existe una historia muy diferente.

En una entrevista para Planes, el empresario recordó una infancia atravesada por la violencia, el miedo y la incertidumbre. Lejos de describir una niñez feliz, contó que gran parte de sus primeros años estuvieron marcados por el alcoholismo de su padre y por situaciones que dejaron huellas profundas. “No, no era un niño feliz”, afirmó.

Según relató, el principal problema no eran las carencias materiales sino la convivencia diaria con una situación impredecible dentro de su propia casa. “Mi tema era el miedo. Yo le tenía miedo a mi papá”, recordó.

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Gómez explicó que su padre era una persona trabajadora, pero que el alcohol transformaba completamente su comportamiento. “Era una persona normal que se iba transformando hasta convertirse en un monstruo”, dijo.

Uno de los episodios más impactantes que relató ocurrió cuando tenía apenas ocho años. Temiendo que su padre pudiera lastimar a su madre durante una discusión, salió corriendo a buscar ayuda a la casa de un tío.

“Le dije que tenía miedo por mi mamá. Vino, entró a la cocina, agarró una botella y se la partió en la cabeza a mi viejo”, contó.

Al recordar esa escena, aseguró que los problemas económicos pasaban a un segundo plano frente a la preocupación constante por la violencia.

“No me hacía tanto problema por las carencias económicas. Me hacía el problema por si iba a vivir o me iban a matar”, expresó.

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El papel fundamental de su madre

Jorge Gómez afirmó en Planes que su infancia estuvo marcada por el miedo, la violencia familiar y la incertidumbre

A pesar del contexto difícil, Gómez destacó la influencia que tuvo su madre en su vida. Según explicó, fue ella quien le transmitió confianza y le repitió durante años que podía lograr todo aquello que se propusiera.

“Todos los días me decía que yo podía, que era inteligente y que iba a lograr todo lo que me propusiera en la vida”, recordó.

Con el tiempo, asegura que ese mensaje terminó convirtiéndose en una de las herramientas más importantes para enfrentar los desafíos que aparecieron más adelante.

De servir desayunos a crear una empresa

Antes de convertirse en empresario, trabajó en numerosos oficios. Sirvió desayunos en hoteles, fue conserje, atendió salas de juegos, vendió productos puerta a puerta y participó en distintos emprendimientos mientras buscaba una oportunidad para crecer. “Cualquier trabajo que hacía, le ponía el alma”, aseguró.

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A los 24 años decidió apostar por un proyecto propio. Para hacerlo, vendió todo lo que tenía, entregó una casa y se mudó con su esposa a la casa de su suegra para reunir el capital necesario.

Aquella decisión dio origen a Rocker, una empresa dedicada a la fabricación de materiales eléctricos que hoy emplea entre 130 y 150 personas y exporta productos a distintos mercados.

La relación con el dinero

El empresario recordó que a los ocho años salió a buscar ayuda de un tío durante una discusión violenta en su casa

Durante la conversación también habló sobre la manera en que cambió su visión del dinero a medida que fue creciendo económicamente. “Al principio era todo. Hacer plata, hacer plata, hacer plata”, reconoció.

Sin embargo, aseguró que con los años descubrió que el éxito económico no resolvía todos los problemas y que incluso podía generar nuevas dificultades en los vínculos personales.

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“Cuando vos no tenés nada y alguien te dice ‘te quiero’, vos le creés. Cuando después tenés y alguien te dice ‘te quiero’, decís: ‘¿Por qué me quiere?’”, reflexionó.

Según explicó, esa experiencia lo llevó a replantearse el lugar que ocupa el dinero en su vida. “La plata me encanta, pero para ser feliz”, afirmó.

Para Gómez, el dinero funciona como una herramienta para dar bienestar a la familia, ayudar a otros y disfrutar de experiencias, pero no como un fin en sí mismo. “Lo más importante de la vida es lo que no se puede comprar”, sostuvo.

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El poder de creer

Sobre el final de la entrevista, dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones difíciles o sienten que nacieron sin oportunidades. “Yo creo muchísimo en el poder de la mente”, aseguró. Y concluyó con una idea que resume gran parte de su recorrido personal: “Los que llegan son los que se caen y se levantan”.