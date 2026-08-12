Un jugador de fútbol americano en Arkansas entrenó con una serpiente altamente venenosa en su casco sin advertirla

Los agentes usaron agua para sacar la serpiente del casco porque el animal se resistió a salir durante la intervención en Maumelle (Maumelle Animal Shelter)

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El jugador perteneciente al Maumelle High School en Arkansas, entrenó casi una hora con una serpiente venenosa dentro del casco, un episodio inusual que terminó sin heridos y que llevó a las autoridades locales a reforzar una recomendación básica: revisar el equipo antes de usarlo.

Según informó la agencia Associated Press, el estudiante sintió un movimiento extraño en la cabeza después de la entrada en calor de la práctica de la semana pasada y llevó el casco a un asistente del cuerpo técnico para que lo revisara. Allí apareció una serpiente cottonmouth de unos 60 centímetros (2 pies), escondida detrás del acolchado interior.

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El caso ocurrió en la ciudad de Maumelle y movilizó tanto a la policía como a los servicios municipales de control animal. El jugador no sufrió una mordedura pese a que llevó el casco durante cerca de una hora. El reptil, identificado después con la especie cottonmouth, figura entre las serpientes más peligrosas del estado de Arkansas.

El estudiante de Maumelle High School detectó un movimiento extraño en la cabeza después de la entrada en calor y pidió revisar el casco (Maumelle Animal Shelter)

Cómo descubrieron la serpiente e intervención de las autoridades

El hallazgo se produjo cuando el alumno notó una sensación fuera de lo normal en el casco tras los ejercicios iniciales. Debido a que, el animal se desplazaba dentro del casco cuando fue detectado. Este episodio sorprendió al personal deportivo de la escuela, que en un primer momento debió determinar qué tipo de serpiente había ingresado al equipamiento.

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De acuerdo con CBS News, la serpiente se resistió a salir del casco, lo que obligó a los agentes a usar agua para empujarla hacia una bolsa. Después llegaron técnicos de servicios para animales, que confirmaron que se trataba de una cottonmouth venenosa y la trasladaron lejos del campus escolar.

Posteriormente, el reptil fue llevado a una zona boscosa distante de la escuela y reubicado en un área cercana al río para evitar el contacto con los estudiantes.

El director de servicios para animales de la ciudad, Chris Davis, aseguró que el jugador tuvo suerte de no haber sido mordido. “Fue irreal”, afirmó en declaraciones recogidas por AP. Además agregó: “Teníamos que estar ahí y tomar fotos para demostrar que esto fue real”.

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La policía y el personal municipal de control animal confirmaron que la serpiente hallada en el casco era una cottonmouth de unos 60 centímetros (Maumelle Animal Shelter)

Por qué el animal pudo meterse en el equipo

Davis explicó en el medio The Athletic que, al examinar al ejemplar, uno de los agentes advirtió que tenía el cuerpo lleno, lo que sugería que había comido pocos días antes y que buscaba un lugar oscuro donde permanecer quieto mientras hacía la digestión.

Ese posible comportamiento ayudaría a explicar por qué eligió el casco. El experto también indicó que las serpientes pueden introducirse por aberturas muy pequeñas y que un objeto cerrado, oscuro y sin movimiento durante un tiempo puede resultarles atractivo como refugio temporal.

La misma lógica apareció en un mensaje difundido por el refugio de animales de Maumelle en Facebook, citado por los medios locales. Allí se advirtió que serpientes y otros animales pueden meterse en espacios cerrados y oscuros como cascos, zapatos, bolsos o cajas que quedan afuera o sin uso durante un período.

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Reacción del equipo y la advertencia posterior

Pese al hallazgo, el entrenamiento siguió. Associated Press y CBS News informaron que el jugador tomó otro casco y volvió a la práctica una vez resuelta la situación. Según lo que supo Davis, el estudiante solo pidió un reemplazo del equipo y regresó al campo.

La escena dejó además una advertencia para el resto del plantel. El entrenador principal recordó a sus jugadores que debían revisar con cuidado todo el equipamiento antes de usarlo. Mientras que la recomendación del refugio de animales de Maumelle incluyó: cascos, guantes, calzado y cualquier otro elemento que hubiera permanecido al aire libre. Este hábito que lleva apenas unos segundos, puede evitar un encuentro muy peligroso.

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El refugio de animales de Maumelle advirtió que serpientes y otros animales pueden entrar en cascos, zapatos, bolsos o cajas que quedan afuera (Maumelle Animal Shelter)

Qué se sabe sobre la especie hallada

La cottonmouth, también conocida como “mocasín de agua”, pertenece al grupo de las víboras de foseta. The Athletic indicó que el ejemplar encontrado medía aproximadamente unos 60 centímetros y que primero se creyó que podía ser una copperhead, otra serpiente venenosa frecuente en Estados Unidos.

Más tarde, personal especializado corrigió esa identificación inicial. Fue así que, los agentes recibieron primero el aviso de que podía tratarse de una copperhead, aunque al inspeccionarla determinaron que era una cottonmouth.

Ese dato también fue confirmado por la Maumelle Animal Services y causó sorpresa porque en Arkansas, las cottonmouth aparecen entre las serpientes venenosas de mayor riesgo. Se trata de la segunda serpiente más venenosa del estado.

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