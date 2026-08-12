El año escolar comenzó en Los Ángeles con un gran cambio: el tiempo limitado frente a las pantallas

El distrito escolar angelino retoma las clases con nuevos límites impuestos al uso de pantallas en las aulas (Los Angeles Department of Transportation)

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Los Ángeles inició hoy el ciclo escolar 2026-2027 con nuevos límites al uso de pantallas en las aulas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), una política que elimina los dispositivos para los alumnos de primer grado y niveles anteriores, restringe el acceso a plataformas como YouTube y redes sociales, y abre una transición que ya genera apoyo, dudas operativas y cuestionamientos sobre su aplicación.

De acuerdo con un reporte de NPR, el cambio alcanza al segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos y marca un giro para un sistema que pocos años atrás había impulsado con fuerza la tecnología educativa.

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La medida comienza esta semana para los cursos más bajos y avanzará por etapas hacia el resto de la primaria, la secundaria y la preparatoria a lo largo del año. NBC Los Angeles explicó que también dejarán de estar disponibles de forma automática los dispositivos para llevar a casa, aunque las familias podrán solicitarlos.

La política del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles elimina los dispositivos en educación inicial, jardín de infantes, transición y primer grado (FOX 11)

Esta nueva política de LAUSD suprime el uso de pantallas en educación inicial, jardín de infantes, transición y primer grado, con excepciones puntuales para evaluaciones obligatorias, alumnos de la academia virtual y estudiantes con discapacidades que necesiten dispositivos según sus planes educativos.

El cambio forma parte de una recalibración de la estrategia tecnológica que se expandió durante la pandemia. Según NBC Los Angeles, el miembro de la junta escolar Nick Melvoin sostuvo en junio que, tras el período en que los dispositivos fueron una herramienta central para sostener las clases, ahora el desafío consiste en revisar el lugar de la tecnología y equilibrarlo con formas de enseñanza e interacción que favorezcan el aprendizaje.

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LAUSD dejará de entregar de forma automática los dispositivos para llevar a casa, aunque las familias podrán solicitarlos (FOX 11)

Un despliegue rápido y con dudas en las escuelas

El alcance de la medida convirtió a Los Ángeles en uno de los primeros grandes distritos del país en aplicar restricciones de esta escala. La resolución fue aprobada por la junta escolar en primavera y el distrito la presenta como un año de transición, con margen para ajustes posteriores a partir de la experiencia acumulada.

La jefa académica del distrito, Pia Sadaqatmal, reconoció ante NPR que no existe una fórmula perfecta para implementar una política de este tamaño. La funcionaria planteó que el sistema irá aprendiendo en cada fase.

El monitoreo se apoyará en software instalado en los dispositivos entregados por el distrito, que registrará el tiempo de uso semanal sin bloquear el equipo cuando se alcance el límite.

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Ese sistema recopilará datos durante todo el año escolar para que el distrito revise qué funcionó, qué excepciones fueron necesarias y qué ajustes harán falta. El objetivo oficial no pasa por un corte automático del acceso, sino por construir evidencia interna sobre el impacto real de las restricciones según edad, curso y tipo de actividad.

En las escuelas, esa transición abrió interrogantes sobre qué actividades quedarán dentro de las excepciones. Los libros de texto virtuales sí estarán permitidos, aunque docentes todavía intentan definir cómo encajarán otras herramientas que hasta ahora formaban parte de la rutina académica.

Las restricciones de pantallas en Los Ángeles contemplan excepciones para evaluaciones obligatorias, academia virtual y estudiantes con discapacidades (REUTERS/Lucy Nicholson)

Impacto en docentes que dependían de la tecnología

Entre quienes sienten el cambio con más fuerza aparecen los profesores que habían incorporado recursos digitales como parte central de sus clases. NPR recogió el testimonio de Armaghan Khan, docente de ciencias en la escuela secundaria Johnnie L. Cochran, quien estimó: “Alrededor del 75% de nuestro trabajo consistía en algún tipo de actividad basada en pantallas”. En su caso, las simulaciones en computadora servían para suplir límites materiales del laboratorio.

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Khan explicó también que sus alumnos podían realizar experimentos de gran escala en sus computadoras, como simuladores de choques para estudiar fuerzas newtonianas.

Además, señaló que el problema no pasa solo por una preferencia pedagógica, sino por recursos disponibles. “De algún modo tengo las manos atadas en cuanto a lo que puedo ofrecer”, afirmó.

Ese punto expone una de las tensiones centrales de la medida. La reducción de pantallas apunta a promover más interacción presencial y actividades prácticas, pero en ciertas aulas los dispositivos cubrían carencias de infraestructura, materiales o equipamiento.

La política, entonces, no solo redefine hábitos digitales, sino también el modo en que algunas materias podrán sostener determinadas experiencias de aprendizaje.

Docentes del LAUSD advierten que la reducción de pantallas afecta clases que dependían de simulaciones y otros recursos digitales por falta de infraestructura (FOX 11)

Qué apoyos recibe la política y qué vacíos deja

No todos los educadores cuestionan el rumbo general de la decisión. NPR citó a Kirti Baranwal, bibliotecaria escolar con 28 años en el distrito, quien dijo que considera positivos los límites de tiempo frente a las pantallas. La docente recordó que, tras la prohibición de celulares del año pasado, pidió a sus alumnos revisar su propio consumo digital y varios reportaron entre 8 y 10 horas al día.

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Aquel dato reforzó una preocupación que excede el horario escolar. Baranwal planteó que si el objetivo es sacar a los estudiantes de los teléfonos y reducir su exposición a pantallas, también hace falta responder qué actividades alternativas ofrecerá el sistema educativo. La discusión no se limita a prohibir dispositivos, sino a llenar con contenido pedagógico y social el espacio que dejan.

Restricciones adicionales y contexto del regreso a clases

Además de los límites de tiempo, LAUSD bloqueará el acceso estudiantil a YouTube, redes sociales y plataformas de streaming, salvo que un docente autorice el ingreso para fines pedagógicos, según informaron NBC Los Angeles y Fox LA. La medida se suma a las restricciones sobre celulares y redes sociales aplicadas el año anterior.

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Los Ángeles restringe el acceso estudiantil a YouTube, redes sociales y plataformas de streaming, salvo autorización docente con fines pedagógicos (REUTERS)

El regreso a clases de este miércoles quedó atravesado además por otra preocupación en parte del distrito. En Boyle Heights persisten inquietudes por la salud y la seguridad de alumnos y trabajadores tras el incendio en el almacén de Lineage. El superintendente Andrés Chait aseguró a la cadena que el distrito realizó limpieza profunda, cambio de filtros y ajustes de horarios para reducir la exposición de los estudiantes en zonas afectadas.