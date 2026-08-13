Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Jorge Gómez: “No me preocupaban las carencias económicas, me preocupaba si iba a vivir o me iban a matar”

El empresario y coleccionista de autos habló en Planes sobre una infancia marcada por el miedo, la violencia familiar y las dificultades económicas. También reflexionó sobre el dinero, el éxito y las lecciones que aprendió después de construir una fortuna desde cero

Jorge Gómez afirmó en Planes que su infancia estuvo marcada por el miedo, la violencia familiar y la incertidumbre
Guardar

Cuando se habla de Jorge Gómez, es habitual que la conversación gire alrededor de los autos exclusivos, los viajes y una vida que hoy parece asociada al éxito. Sin embargo, detrás de esa imagen existe una historia muy diferente.

En una entrevista para Planes, el empresario recordó una infancia atravesada por la violencia, el miedo y la incertidumbre. Lejos de describir una niñez feliz, contó que gran parte de sus primeros años estuvieron marcados por el alcoholismo de su padre y por situaciones que dejaron huellas profundas. “No, no era un niño feliz”, afirmó.

Según relató, el principal problema no eran las carencias materiales sino la convivencia diaria con una situación impredecible dentro de su propia casa. “Mi tema era el miedo. Yo le tenía miedo a mi papá”, recordó.

PUBLICIDAD

Gómez explicó que su padre era una persona trabajadora, pero que el alcohol transformaba completamente su comportamiento. “Era una persona normal que se iba transformando hasta convertirse en un monstruo”, dijo.

Uno de los episodios más impactantes que relató ocurrió cuando tenía apenas ocho años. Temiendo que su padre pudiera lastimar a su madre durante una discusión, salió corriendo a buscar ayuda a la casa de un tío.

“Le dije que tenía miedo por mi mamá. Vino, entró a la cocina, agarró una botella y se la partió en la cabeza a mi viejo”, contó.

Al recordar esa escena, aseguró que los problemas económicos pasaban a un segundo plano frente a la preocupación constante por la violencia.

No me hacía tanto problema por las carencias económicas. Me hacía el problema por si iba a vivir o me iban a matar”, expresó.

PUBLICIDAD

El papel fundamental de su madre

pLANES
Jorge Gómez afirmó en Planes que su infancia estuvo marcada por el miedo, la violencia familiar y la incertidumbre

A pesar del contexto difícil, Gómez destacó la influencia que tuvo su madre en su vida. Según explicó, fue ella quien le transmitió confianza y le repitió durante años que podía lograr todo aquello que se propusiera.

“Todos los días me decía que yo podía, que era inteligente y que iba a lograr todo lo que me propusiera en la vida”, recordó.

Con el tiempo, asegura que ese mensaje terminó convirtiéndose en una de las herramientas más importantes para enfrentar los desafíos que aparecieron más adelante.

De servir desayunos a crear una empresa

Antes de convertirse en empresario, trabajó en numerosos oficios. Sirvió desayunos en hoteles, fue conserje, atendió salas de juegos, vendió productos puerta a puerta y participó en distintos emprendimientos mientras buscaba una oportunidad para crecer. “Cualquier trabajo que hacía, le ponía el alma”, aseguró.

A los 24 años decidió apostar por un proyecto propio. Para hacerlo, vendió todo lo que tenía, entregó una casa y se mudó con su esposa a la casa de su suegra para reunir el capital necesario.

Aquella decisión dio origen a Rocker, una empresa dedicada a la fabricación de materiales eléctricos que hoy emplea entre 130 y 150 personas y exporta productos a distintos mercados.

La relación con el dinero

pLANES
El empresario recordó que a los ocho años salió a buscar ayuda de un tío durante una discusión violenta en su casa

Durante la conversación también habló sobre la manera en que cambió su visión del dinero a medida que fue creciendo económicamente. “Al principio era todo. Hacer plata, hacer plata, hacer plata”, reconoció.

Sin embargo, aseguró que con los años descubrió que el éxito económico no resolvía todos los problemas y que incluso podía generar nuevas dificultades en los vínculos personales.

“Cuando vos no tenés nada y alguien te dice ‘te quiero’, vos le creés. Cuando después tenés y alguien te dice ‘te quiero’, decís: ‘¿Por qué me quiere?’”, reflexionó.

Según explicó, esa experiencia lo llevó a replantearse el lugar que ocupa el dinero en su vida. “La plata me encanta, pero para ser feliz”, afirmó.

