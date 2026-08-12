Chet Mazur, figura de la música underground de Nueva York, murió atropellado tras un show: el conductor quedó libre sin fianza

Su recorrido por la escena under incluyó colaboraciones con Alice Donut, grupo de referencia en Manhattan (Alice Donut)

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La muerte de Chester “Chet” Mazur sacudió a la escena cultural de Nueva York después de que el músico fuera atropellado por un camión del Servicio Postal de Estados Unidos cuando regresaba a su casa tras una presentación.

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado 10 de agosto en Manhattan, y el caso sumó luego una novedad judicial: el conductor acusado, James Simmons, fue liberado sin fianza tras su comparecencia ante un tribunal, mientras avanza la investigación, de acuerdo con New York Daily News.

Cantante, gestor y figura del under, Mazur dejó una huella reconocida en la escena artística local (Alice Donut)

El medio estadounidense indicó que Mazur, de 66 años, cruzaba la Novena Avenida a la altura de West 55th Street, en la zona de Hell’s Kitchen, cerca de las 5.30 de la mañana, cuando fue embestido por un camión de caja del correo federal.

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La publicación aseguró que el chofer se retiró del lugar tras el impacto. Personal médico trasladó a la víctima al hospital New York-Presbyterian Weill Cornell, donde murió poco después, afirmó el diario.

El hecho ocurrió en Hell’s Kitchen, a pocas cuadras del lugar donde residía el músico (ABC 7 New York)

La investigación y la situación judicial del conductor

New York Daily News informó que Simmons, de 61 años, fue arrestado por abandonar la escena de un choque fatal. Ese mismo reporte añadió que, tras su presentación en Manhattan Criminal Court, recuperó la libertad sin fianza.

La reconstrucción del caso también incorporó elementos obtenidos por los investigadores. De acuerdo con ese artículo, un inspector postal colaboró en la localización del camión, un Peterbilt 2019, que habría sido utilizado al momento del hecho.

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El mismo medio señaló que la denuncia judicial menciona el hallazgo de un cabello largo gris adherido al vehículo, a una altura de aproximadamente 1,68 metros.

La cadena NBC New York sumó la reacción institucional del Servicio Postal de Estados Unidos. Un vocero del organismo, Xavier Hernandez, declaró a ese medio que estaban “profundamente entristecidos por el accidente” y que la agencia “coopera plenamente con la investigación de las autoridades”.

El expediente sigue abierto, mientras la Justicia avanza sobre la actuación del chofer del vehículo postal (@Solid Cold)

Una figura muy conocida en el ambiente musical del Lower East Side

La noticia tuvo un fuerte impacto en el circuito artístico del sur de Manhattan, donde Chet Mazur era una presencia reconocida desde hacía décadas.

New York Daily News consignó que era cantante de The Rasslers y que había tocado horas antes en Otto’s Shrunken Head, un local del East Village asociado a la música en vivo.

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Michael Jung, integrante de Alice Donut y amigo del artista, lo definió ante el diario como una persona muy conocida dentro de ese ámbito. En sus declaraciones, afirmó que “todo el mundo lo conocía y lo conocía desde hacía muchísimo tiempo”. También recordó que esa presentación había tenido un peso especial, porque se había postergado en más de una oportunidad antes de concretarse.

Jung aseguró además que Mazur “estaba de muy buen ánimo” la noche de la actuación y lo describió como un artista con gran carisma, amplio conocimiento de música, cine e historia cultural.

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El bar del East Village fue el escenario de una presentación que terminó con un desenlace inesperado horas más tarde (Google Maps)

El perfil de Mazur y las despedidas tras su muerte

Nacido en Buffalo, Mazur se mudó a Nueva York en 1979 para estudiar en la Universidad de Columbia, detalló New York Daily News. La publicación agregó que se graduó en 1983 con concentraciones en inglés y filosofía, y que más tarde obtuvo una maestría en bibliotecología.

Su recorrido incluyó tareas como manager de gira de Alice Donut, participaciones vinculadas a portadas de discos y un papel en la obra off-Broadway Botanica en 2012.

Su familia además indicó que trabajó en la administración pública de la ciudad, entre otras áreas en la Administración de Servicios para Niños, donde desarrolló funciones ligadas al acompañamiento de jóvenes en hogares de acogida.

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Su muerte generó una ola de homenajes en una comunidad que lo consideraba una figura propia (CBS News New York)

Las reacciones públicas se multiplicaron después de conocerse la noticia. Rodney Klein escribió en Facebook, en un mensaje citado por New York Daily News, que Mazur “encarnaba todo lo que era interesante, creativo, provocador, hermoso y libre de la ciudad de Nueva York, sobre todo en su mundo artístico y musical”.

Mary Mazur, sobrina del músico, lo recordó ante el diario como “el tío cool de Nueva York” y sostuvo que alentaba a su familia a leer y escuchar música. En otra declaración recogida por la publicación, resumió el impacto de la pérdida con una frase que se repitió entre allegados y amigos: “el mundo se volvió un poco menos cool”.

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Hasta el momento, la información pública sobre el caso se concentra en la causa abierta contra Simmons, que quedó en libertad sin fianza mientras avanza la investigación por el atropello fatal.