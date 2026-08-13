California avanza con un proyecto para prohibir los celulares durante toda la jornada escolar

California debate prohibir los celulares durante toda la jornada escolar con el proyecto AB 1644 (Imagen Ilustrativa)

Guardar

California debate una prohibición del uso de smartphones durante toda la jornada escolar en un nuevo intento por endurecer las restricciones ya vigentes en las escuelas del estado. La discusión tomó fuerza esta semana a partir de un proyecto legislativo que propone impedir el uso de esos dispositivos desde que suena la primera campana hasta el final del día de clases, al menos para los niveles iniciales e intermedios. La información fue difundida por CBS Sacramento, que recogió declaraciones de funcionarios, legisladores y especialistas sobre el alcance de la iniciativa.

La medida aparece en un momento en que California ya aplica una ofensiva más amplia contra el uso de teléfonos móviles en las aulas. Tal y como explicó CBS Sacramento, este ciclo lectivo marcó el inicio de una nueva etapa de restricciones a nivel estatal, aunque varios distritos ya habían adoptado límites propios en años anteriores. Aun así, el debate político gira ahora en torno a si esas reglas alcanzan o si hace falta una norma más estricta.

PUBLICIDAD

Qué propone el proyecto y a quién alcanzaría

La iniciativa bell-to-bell busca restringir el uso de smartphones desde jardín de infantes hasta octavo grado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eje de la nueva discusión es la Asamblea Bill 1644, conocida como AB 1644, una propuesta con respaldo bipartidista que busca establecer una restricción de tipo bell-to-bell, expresión en inglés que alude a una prohibición durante toda la jornada escolar. De acuerdo con CBS Sacramento, el proyecto apunta a vedar los smartphones desde jardín de infantes hasta octavo grado, mientras que en la escuela secundaria dejaría mayor margen de decisión a los distritos locales.

El asambleísta demócrata Al Muratsuchi, uno de los impulsores de la legislación que ya convirtió en ley las restricciones previas en el estado, sostuvo que la evidencia contra el exceso de tiempo de pantalla “ha crecido y se ha vuelto abrumadora”. En declaraciones recogidas por CBS Sacramento, el legislador afirmó que “demasiado tiempo con smartphones, demasiadas horas de pantalla y demasiado uso de redes sociales están perjudicando el desarrollo social, emocional y cognitivo” de los estudiantes.

PUBLICIDAD

Muratsuchi también aseguró, siempre citado por CBS Sacramento, que “los chicos están en la escuela para aprender” y planteó la necesidad de cortar con la dependencia que muchos alumnos desarrollaron hacia el teléfono. La ley actual, de todos modos, no fija un esquema único para todo el estado, sino que deja en manos de los distritos escolares y de las escuelas charter la implementación concreta de sus propias políticas.

El argumento oficial, salud mental, aprendizaje y vínculos sociales

Gavin Newsom respaldó endurecer las restricciones a los teléfonos en las escuelas por su impacto en la salud mental y el aprendizaje

El gobernador de California, Gavin Newsom, respaldó públicamente la idea de profundizar las restricciones. “¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Podemos hacer más?”, se preguntó el mandatario, tal y como reprodujo CBS Sacramento. Newsom ya había manifestado su preocupación por los efectos del uso intensivo de los teléfonos y de la vida digital sobre adolescentes y niños.

PUBLICIDAD

En otra de las frases citadas por el medio, Newsom afirmó que los chicos son “cada vez más ansiosos, más adictos, menos libres y menos felices” porque una parte creciente de sus vidas transcurre en internet. Esa mirada resume buena parte del argumento político que impulsa la iniciativa. No se trata solo de limitar distracciones en clase, sino de intervenir sobre hábitos cotidianos que, a juicio de funcionarios y especialistas, afectan el bienestar de los alumnos.

La psicóloga Judy Ho respaldó esa lectura. En declaraciones recogidas por CBS Sacramento, señaló que la relación con el teléfono “empieza a sentirse casi adictiva, como si uno no pudiera alejarse”. La especialista consideró positiva la intención de reducir estímulos que compiten con la atención escolar. También advirtió que, cuando los estudiantes prestan menos atención, el trabajo en el aula pierde interés para ellos y se reduce la probabilidad de que vuelvan a involucrarse en la siguiente actividad.

PUBLICIDAD

La preocupación por la inteligencia artificial en las aulas

Otro de los factores que empujan estas políticas es el avance de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Según detalló CBS Sacramento, el fácil acceso a herramientas como ChatGPT alimentó la inquietud de algunos legisladores, que temen una dependencia creciente de esos sistemas durante las clases.

Muratsuchi sostuvo que esa posibilidad perjudica la capacidad de los estudiantes para pensar por sí mismos y para desarrollar criterio propio. La preocupación no se limita al uso del celular como vía de distracción o consumo de redes sociales, sino también a su papel como puerta de entrada a soluciones automáticas para tareas escolares, redacciones o respuestas inmediatas dentro del aula.

PUBLICIDAD

La discusión se da, además, en un contexto más amplio. CBS Sacramento remarcó que casi 40 estados de Estados Unidos ya adoptaron alguna medida para restringir el uso de teléfonos durante el horario escolar. Ese dato ubica a California dentro de una tendencia nacional que combina argumentos pedagógicos, sanitarios y tecnológicos.

Un debate que recién empieza en los distritos

Aunque el impulso político gana volumen, la aplicación concreta todavía depende de decisiones locales y del avance legislativo. La ley vigente ya obligó a revisar normas internas en distintas escuelas, pero el nuevo proyecto podría modificar otra vez ese escenario si prospera en la Legislatura estatal.

Por ahora, el debate combina una certeza y una incógnita. La primera es que el uso de celulares en las escuelas quedó en el centro de la agenda educativa de California. La segunda pasa por el alcance final que tendrá la norma y por el margen que conservarán los distritos para adaptarla a cada nivel escolar. Esa definición marcará el próximo paso de una discusión que, en el estado más poblado del país, ya entró de lleno en las aulas.

PUBLICIDAD