Para Gómez, el dinero funciona como una herramienta para dar bienestar a la familia, ayudar a otros y disfrutar de experiencias, pero no como un fin en sí mismo. “Lo más importante de la vida es lo que no se puede comprar”, sostuvo.

El poder de creer

Sobre el final de la entrevista, dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones difíciles o sienten que nacieron sin oportunidades. “Yo creo muchísimo en el poder de la mente”, aseguró. Y concluyó con una idea que resume gran parte de su recorrido personal: “Los que llegan son los que se caen y se levantan”.

Temas Relacionados

Jorge GómezPodcast PlanesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un afortunado ganador se lleva el premio mayor de Powerball de USD 1.040 millones tras 44 sorteos sin ganador

El boleto fue vendido en Quincy, Illinois, donde la persona que lo adquirió acertó las cinco cifras principales y la bola adicional para quedarse con la bolsa acumulada

Un afortunado ganador se lleva el premio mayor de Powerball de USD 1.040 millones tras 44 sorteos sin ganador

Trabajadores latinos en California: más de 600 casos de una enfermedad mortal por cortar piedra artificial

Un estudio médico alertó sobre un aumento abrupto de diagnósticos vinculados a la exposición prolongada al polvo de sílice en talleres donde se fabrican mesadas y superficies sintéticas

Trabajadores latinos en California: más de 600 casos de una enfermedad mortal por cortar piedra artificial

Más de 3.100 picaduras de mantarraya ponen en alerta las playas del sur de California

Las aguas cálidas del Pacífico, impulsadas por El Niño y una ola de calor marina, llevaron a las mantarrayas a la orilla en San Diego, Huntington y Bolsa Chica. Qué recomiendan los socorristas y qué medidas toman las autoridades

Más de 3.100 picaduras de mantarraya ponen en alerta las playas del sur de California

Alerta naranja en Hawái: el volcán Kīlauea volvió a erupcionar a dos semanas del último episodio

La nueva fase alcanzó picos de 150 metros en chorros incandescentes, mientras autoridades de Estados Unidos sostienen las alarmas y códigos de prevención aérea

Alerta naranja en Hawái: el volcán Kīlauea volvió a erupcionar a dos semanas del último episodio

El "primer motel del mundo" que visitaron Marilyn Monroe, Clint Eastwood y otros famosos sale al mercado en California

El histórico Motel Inn de San Luis Obispo, inaugurado en 1925 y considerado la cuna del concepto de motel, busca nuevo dueño con un proyecto aprobado para desarrollar un hotel de 83 habitaciones

El "primer motel del mundo" que visitaron Marilyn Monroe, Clint Eastwood y otros famosos sale al mercado en California

TECNO

¿En qué horario usar la lavadora ahorra más energía?: esto dicen los fabricantes

¿En qué horario usar la lavadora ahorra más energía?: esto dicen los fabricantes

Cómo saber la ubicación de un familiar o amigo con solo su número de teléfono

Bitcoin: cuál es el valor de esta criptomoneda

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Paso a paso para activar la alerta de sismos de Google en Android sin descargar aplicaciones y gratis

ENTRETENIMIENTO

La hermana de Jenna Ortega reaccionó a la preocupación de sus seguidores por la pérdida de peso de la actriz

La hermana de Jenna Ortega reaccionó a la preocupación de sus seguidores por la pérdida de peso de la actriz

Nicole Kidman confiesa que estaba dispuesta a “tirar su carrera por la borda” al casarse con Tom Cruise: “Nos enamoramos con locura”

Paris Jackson reveló cómo fue su primer encuentro con su madre, Debbie Rowe, a los 15 años

“Barbie 2″ en crisis: Warner Bros. y el equipo creativo aún no logran cerrar un acuerdo

Morgan Freeman, a los 89 años, confesó el papel que siempre quiso hacer y ya no podrá cumplir

MUNDO

Así está el buque fantasma Caroline Bezengi: la mancha del petróleo ruso que traficaba se extendió a más de 2.000 km²

Así está el buque fantasma Caroline Bezengi: la mancha del petróleo ruso que traficaba se extendió a más de 2.000 km²

El número de civiles muertos en julio en Ucrania fue el más alto desde mayo de 2022

Ucrania y Rusia intercambiaron restos de 275 militares muertos en la guerra

Microsoft reduce su presencia en China

Ucrania volvió a atacar un almacén de Wildberries en Rusia: el momento en que un drone impacta en el lugar